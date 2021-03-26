Суд поновив на посаді ексначальника Київської обласної митниці Сергія Гілу, який зрадив Батьківщину і втік до Криму на службу до росіян

Колишнього начальника Київської обласної митниці Сергія Гілу, який під час окупації Криму РФ у 2014 році зрадив Батьківщину і втік до Криму на службу до росіян, поновлено на посаді рішенням Житомирського окружного адмінсуду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній співробітник української митниці, блогер Павло Верещагін, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Іменем України поновлено на посаді начальника Київської митниці Держмитслужби колаборанта, зрадника, "корупціонера-рецидивіста" - Гілу Сергія Павловича (Справа № 240/757/21) https://reyestr.court.gov.ua/Review/95204488

Строк апеляційного оскарження рішення Житомирського суду, як годиться, спливає 1 квітня, на свято дурнів.

Крім того, його представником подано заяву про ухвалення додаткового рішення у справі №240/757/21. У якій він просить заборонити Державній митній службі України при виконанні судового рішення застосувати до зрадника обмеження передбачені Законом України "Про очищення влади" (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95647831), - написав він.

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Також блогер висловив сподівання на те, СБУ в курсі, що Гіла Сергій Павлович після анексії Криму працював у штаті ФМС (Федеральна митна служба. - Ред.) Росії: "Де адекватні дії щодо осіб які не тільки зрадили свою батьківщину, але які є агентами країни-агресора та ярими її прихильниками, мета яких лише одна - нищити будь-якими шляхами державу Україна?! Ау, пан Ivan Bakanov!!!!".

"І дуже велике питання є до суддів, які виносять Іменем України ось такі цікаві рішення", - додав Верещагін.

Сайт "Миротворець" про Гілу: https://myrotvorets.center/criminal/gila-sergej-pavlovich/.

Згідно з даними "Миротворця", в 2014 році після окупації Криму Гіла втік з Києва і вступив на службу в митницю Росії.