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За добу в ЗСУ зареєстровано 243 нові випадки захворювання на COVID-19, 9 осіб госпіталізовано

За добу в ЗСУ зареєстровано 243 нові випадки захворювання на COVID-19, 9 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 26 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2429 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Всього за час пандемії одужали 17 862 особи, летальних випадків 53. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 648 осіб. За минулу добу зареєстровано 243 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 17 306 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2101 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 646 осіб.

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За сутки в ВСУ зарегистрировано 243 новых случая заболевания COVID-19, 9 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7910
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26.03.2021 14:34 Відповісти
 
 