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У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й із тих, хто підхопив вірус, - ЦГЗ

У віковій групі

У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Найчастіше життя людей віком від 70 років забирають хвороби серця і онкологія.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Центрі громадського здоров'я.

"В Україні найчастіше життя людей віком від 70-ти років забирають хвороби серця та онкологія. Сьогодні до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус. У віковій групі 70+ від Covid-19 помирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей є просто життєвою необхідністю", - сказано в повідомленні ЦГЗ.

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За даними Державної служби статистики України у 2019 році померло 351 752 особи віком 70 років та старше.

Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.

Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є:

1️⃣Ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) - 61,2% у структурі всіх смертей.
2️⃣Цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) - 17%.
3️⃣Злоякісні новоутворення (онкозахворювання) - 9,3%.
4️⃣Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) - 5,1%.

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"У 2020 році до вказаних причин додався COVID-19. Із загальної кількості смертей, спричинених цим недугом, майже половина припадає на осіб віком від 70 років. І найгірше те, що вона зростає. При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%. Тобто, помирає кожен 10-й з тих, хто захворів. Знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація. Вона розвиває імунітет до COVID-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження", - наголосили в ЦГЗ.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися насамперед для вакцинації маломобільних громадян. Зокрема в пріоритеті будуть маломобільні групи літнього населення. Мобільні бригади їздитимуть по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть цих людей, а також їхніх опікунів.

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Топ коментарі
+9
В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8005
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26.03.2021 14:01
+2
Як вони взагалі доживають в нас до такого віку? Кожен 10 в 70 років помирає. Та в такому віці кожен день на рахунку чи то з ковідом чи то з чимсь іншим. Пандемія, яка зслуговує на знищення економіки та потурання правами та свободами тих кому до 70. Сюр.
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26.03.2021 13:49
+2
Чергову "застуду" розкручують.
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26.03.2021 16:14
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Як вони взагалі доживають в нас до такого віку? Кожен 10 в 70 років помирає. Та в такому віці кожен день на рахунку чи то з ковідом чи то з чимсь іншим. Пандемія, яка зслуговує на знищення економіки та потурання правами та свободами тих кому до 70. Сюр.
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26.03.2021 13:49 Відповісти
Эдуард, неплохо, только вот где про олигархов? Где про заговор Гереги? Михал Иваныч будет не доволен!
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26.03.2021 13:57 Відповісти
Пока Стёпа не припёр вакцину, как-то поспокойней было, а тут понеслось почему-то..
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26.03.2021 13:50 Відповісти
Чергову "застуду" розкручують.
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26.03.2021 16:14 Відповісти
Геноцид пенсионеров!пенсии платить не надо будет .
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26.03.2021 13:53 Відповісти
В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8005
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26.03.2021 14:01 Відповісти
Жодне пальтечко не покращить невдалу зовнішність. До того ж за таку ціну в пальто, мабуть, вмонтовані міні-туалет, гумовий пісуар і тп необхідні для міністра аксесуари... Адже йому доводиться круглодобово боротися з заздрістю натовпу.
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26.03.2021 14:06 Відповісти
Автівку хоч бачите ? Дешева ?
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26.03.2021 14:08 Відповісти
Він заслужив цю автівку. Сказав же вам, що в закупці вакцин за наші гроші є його комерційна таємна складова.
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26.03.2021 14:16 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/4046983.html Я вам один фокус покажу. Со статистикой.

Итак, берем https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-34-ifr/ научное исследование, которое говорит, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности от Ковид составляет 1,15 процента, а в бедных странах - 0,23 процента.
Дальше мы берем данные о смертности от в Украине. 342 сегодня. Так как Украина бедная страна то предположим процент 0,3. Дадим фору Зеленскому, Степанову и 73% умственно отсталого населения Украины.Это значит, что два месяца тому (https://www.vashezdorovie.dp.ua/2020/03/26/covid-19-2/ среднее время осложнений ) заболевших было не примерно 3900, а около СТА ТЫСЯЧ.
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26.03.2021 14:20 Відповісти
Ось тут це є і без обчислень. на 26.01. хворіючих на ковід в Україні було 209215.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/
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26.03.2021 16:05 Відповісти
я перестал верить в зе-статистику по ковиду, когда в середине декабря, кажется, в пятницу озвучили цифру 16 тыс. новых заражённых, а в понедельник их вдруг стало 4000...
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26.03.2021 16:13 Відповісти
 
 