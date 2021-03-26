Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу
Прессекретарка президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс Президента тільки на один вечір позичив телеканалу "1 + 1" свої двері, які були пошкоджені під час акції 20 березня на Банковій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За словами Мендель, пошкоджені двері Офісу президента були доставлені в студію телеканалу "1+1" на один вечір на прохання та за кошти самого телеканалу.
Прессекретарка Зеленського запевнила, що двері не є речовим доказом, адже всі дії з ними, необхідні для з'ясування обставин події, вже були проведені поліцією.
Мендель додала, що в понеділок 29 березня двері будуть відправлені на реставрацію.
Нагадаємо, раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.
Будь ласка, зачекайте...
быдлоэлекторат вида "мудрый нарид" выберет самого п.здец политика 21-го века прыпыздентом на второй срок.
Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
жалiсть к двери... а на фронте 4 погибших.
помню Ленка БАНДАренка в декабре 2013 тоже в студию принесла такую каску (кстати, не волчица ли Ленка ее доставила тогда в Москву Соловьеву?)
клоуны в Раде...
Зкспертизу провели и взяли у нее показания?) Маразм крепчает ! Да они больше двух часов,обсуждали эти двери и обидчиков. Потом Мосейчук резко спохватилась, что еще есть самая важная тема - ковид, которую прогнали за 28мин.
https://twitter.com/miroslavgai Мирослав Гай
https://twitter.com/miroslavgai @miroslavgai
https://twitter.com/miroslavgai/status/1375454393814941697 13 хв
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 українських воїна. Війна триває.
У Зеленського головна подія, то матюки на його дверях.
Когда ВАЗеленский достаточно для него заработает на смертях украинцев?
Переходящей дверью награждается....., дверью переходящей награждается......, награждается переходящей дверью......телеканал 1+1 !!!!!