Китай просить Україну захистити китайських інвесторів у питанні "Мотор Січі"

Китай просить Україну належним чином вирішувати конфліктне питання навколо придбання китайськими інвесторами акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це заявила спікерка МЗС Китаю Хуа Чуньін (Hua Chunying) на брифінгу, відповідаючи на запитання російського держагентства про реакцію на можливу націоналізацію підприємства за указом президента України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Китай просить українську сторону захищати законні права й інтереси китайських підприємств та інвесторів відповідно до закону й належним чином вирішувати відповідні питання", - наводяться слова Чуньін у стенограмі брифінгу від 25 березня на сайті МЗС Китаю.

Спікерка уточнила, що МЗС поінформоване про відповідні документи щодо "Мотор Січі".

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).