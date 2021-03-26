УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9403 відвідувача онлайн
Новини
1 109 12
Київ (19130) Київрада (778) медицина (2085) Порошенко Марина (105) Європейська Солідарність (1069)

У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги, - Марина Порошенко

У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги, - Марина Порошенко

У рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю в столиці буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому і лівому березі.

З такою ініціативою виступила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, лідерка "Європейської Солідарності" до Києва Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію установ з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров'я КМДА.

"Запропоновані нам кроки не враховували забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста. Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи", – зазначила Марина Порошенко.

Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП "Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "ПСИХІАТРІЯ" до якого увійдуть "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ", "Київська міська психоневрологічна лікарня №3", ПНД №1", "ПНД №3", "ПНД "4".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральна влада переклала всю відповідальність за ситуацію з коронавірусом на місцеве самоврядування, - Марина Порошенко

У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги, - Марина Порошенко 01

На лівому березі буде створено КНП "Міський заклад з надання психіатричної допомоги". До його складу увійдуть: "Київська міська психоневрологічна лікарня №2", "ПНД №2", "ПІНД №5".

"Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів", – зазначила Марина Порошенко.

Окрім того, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи – запевнила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я.

"Наша комісія надсилала листа до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів", – зазначила Марина Порошенко.

Також читайте: У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов

За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва. Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Первый пациент, это твой Петя, у него мания величия.
показати весь коментар
26.03.2021 16:12
+3
Запасной вариант для благоверного готовит?
показати весь коментар
26.03.2021 16:10
+3
да уж - скользкий, паталогически жадный тип...
показати весь коментар
26.03.2021 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запасной вариант для благоверного готовит?
показати весь коментар
26.03.2021 16:10 Відповісти
Первый пациент, это твой Петя, у него мания величия.
показати весь коментар
26.03.2021 16:12 Відповісти
да уж - скользкий, паталогически жадный тип...
показати весь коментар
26.03.2021 16:19 Відповісти
Сивочоле брехло, буде косить під дурника як в період свого президенства!
показати весь коментар
26.03.2021 16:49 Відповісти
це шо для наркоманів шоб лічились?
показати весь коментар
26.03.2021 16:22 Відповісти
Што-то маловато дебилов тут высралось... Ану-ка подвалите ещё!
показати весь коментар
26.03.2021 16:29 Відповісти
Ты уже подвалил
показати весь коментар
26.03.2021 17:29 Відповісти
Пошла брехня по селу!!!!!! Ющенко, порошенко, зеленский - кто больший пистун???
показати весь коментар
26.03.2021 16:59 Відповісти
Марина,я даже знаю имя твоего первого пациента.
показати весь коментар
26.03.2021 17:11 Відповісти
Что, ********* и зелеботы, все план выполнили, отметились здесь? Хорошо заработали, моськи?
показати весь коментар
26.03.2021 23:58 Відповісти
 
 