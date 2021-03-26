Реакції міжнародних партнерів на справу "НЗФ Семенченка і Шевченка" не було, - Кулеба

Міністерство закордонних справ не отримувало реакції міжнародних партнерів на нещодавнє викриття Службою безпеки України не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає реакції (міжнародних партнерів. – Ред.) і, я думаю, що ця історія (з викриттям так званої ПВК. – Ред.) надалі розвиватиметься виключно за лінією правоохоронних органів", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.