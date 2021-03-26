У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги, - Марина Порошенко

У рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю в столиці буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому і лівому березі.

З такою ініціативою виступила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, лідерка "Європейської Солідарності" до Києва Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію установ з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров'я КМДА.

"Запропоновані нам кроки не враховували забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста. Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи", – зазначила Марина Порошенко.

Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП "Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "ПСИХІАТРІЯ" до якого увійдуть "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ", "Київська міська психоневрологічна лікарня №3", ПНД №1", "ПНД №3", "ПНД "4".

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На лівому березі буде створено КНП "Міський заклад з надання психіатричної допомоги". До його складу увійдуть: "Київська міська психоневрологічна лікарня №2", "ПНД №2", "ПІНД №5".

"Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів", – зазначила Марина Порошенко.

Окрім того, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи – запевнила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я.

"Наша комісія надсилала листа до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів", – зазначила Марина Порошенко.

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За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва. Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.