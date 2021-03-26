Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014

Один з членів партії "Український вибір-Право народу", головою якої є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук - Іван Комелов прокоментував інформацію про оголошення йому підозри Офісом Генпрокурора України в сприянні окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Підозру я жодним чином не отримував і жодним чином оскаржувати її не збираюся", - сказав Комелов.

Він також підтвердив, що закликав до виходу півострова зі складу України.

Зараз Комелов є головою Севастопольської організації партії "Родина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук.

Пізніше Слюсаренку, Синявському і Комелову оголосили про підозру в зраді за сприяння окупації Криму.