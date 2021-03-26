Поки через агресію Росії в Україні гинуть люди, говорити про перезавантаження між ЄС і РФ безвідповідально, - Науседа

Говорити про перезавантаження відносин Євросоюзу та Росії безвідповідально, поки на сході України триває війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

Після засідання Ради Європи у четвер, 25 березня, Науседа зазначив, що ситуація в Україні погіршується, а через агресивні дії Росії гинуть люди.

"Було б безвідповідальним ... говорити про деяке перезавантаження в таких умовах", - наголосив президент Литви.

Нагадаємо, 4-6 лютого 2021 року Москву відвідав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Перед цим глава МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з Боррелем - той обіцяв закликати Москву до "повного виконання мінських угод".

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7 лютого за підсумками візиту Боррель заявив, що шляхи Росії і Євросоюзу дедалі більше розходяться.