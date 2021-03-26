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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Реакції міжнародних партнерів на справу "НЗФ Семенченка і Шевченка" не було, - Кулеба

Реакції міжнародних партнерів на справу

Міністерство закордонних справ не отримувало реакції міжнародних партнерів на нещодавнє викриття Службою безпеки України не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає реакції (міжнародних партнерів. – Ред.) і, я думаю, що ця історія (з викриттям так званої ПВК. – Ред.) надалі розвиватиметься виключно за лінією правоохоронних органів", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

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ха, а вы так надеялись. Для того, чтобы предательство с вагнеровцами перебить).Не выйдет ребята. Сядут усе)
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Міжнародні парнтери не зобов'язані реагувати на кожен приступ прокремлівської шизофренії.
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Реакции международных партнеров на дело "НВФ Семенченко и Шевченко" не было.-Кодлан Коломойского не знает что делать дальше.
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26.03.2021 13:52 Відповісти
никакого НВФ Семенченко и Шевченко" не было ,это перепуганная фантазия власти перед публикацией фильма о вагнеровцах
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26.03.2021 13:56 Відповісти
хотя Семенченко надо судить за слив маршрута отхода наших войск под Дебальцево лаптям
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26.03.2021 13:58 Відповісти
 
 