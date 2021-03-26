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Новини Вирок Стерненку
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опитування (1853) вандалізм (418) Офіс Президента (1998)

65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу"

65% опитаних жителів України вважають, що учасники протесту на підтримку засудженого активіста мають нести відповідальність за розмальовані стіни будівлі Офісу Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

43% опитаних не підтримують протестні акції на підтримку Сергія Стерненка, 23% підтримують, але не хочуть брати в них участі, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них ставляться 21% опитаних. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій.

65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування Рейтингу 01

Водночас 74% чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, в ході якої було пошкоджено будівлю Офісу Президента (34% - багато, 40% - щось чули). Чверть нічого не знають про це. Підтримали дії протестувальників лише 14%, не підтримали - 70%.

При цьому 65% вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будівлю Офісу Президента, змусити прибрати або виплатити компенсацію за завдані збитки. 20% взагалі за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення. Лише 9% за те, що не реагувати на це.

65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування Рейтингу 02

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

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Топ коментарі
+34
Блін, а чого не 73%?!
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26.03.2021 15:03
+25
Опрос проводили в ОПе?
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26.03.2021 15:03
+25
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6508
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26.03.2021 15:11
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Блін, а чого не 73%?!
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26.03.2021 15:03 Відповісти
Часть зебилов разочаровалась в голобородьке
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26.03.2021 15:04 Відповісти
в следущий раз зэбильё па приколу выберут киву
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26.03.2021 16:15 Відповісти
8% не пережила всех Зе-достижений и локдаунов. Как говорится: "дошли не все"
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26.03.2021 15:09 Відповісти
Так вони ж і є ці 73
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26.03.2021 15:26 Відповісти
8% в очередях за: зарплатами в школах, вакцинациями, компенсациями для ФОПов, растаможкой для БЛЯхеров, кредитами под 7%, краской для ОПы.
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26.03.2021 16:24 Відповісти
Считать умеешь? 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать, остальные не поддерживают или безразличны. 100%-23%-4%= 73%
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26.03.2021 18:32 Відповісти
Во! А то я вже й хвилюватись почав. Аж ні, все сходиться... 73 то вже якесь сакральне число, типу, вирок вже якийсь...
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26.03.2021 18:37 Відповісти
Беспокоиться таки нужно. Зеля который непутевый идет уверенно на второй срок. В огромной стране нет человека который способен возглавить страну.
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26.03.2021 18:42 Відповісти
Проблема не в тому, що його нема. Проблема в тому, що він тому наріду НЕ ПОТРІБЕН!
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26.03.2021 18:46 Відповісти
Если бы был не нужен то давно бы уже под рашкой были. Но против всех законов логики с убогим Порохом и глупым Зелей Украина держиться. Держиться на энтузиазме обычных людей. И не ведется на заказные акции типа в поддержку Стерненка. Народ таки умный, а вот лидера нет.
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26.03.2021 18:52 Відповісти
Статистична похибка
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26.03.2021 19:15 Відповісти
3% десь загубилися
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26.03.2021 21:03 Відповісти
Опрос проводили в ОПе?
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26.03.2021 15:03 Відповісти
Згоден!
Тоді завершувати операцію по затриманню вагнерівнців повинен бойовий блазень та віконт д'Єрмак!
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26.03.2021 15:04 Відповісти
за цією логікою Румунія повинна відшкодувати родині чаушеску...
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26.03.2021 15:04 Відповісти
Збитки з реальної оцінкою в 50000 грн, чи вигадані ОПУ 2 млн?
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26.03.2021 15:05 Відповісти
а памперси для нелоха, теж в копієчку влетіли ?
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26.03.2021 15:34 Відповісти
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2460
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26.03.2021 15:06 Відповісти
пропоную ще назви:
1. "Право налєво"
2. "Слєва-направо"
3. "Всюди Г+Гуано"
4. "Право - це десно" (за участю српских йумористів)
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26.03.2021 15:08 Відповісти
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6508
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26.03.2021 15:11 Відповісти
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1736
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26.03.2021 15:16 Відповісти
Зачем его отмывать???
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26.03.2021 15:07 Відповісти
Социологичекой группе "Рейтинг" больше заняться нечем?! Когда собаке нечего делать, она .... (далее по тексту)
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26.03.2021 15:07 Відповісти
Відпрацьовують заплачені за таке "дослідження" гроші. Там і напрямок думок і % - все наперед обговорено...
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26.03.2021 15:10 Відповісти
и, главное, подмена главного в этом инциденте и отвлечение внимания на всякую хрень
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26.03.2021 15:14 Відповісти
Ну, ни скажите... Разница в том, что собаки лижут яйца себе, а социологическая группа "Рейтинг" - зеле с каломоем... и собачки - просто так, от безделья, а у "рейтинга" - это такая хорошо оплачиваемая работа...
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26.03.2021 15:18 Відповісти
Активістам варто подати до суду - хай Г+Г відшкодовує або їм виплатить за перформанс, вони ж на цьому піарилися вчора...
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26.03.2021 15:07 Відповісти
так.так.. скільки беня заробив на рекламі під час передачі ?
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26.03.2021 15:20 Відповісти
Зеленский нагадил, а оплачивать серьезный рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифы должны...кто, зебилята, должен платить за зеленского? Шо-шо, зеленский? Неа, вы должны платить за зеленского. Он набивает карманы, вы платите. Все просто
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26.03.2021 15:08 Відповісти
Дайте подумать....Ну если за раскрытие схемы Ермака, решили сделать виноватым Лероса, за "вагнергейт" решили сделать ответственными, тех кто рассказал про предательство.....то вполне зе-логично, что за рост цен должны отвечать те кто написал про рост цен!
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26.03.2021 15:14 Відповісти
пусть будет так. Но тогда и за двери должна отвечать Мосейчук. По всей строгости закона
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26.03.2021 15:18 Відповісти
Зеля у нас отвечает только за: видосики, ревизию курортов и прием поздравлений, что он "найвеличніший лідер **********"
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26.03.2021 15:24 Відповісти
Роздули помальовані стіни і двері до масштабу національної трагедії. А про "вагнерівців", сотні трупів від "корони" та втрати на фронті - тиша.
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26.03.2021 15:08 Відповісти
- Який фільм мав найбільший вплив на ваше життя?
- Слуга народу, але я, пілять, його навіть не дивився!
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26.03.2021 15:09 Відповісти
Давление на суд - уголовка.
А обрисовывали не для того, что бы смывать.
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Зеленський має одмивати. Це його ОПа. Як на мене - хай так і висить. Зеля - лох, хіба не правда? Не подобається - Зелі в руки відро ацетона - хай змиває правду про себе.
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Вы шо?!!! Сдурели? Наркоману ведро ацетона и тряпку давать!!!
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26.03.2021 15:17 Відповісти
нічого, хай вчиться. Два відра винюхає - а одним відмиє.
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26.03.2021 15:21 Відповісти
Ну, тогда, пусть зебилы возмещают нормальным людям ущерб от правления зеленой банды!
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Актуальный опрос и главное во время. Главное что граждан не интересует подороже продуктов, коммуналки и топлива. Граждан интересует кто должен мыть офис ЗЕ.
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26.03.2021 15:12 Відповісти
Радует, что хоть 65%, таки, мозги не отсушили.....
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26.03.2021 15:12 Відповісти
Вот и чехол на бутылку нарисовался
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26.03.2021 15:14 Відповісти
Ты бы убрал слово "секретарь"....
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26.03.2021 15:16 Відповісти
Вопрос "рейтингу": А какой у вас рейтинг, только среди украинцев?
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26.03.2021 15:13 Відповісти
Зе🔎 сбил золото и стырил люстры с гос дачи, бородатая бабушка стырила двери с ОПы. Так кто мародёры?
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26.03.2021 15:13 Відповісти
Порох, естественно,ведь это он их заставил.😄
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26.03.2021 15:30 Відповісти
Вірно, хай займеться тим, що вміє - і двері помиє.
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26.03.2021 15:14 Відповісти
какие опросы "важные" , прям народ не спит , всё думает гадает - кто отмоет стены ? а других другие опросы проводить не к чему , ни цены , ни медицина ни образование ни ...ни ...ни , главное чтобы рейтинг помог разобраться плебсу кто отмыть стену должен
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26.03.2021 15:14 Відповісти
По моему субъективному мнению,большинство народа вообще не знает,что кто-то что-то написал на дверях ОПы.Тем кто знает, по-моему,абсолютно фиолетово было бы,если бы на ОПе даже кровлю сняли.
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26.03.2021 15:35 Відповісти
Ясно, що це брехлорейтинг від лоха.
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26.03.2021 15:16 Відповісти
дурня.. не треба відмивати ?
Стерненко і Антоненко ще за гратами ..
і не тільки вони..
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26.03.2021 15:17 Відповісти
А з іншого боку - відмити і компенсувати - це не кримінал... Тобто 65% не хочуть кримінального переслідування, а лише адміністративного! А в МВС шиють кримінал!

За розмальовані стіни і побиті вікна у нас ЗАЖДИ давали адмінку - навіть при совку!
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26.03.2021 15:22 Відповісти
Так при совку і наркоманів в президенти не обирали.
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26.03.2021 15:38 Відповісти
А опрос, кто должен ответить за смерть от ковида более 300 украинцев в день никто провести не хочет?
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26.03.2021 15:22 Відповісти
а по мне пида#асить должны ган#оша херашенко, сабаков и дЕрмак.
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26.03.2021 15:24 Відповісти
Порошенко со своей пусть отмывает!
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26.03.2021 15:25 Відповісти
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26.03.2021 15:27 Відповісти
Иди помогай.
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26.03.2021 15:31 Відповісти
пнх - специально для тупых, туманов саша
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26.03.2021 15:34 Відповісти
Ну так вперёд! Я проверю, припаркуюсь только.
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26.03.2021 15:37 Відповісти
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4726
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26.03.2021 15:26 Відповісти
ПЕНДЕЛЬ оуела
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26.03.2021 15:28 Відповісти
Мендель так интенсивно работает, что Бубочка уже год не то что играть на пианино - смотреть на него не может!
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26.03.2021 15:38 Відповісти
65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6959
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26.03.2021 15:29 Відповісти
Маніпулятори херові!
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26.03.2021 15:30 Відповісти
Когда на 1+1 покажут кино про предателей в ОП и «вагнеровцев»?
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26.03.2021 15:31 Відповісти
Нет там таких!
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26.03.2021 15:32 Відповісти
А на счёт дверей и прочее, этим должен заниматься только сам провокатор, который спровоцировал такое безобразие! "Слуги" к вам пришли ваши хозяева, которые вам платят и содержат, почему дверь заперта и ни кто не вышел?
PS: Всё визжите что одного пенса кормит столько то работающих, а сколько работающих кормят одну "слугу", а призЕдента??? За что, мы вам платим???
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26.03.2021 15:33 Відповісти
PS: КСТАТИ, А СТЕРНЕНКО ОСВОБОДИЛИ ??? Опять провокация!!! Няша№2 бенядиктовна, ты должна первая, двери оттирать!!!
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26.03.2021 15:45 Відповісти
@бані раби!
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26.03.2021 15:35 Відповісти
Побежали такие геть панду, а Аваков в последний момент ловко увернулся и активисты вляпались лицом в какашки.
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26.03.2021 15:36 Відповісти
брехня
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26.03.2021 15:44 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255812/65_oproshennyh_grajdan_schitayut_chto_vozmeschat_uscherb_ili_otmyvat_ofis_prezidenta_doljny_uchastniki...а раньше было 73%
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26.03.2021 15:45 Відповісти
Опитування проводили серед прибиральників офісу президента.
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26.03.2021 15:49 Відповісти
Да они и не против, только кто им даст отмыть? Как же тогда освоить 2 лимона?
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26.03.2021 15:58 Відповісти
Катастрофа, 65% быдла голосуют за белорусский вариант развития, то есть добровольное рабство.
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26.03.2021 16:06 Відповісти
Хто має бути нашим лідером, Костя? Є консенсус?
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26.03.2021 16:26 Відповісти
Пусть с протестующих возьмут деньги по полной программе, а мыть может кто угодно.
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26.03.2021 16:23 Відповісти
Нє, нє, нє! Відмивати офіс мають не виконавці, а замовники! А замовник цього неподобства - Зєля! Це тільки йому це було вигідно!
Пояснюю на пальцях.
Вже півтора роки стало добре зрозуміло, що Зєля - російський шпигун. Що треба шпигуну? Щоб Україна була знищена. Ось Зєля і:
- зробив діру в бюджеті розміром в 300 млрд. гр.
- вперше за всі часи Незалежності кількість інвестицій в Україну стала меньшою, ніж за кількість їх втечі
- втеча українців за кордон і зубожіння в Україні збільшується
- шалена корупція, яку Пєця розпліднив, тільки збільшується
- армія не отримує навіть того малого, що було за Пєці
- новітнє озброєння не фінансується і не виробляється
- з Зєлєю наші стратегічні партнери не хочуть не тільки зустрічатись, а навіть і розмовляти по телефону
- українці за Зєлі збіднішали у десятеро, а олігархи збагатились на десятки мільярдів доларів
- Антоненко, торнадівці, Стерненко, Семенченко, Шевченко Євген - Герої, що переслідуються за свою любов і пожертву до України.
- Крапка. Досить. Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 16:23 Відповісти
І Це опитування проводилось серед "насєлєнія", країна якого займає останні щаблі по відчуття щастя ... Країна, в якій більше 50% живе за межею бідності («За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців.1 февр. 2021 г.) І цим ідіотам заважають протестні акціі, а не клоуни та аферисти при владі, не друзі зєлі - бєні і дубінські, єрмаки, сцівохи, татарови, а їм заважають люди, які хочуть справедливості... Да, ху#ло має мрію повернути українських рабів назад, у маЦковську імперію, і це таки зробить руками корисних дурнів!

Международный рейтинг счастья: Украина находится на 123 позиции и догоняет Намибию...
Украина занимает самую низкую позицию среди европейских стран.
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26.03.2021 16:31 Відповісти
Остались еще вменяемых 65%, значит есть у Украины теоретическое будущее в Европе.
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26.03.2021 17:23 Відповісти
всего то ? сколько раз одного и того же опрашивали ? отмывать стены и менять двери должны за свой счёт те, по чьему решению Стерненко незаконно заключили в СИЗО...то есть - 100% судьи Зеленского во главе со своим наставником с Банковой....тогда в Украине прекратятся справедливые протесты против принятия продажными судьями несправедливых решений против проукраинских граждан..всё очень просто...
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26.03.2021 17:29 Відповісти
Полностью поддерживаю. Только не просто за их счет, а тряпку в зубы и пускай отмывают.
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26.03.2021 18:34 Відповісти
65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2930
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26.03.2021 18:44 Відповісти
Еврейский цирк
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26.03.2021 21:21 Відповісти
А я считаю, что отмывать это все должна Опа во главе с зеленским---именно они виновники того, что случилось.
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26.03.2021 21:58 Відповісти
То что патриотов сажают сотнями их не волнует? Стерненко вменяют похижение за выкуп в 300 гр.!!!! Кто в это поверит кроме ватных судей и ваты из ОП.
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26.03.2021 22:08 Відповісти
Власть полностью охренела!!! Глава ДУК Донбас, человек остановивший агрессию россии сидит в тюрьме! Зе следующий будешь ты! https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210326-sud-zaareshtuvav-eks-nardepa-semenchenka-bez-mozhlyvosti-vnesennya-zastavy/
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26.03.2021 22:11 Відповісти
опзж и слуг олигархов опрашивали.
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26.03.2021 22:19 Відповісти
правильно считают.
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28.03.2021 01:21 Відповісти
 
 