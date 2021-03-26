Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Підготовка українських спортсменів до Олімпійських ігор відбувається в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Попри складний рік, наші спортсмени активно готуються до головної події світу - Олімпійських ігор. Спортсмени та тренери штатної команди національних збірних команд забезпеченні фінансово-матеріальним ресурсом, достатнім для виконання поставлених завдань. Соціальному захисту спортсменів та тренерів також сприяла своєчасна виплата стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України", - наголосив міністр.

За словами заступниці голови Міністерства молоді та спорту Ніни Уманець, загальна сума витрат, спрямованих на види спорту з 2017 по 2021 рік, становить 3,4 млн грн. У тому числі на підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх, зокрема в 2020 році на суму 36,8 тис. грн, у 2021 році - 96,4 тис. грн.

Уманець також додала, що якісним умовам підготовки сприяло збільшення грошової норми витрат на харчування спортсменів і тренерів, в тому числі для організації харчування по типу "шведського столу" (із 353,27 грн до 456,18 грн), на лікарські засоби і вироби медичного призначення (зі 127 грн до 254 грн).

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