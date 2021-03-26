Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу

Прессекретарка президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс Президента тільки на один вечір позичив телеканалу "1 + 1" свої двері, які були пошкоджені під час акції 20 березня на Банковій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Мендель, пошкоджені двері Офісу президента були доставлені в студію телеканалу "1+1" на один вечір на прохання та за кошти самого телеканалу.

Прессекретарка Зеленського запевнила, що двері не є речовим доказом, адже всі дії з ними, необхідні для з'ясування обставин події, вже були проведені поліцією.

Мендель додала, що в понеділок 29 березня двері будуть відправлені на реставрацію.

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Нагадаємо, раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.