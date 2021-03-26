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Три лікарні "Укрзалізниці" не прийняли хворих на COVID-19, це дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи, - Степанов

Три лікарні

Медичні установи "Укрзалізниці", які мають укладені договори з НСЗУ й отримують кошти за надання допомоги хворим COVID-19, повинні виконувати свої зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив міністр Максим Степанов під час зустрічі з представниками "УЗ".

"Починаючи з листопада лікарні Укрзалізниці отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на COVID-19. Це неприпустимий випадок, і виникає запитання: куди держава заплатила 60 мільйонів? Цей прецедент дає нам повне право звертатися до правоохоронних органів", – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що станом на 24 березня, коли трапився інцидент, всі столичні лікарні УЗ мали приймати по 50 хворих на COVID-19, а з понеділка – всі по 100. Утім на сьогодні в лікарні № 1 м. Києва виділено для цих цілей тільки 6 ліжок, у лікарні № 3 – 120, і з них зайнято 16, а лікарня № 2 взагалі не надає даних у Меддату.

Представники Укрзалізниці запевнили, що з керівниками лікарень провели роз’яснювальну роботу й надалі подібних інцидентів не траплятиметься.

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Зазначимо, що філія "Центр охорони здоров’я" акціонерного товариства "Укрзалізниця" має контракт із НСЗУ на 125 522 438 грн. Допомогу хворим на COVID-19 мають надавати всі медзаклади товариства – три в Києві, два – в Харкові, по одному – в Одесі та Львові.

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порядку тут не буде поки не буде розстрілів місцевих князьків та їх покровителів...бажано почати саме з останніх.
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26.03.2021 16:01 Відповісти
"Із залізничною лікарнею взагалі катастрофа. У них укладені контракти на пакети із НСЗУ. НСЗУ передало гроші, але чомусь не на лікарні (вони відомчі), а на залізницю. Залізниця забирає гроші собі, на лікарні не спускає. У них немає нічого, у другій залізничній лікарні навіть шприців немає в наявності. У п'ятницю я їм привозила засоби індивідуального захисту. Тому що лікарям не доводилося вдягати в ковідное відділення. Ні респіраторів, ні костюмів, ні рукавичок - немає нічого. Харків просто в чорній зоні»." зі статті https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-situatsija-z-hospitalizatsijeju-khvorikh-covid-19-vijshla-z-pid-kontrolju.html У Харкові ситуація з госпіталізацією хворих Covid-19 вийшла з-під контролю (ZN.UA)
М.Стєпанов "рулить"... точніше нарулив...
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26.03.2021 16:46 Відповісти
Что этот неуч Зеленский и его опричники Степанов с Даниловым не могут во время пандемии коронавирса, отнять или принудительно заставить больницы и поликлиники ж\д дорог, срочно принять больных с ковидом , для лечения !! Что за АНАРХИЯ в УКраине!! В стране огромное, страшное ЧП, Люди мрут как мухи по 400 человек в день, а президент Зеленский и его свита Степанов и Данилов Спят и проводят брифинги!!! Что?? Боитесь потревожить Чиновников с Ж.Д, дороги?? тогда зачем нам такой беззубый и безвольный президент!!! Тут люди на улице мрут от коронавируса уже на улицах, на фронте солдат убивают , потому, что зеленский запретил стрелять, а Зеленский хрен его знает, что делает!! подумать только!! Государство не может заставить государственные больницы, лечить своих больных граждан Украины!! большего идиотизма и дебилизма власти, я не видел и не слышал!!
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26.03.2021 19:18 Відповісти
 
 