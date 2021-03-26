УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9569 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 132 12
адвокат (925) хабар (4644) Вінницька область (986) ДБР (3307)

На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав для судді 15 тис. дол. хабаря за пом'якшення вироку, - ДБР

На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав для судді 15 тис. дол. хабаря за пом'якшення вироку, - ДБР

Правоохоронці затримали адвоката, який підбурював обвинуваченого до дачі хабаря в сумі 15 000 доларів судді Вінницького міського суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що адвокат у змові із працівником поліції за гроші обіцяли обвинуваченому у збуті наркотиків забезпечити пом’якшення вироку суду до покарання, яке не передбачатиме позбавлення волі.

26 березня 2021 року адвоката затримано під час одержання частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюється причетність інших працівників поліції до вказаного злочину.

На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав для судді 15 тис. дол. хабаря за помякшення вироку, - ДБР 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано двох адвокатів, які за 15 тис. дол. обіцяли працевлаштування в ДБР, - прокуратура. ФОТО

Попередня кваліфікація правопорушення - шахрайство, вчинене у великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
"Ваша честь" звучит как насмешка над людьми.Скорее "Ваше христопродавство".
показати весь коментар
26.03.2021 15:28
+2
но пока их назначает ОПГ
показати весь коментар
26.03.2021 15:30
+2
Оштрафують на 500 гривень і відпустять.
показати весь коментар
26.03.2021 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на вашингтонщине все спокойно..
показати весь коментар
26.03.2021 15:26 Відповісти
Судьи перестанут проституировать когда их будет снимать и назначать ОТГ голосованием.
показати весь коментар
26.03.2021 15:27 Відповісти
но пока их назначает ОПГ
показати весь коментар
26.03.2021 15:30 Відповісти
На Закарпатті так і буде бо контрабандисти прирівняють ОТГ до ОЗГ.
показати весь коментар
26.03.2021 15:39 Відповісти
"Ваша честь" звучит как насмешка над людьми.Скорее "Ваше христопродавство".
показати весь коментар
26.03.2021 15:28 Відповісти
*Ваша честь* осталась абсолютно белой. В вымогательстве виноват адвокат) Вот сам, просто так придумал (и такое бывает) и не собирался делиться с *вашей честью*)))
Наверное заведут 2 дела - вымогательство и покушение на честь *ващей чести*.
Новость ни о чем. Все идет своим чередом.
показати весь коментар
26.03.2021 18:47 Відповісти
Оштрафують на 500 гривень і відпустять.
показати весь коментар
26.03.2021 15:35 Відповісти
А суддю затримали?
показати весь коментар
26.03.2021 16:04 Відповісти
А суддю за шо??
показати весь коментар
26.03.2021 16:20 Відповісти
Адвокат- це та людина, що заносить кошти безпосередньо судді. Чи Ви вважаєте, що суддя візьме гроші у людини з вулиці?)))
показати весь коментар
26.03.2021 16:31 Відповісти
адвокат заради бабла , пойдет на любое преступление ( по сути он преступник , которого очень трудно взять , и невозможно закрыть )
показати весь коментар
26.03.2021 18:49 Відповісти
 
 