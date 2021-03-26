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ЄС в ОБСЄ: Брюссель не визнає указу Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму

ЄС в ОБСЄ: Брюссель не визнає указу Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму

Євросоюз не визнає указу президента РФ Путіна про заборону негромадянам РФ володіти земельними ділянками в окупованому Криму.

Про це заявила делегація ЄС при ОБСЄ під час засідання Постійної ради Організації 25 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми шкодуємо з приводу того, що 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії про віднесення більшості території незаконно анексованих Криму та міста Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, на яких негромадянам РФ забороняється володіти землею", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Європейський Союз не визнає цього указу, який є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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"Цей указ та нав’язування російського громадянства є черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії", - заявили у ЄС.

У Євросоюзі вказали на те, що у 2020 році підконтрольні РФ суди на окупованому півострові видали накази про депортацію щонайменше 105 громадян України на підставі того, що вони не мають російських паспортів.

"Європейський Союз залишатиметься відданим повному впровадженню своєї політики невизнання, в тому числі шляхом обмежувальних заходів", - йдеться у заяві.

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Зараз ***** злякається і відмінить указ.
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26.03.2021 14:04 Відповісти
Теперь можно подавать в еспч и выиграть
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26.03.2021 14:37 Відповісти
Сожалеем.И все.Но от русских денег не откажемся.Польша уже поняла,что это евроболото не осушить.Надо дружить с англосаксами.
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26.03.2021 14:37 Відповісти
надо проверить если европейские банки и прежде всего украинские будут выдавать кредиты под залог недвижимости в Крыму по украинским документам - тогда не признают кремлевский указ, а если нет, то тогда нехорошо получается с непризнанием.
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26.03.2021 15:27 Відповісти
 
 