Три лікарні "Укрзалізниці" не прийняли хворих на COVID-19, це дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи, - Степанов

Медичні установи "Укрзалізниці", які мають укладені договори з НСЗУ й отримують кошти за надання допомоги хворим COVID-19, повинні виконувати свої зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив міністр Максим Степанов під час зустрічі з представниками "УЗ".

"Починаючи з листопада лікарні Укрзалізниці отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на COVID-19. Це неприпустимий випадок, і виникає запитання: куди держава заплатила 60 мільйонів? Цей прецедент дає нам повне право звертатися до правоохоронних органів", – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що станом на 24 березня, коли трапився інцидент, всі столичні лікарні УЗ мали приймати по 50 хворих на COVID-19, а з понеділка – всі по 100. Утім на сьогодні в лікарні № 1 м. Києва виділено для цих цілей тільки 6 ліжок, у лікарні № 3 – 120, і з них зайнято 16, а лікарня № 2 взагалі не надає даних у Меддату.

Представники Укрзалізниці запевнили, що з керівниками лікарень провели роз’яснювальну роботу й надалі подібних інцидентів не траплятиметься.

Також дивіться: "Місць бракує навіть у коридорах": Мер Миколаєва Сенкевич показав COVID-лікарні в місті. ВIДЕО

Зазначимо, що філія "Центр охорони здоров’я" акціонерного товариства "Укрзалізниця" має контракт із НСЗУ на 125 522 438 грн. Допомогу хворим на COVID-19 мають надавати всі медзаклади товариства – три в Києві, два – в Харкові, по одному – в Одесі та Львові.