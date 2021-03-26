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Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Підготовка українських спортсменів до Олімпійських ігор відбувається в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Попри складний рік, наші спортсмени активно готуються до головної події світу - Олімпійських ігор. Спортсмени та тренери штатної команди національних збірних команд забезпеченні фінансово-матеріальним ресурсом, достатнім для виконання поставлених завдань. Соціальному захисту спортсменів та тренерів також сприяла своєчасна виплата стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України", - наголосив міністр.

За словами заступниці голови Міністерства молоді та спорту Ніни Уманець, загальна сума витрат, спрямованих на види спорту з 2017 по 2021 рік, становить 3,4 млн грн. У тому числі на підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх, зокрема в 2020 році на суму 36,8 тис. грн, у 2021 році - 96,4 тис. грн.

Уманець також додала, що якісним умовам підготовки сприяло збільшення грошової норми витрат на харчування спортсменів і тренерів, в тому числі для організації харчування по типу "шведського столу" (із 353,27 грн до 456,18 грн), на лікарські засоби і вироби медичного призначення (зі 127 грн до 254 грн).

Також читайте: Хочемо провести в Україні Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році, - міністр спорту Гутцайт

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Топ коментарі
+1
иудей
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26.03.2021 16:58
+1
Иудеем может быть и узкоглазый японец, а я спрашивал об национальности.
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26.03.2021 17:36
+1
еврейской Источник : инет .
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26.03.2021 18:41
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министр спорта Гутцайт

це певно збірна Ізраїлю
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26.03.2021 14:58 Відповісти
Гутцайт ???
Тоже из славян ???
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26.03.2021 15:46 Відповісти
иудей
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26.03.2021 16:58 Відповісти
Иудеем может быть и узкоглазый японец, а я спрашивал об национальности.
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26.03.2021 17:36 Відповісти
еврейской Источник : инет .
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26.03.2021 18:41 Відповісти
Ну, так типерь фсё стала панятна...
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26.03.2021 18:55 Відповісти
Володимир Маркович, переможець Маккабіади 2005 року
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22.06.2021 13:25 Відповісти
Оце цікаво! Виявляється, в Україні є міністр спорту! Ура! Шапками всіх закидаємо. Всі медалі наші!
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26.03.2021 18:23 Відповісти
Я тоже увлекаюсь спортом. Я играю в футбол, но как и все любители спорта, люблю вечером посидеть, и посмотреть матч любимой команды. И однажды мой знакомый посоветовал мне делать ставки, сказав что лучше всего делать это через капперов , потому что, они полностью посвящают себя спорту. Но как выбрать, я не знал, тогда знакомый скинул мне отличную статью https://kapper-ratings.ru/vybor-kappera/ там все понятно написано. Думаю вам пригодится
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31.03.2021 14:57 Відповісти
 
 