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Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014

Керівник руху Медведчука

Один з членів партії "Український вибір-Право народу", головою якої є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук - Іван Комелов прокоментував інформацію про оголошення йому підозри Офісом Генпрокурора України в сприянні окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Підозру я жодним чином не отримував і жодним чином оскаржувати її не збираюся", - сказав Комелов.

Він також підтвердив, що закликав до виходу півострова зі складу України.

Зараз Комелов є головою Севастопольської організації партії "Родина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук.

Пізніше Слюсаренку, Синявському і Комелову оголосили про підозру в зраді за сприяння окупації Криму.

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Топ коментарі
+14
цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
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26.03.2021 15:10
+14
Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
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26.03.2021 15:11
+13
А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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26.03.2021 15:25
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Так медвежкины или медведкиномачечкины?
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26.03.2021 15:23 Відповісти
Ты кацап до белочки допился.
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26.03.2021 15:57 Відповісти
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26.03.2021 16:00 Відповісти
цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
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26.03.2021 15:11 Відповісти
Постить слова этого идиота - моветон
https://youtube.com/watch?v=qirDoFkWPYo
https://www.inforesist.org/rasskazyval-o-hunte-i-rabotal-na-sozdatelya-oplota-na-forume-poroshenko-zasvetilsya-skandalnyj-bloger/amp/
https://antikor.com.ua/articles/295488-bloger_prihiljnik_medvedchuka_ta_poroshenka_zajaviv_shcho_vchinitj_samogubstvo_jakshcho_peremohe_zel
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26.03.2021 15:28 Відповісти
карлсон пошел в разнос

Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7531
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26.03.2021 15:12 Відповісти
Что случилось , что то пошло не так у шлакошвили 😁?
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26.03.2021 15:17 Відповісти
Этому охотнику на "барыг" необходимо у психиатра провериться, желательно у хорошего.
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26.03.2021 15:23 Відповісти
Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014 - Цензор.НЕТ 3947
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26.03.2021 15:25 Відповісти
А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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26.03.2021 15:25 Відповісти
Ну це ж не літній театр в Одесі захищати... За це навіть ********* не пришіють...
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26.03.2021 15:28 Відповісти
 
 