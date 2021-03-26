Зарплата на держшахтах за рік виросла на 5%, а членів НКРЕКП на 86%, - нардеп
Середня заробітна плата працівників державних вугільних шахт в 2020 році зросла всього на 5,2%, в той час як керівництво НКРЕКП за рік підвищила собі зарплатню на 85,8%.
Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Середня зарплата шахтарів держшахт у 2020 році склала 12 089 гривень. У порівнянні з 2019 роком, вона зросла лише на 5,2%. Це офіційні дані Міністерства енергетики. Заробітна плата рядового члена НКРЕКП у 2020 склала 213 480 грн. У порівнянні з 2019 роком зарплата членів НКРЕКП зросла на 85,8%. Це дані офіційних декларацій членів комісії на сайті НАЗК", - повідомив Волинець на своїй сторінці в Facebook.
Він наголосив, що ці виплати членам НКРЕКП не враховують регулярні премії, які складають близько 200 000 грн кожні 3 місяці.
"Майже двократне зростання зарплат очільників НКРЕКП в умовах штучно створеної ними кризи на енергоринку — навіть не неподобство. Злочин, за який Тарасюк і компанія мають відповісти перед законом", — зазначив нардеп.
Він наголоси, що парадокс ситуації в тому, що рівень зарплат шахтарів і своєчасність їх виплати напряму залежить від роботи "незалежного регулятора" НКРЕКП. "Нагадаю чиновникам, що наступного тижня борг перед шахтарями зросте на березневий зарплатний фонд – на 540 млн грн та сягне 1,8 млрд грн", - додав Волинець.
Раніше повідомлялося, що чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року. За перший рік роботи комісії, збитки всі державні енергетичні компанії отримали рекордні збитки, а загальні борги на енергоринку сягнули 80 млрд грн. З листопада 2019 року НКРЕКП очолює Валерій Тарасюк. Влітку 2020 року розгорівся корупційний скандал щодо сімейного бізнесу Тарасюка, який до середини 2020 року займався торгівлею електричною енергією.
Будь ласка, зачекайте...
Народный депутат, член депутатской группы «За будущее» Виктор Мялик, которому 25 марта вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 97 млн гривен, задекларировал 158 квартир в Киеве, миллион долларов и 150 млн гривен налиными и прочее...
Об этомhttps://368.media/ стало известно из его ежегодной декларации за 2019 год.
Согласно декларации, Мьялику принадлежат 158 квартир, в поселке Софиевска Борщаговка, Киево-Святошинский района, Киевской области, общей площадью 9821 кв.м. Ему также принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки, площадью как 520, так и более 1000 кв. метров, в том же поселке под Киевом. Кроме того, ему принадлежат три особняка в поселке Мотивиловка площадью 128.2 кв.м. и 192,9 кв.м., а также площадью 504,4 кв.м.
Также он задекларировал автосервис площадью 468 кв.м и частный детский сад площадью 1882 кв.м
Согласно декларации, нардеп владеет двумя автомобилями Lexus LS460L 2015 выпуска и Lexus LX570 2016 года. На момент покупки машины стоили 3,4 млн гривен и 3,7 млн гривен соответственно.
Его жена Дарья Мьялик ездит также на двух автомобилях: PORSCHE CAYENNE (2018) и MERCEDES-BENZ (2016). Их стоимость составляет 5,6 млн и 3 млн гривен соответственно.
Доходы Мьялик по 2019 в должности нардепа составили 314 тысяч гривен, а его жена, которая работает в ОО «МДС-БУД», заработала за год 29 тысяч гривен.
Также Мьялик указал доходы от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду, которые составили несколько миллионов.
Его жена также указала доход от сдачи недвижимости в аренду.
На банковских счетах Виктор Мьялик хранит 3,21 млн гривен, а его жена 121 тысячу гривен. Кроме того, согласно декларации, нардеп в виде наличных средств хранит 150 млн гривен и один миллион долларов.
Отметим, мультимиллионер Виктор Мьялик родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области. С 2004 года работал маляром-штукатуром, с 2005 - электросварщиком, с 2011 года - мастер столярного бригады ООО «Инвикта ЛТД». С 1996 года был разнорабочим в колхозе «Заря». В юности работал на стройке в России.
С 2014 года Виктор Мьялик работал финансовым директором ООО «МДС-Строй». А в 2017 основал собственную компанию под названием «МД плюс».
В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 155 округу как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы «За будущее». Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Судя по присхождению, точно, не прошел мимо)
Вы разве не знали?)))
А ну да, нельзя кусать руку тебя кормящую.