65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу"

65% опитаних жителів України вважають, що учасники протесту на підтримку засудженого активіста мають нести відповідальність за розмальовані стіни будівлі Офісу Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

43% опитаних не підтримують протестні акції на підтримку Сергія Стерненка, 23% підтримують, але не хочуть брати в них участі, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них ставляться 21% опитаних. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій.

Водночас 74% чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, в ході якої було пошкоджено будівлю Офісу Президента (34% - багато, 40% - щось чули). Чверть нічого не знають про це. Підтримали дії протестувальників лише 14%, не підтримали - 70%.

При цьому 65% вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будівлю Офісу Президента, змусити прибрати або виплатити компенсацію за завдані збитки. 20% взагалі за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення. Лише 9% за те, що не реагувати на це.

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.