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"Україну штормить": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять протести під ОП, третю хвилю COVID-19 і проблеми з вакцинацією

У п'ятницю, 26 березня, в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять хід вакцинації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок третьої хвилі епідемії COVID-19: чи буде гірше? Чому вакцинація від вірусу в Україні відбувається так повільно.

Протести під Офісом президента: що призвело до таких подій на акції і хто понесе відповідальність?

Гості студії:

- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

- Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа — за життя";

- Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";

- Віталій Кличко, міський голова Києва;

- Борис Філатов, міський голова Дніпра;

- Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;

- Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.
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Топ коментарі
+6
на манеже будут те же..))
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26.03.2021 16:16
+6
Уберите зелёную шоблу,и штормить перестанет
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26.03.2021 16:17
+4
Зебилы хотят приравнять размалёвку дверей своего сарая к штурму Капитолия или к последнему дню Помпеи. Уже все забыли давно, а они всё носятся со своими дверями как дураки с писаной торбой.
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26.03.2021 16:34
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на манеже будут те же..))
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26.03.2021 16:16 Відповісти
и все жиды
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26.03.2021 16:26 Відповісти
таки да) с Песахом их и клована заодно)
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26.03.2021 16:33 Відповісти
Это только Ахметов знает.
Коммерческая тайна.
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26.03.2021 16:29 Відповісти
Уберите зелёную шоблу,и штормить перестанет
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26.03.2021 16:17 Відповісти
Ты считаешь, что зе сам себе шторм устраивает?
Мда, странная логика.
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26.03.2021 16:48 Відповісти
Я считаю,что столько зашкваров,как у зебила,не было ни у одного из президентов.
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26.03.2021 17:24 Відповісти
Сколько можно кормить этими "ужасами" под ОП ? О их причинах поговорить слабо?
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26.03.2021 16:18 Відповісти
У вас свой ужас, а у нас - свой.

"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией - Цензор.НЕТ 2005
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26.03.2021 16:28 Відповісти
Никого из соевых не пригласили, это радует.
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26.03.2021 16:19 Відповісти
А Филатов?
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26.03.2021 16:28 Відповісти
Зато зебилов овердохуа
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26.03.2021 16:28 Відповісти
А Данилов будет?

"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией - Цензор.НЕТ 2318
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26.03.2021 16:21 Відповісти
И туда двери принесут, или раму разбитого окна? Впрочем шоу, оно и есть шоу.
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26.03.2021 16:22 Відповісти
и кусок стены, если Антоша потянет
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26.03.2021 16:23 Відповісти
Они эти двери будут теперь по всем ток-шоу таскать три года.
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26.03.2021 16:30 Відповісти
Сейчас идет тяжелый бой в районе Шумы,наших погибло четверо...
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26.03.2021 16:24 Відповісти
но дверь будем пережевывать еще месяц, это ж так важно..., тьфу, ненавижу эту плесень зеленую, чтоб их этой дверью накрыло...
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26.03.2021 16:31 Відповісти
Крыса Ведмедчука Шарий хочет пролезть в Раду по Донецкой области, г.Покровск ,г.Доброполье и села этого района.А ведь проголосуют за этого Мудака...
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26.03.2021 16:27 Відповісти
Усіляким Савікам Шустерам краще в Україні,ніж в Швейцарії.
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26.03.2021 16:33 Відповісти
нужно Геращенко двери от Мосийчук перевезти к Шустрику
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26.03.2021 16:33 Відповісти
Зебилы хотят приравнять размалёвку дверей своего сарая к штурму Капитолия или к последнему дню Помпеи. Уже все забыли давно, а они всё носятся со своими дверями как дураки с писаной торбой.
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26.03.2021 16:34 Відповісти
Того шустєра тре копняками гнати до російського кордону, а не давати йому рота роззявляти у телевізорі...
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26.03.2021 16:34 Відповісти
Шустік..не журналіст !..Він просто ведучий програми ..яка до речі виходила майже на всіх основних каналах .

На відміну від тих же ПРосоєвих чи ПРокацапських (мертвячукових ) рідко *вставляє та коментує своїх п*ять копійок *
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26.03.2021 16:40 Відповісти
Казочку розповів... Молодець...
Візьми бєнінага пірожка на поличці...
Тепер заспівай...
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26.03.2021 17:10 Відповісти
Пришла пара вертолетов в район Шумы,заберут погибших и раненых...
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26.03.2021 16:35 Відповісти
якась фігня оці всі "обсужденія"
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26.03.2021 16:35 Відповісти
Гореть вам в АДУ крысы Мазолейные...
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26.03.2021 16:37 Відповісти
Лукашеску провел несколько отвлекающих операций белорусского КГБ на Волыни...Хотят отвлечь внимание от нападения на Донбассе и возможно на севере Крыма...
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26.03.2021 16:39 Відповісти
Шотам сонцелікій гавком на це?
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26.03.2021 16:47 Відповісти
А хотите я сделаю так.. что Цензор ЗАКРОЮТ...и Быдло Мавзолейное вонять не будет
Элементарно Ватсон...................и Бутусов вам не поможет...
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26.03.2021 16:44 Відповісти
Генералы Наев и Заброцкий летят на Донбасс
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26.03.2021 16:52 Відповісти
Чи й не подія !
Задовбали обсмоктувати ті двері.
Зелене чмо обгижувало Україну протягом всієї кар'єри. А сьогодні в нас ЧОТИРИ ЗАГИБЛИХ НА ФРОНТІ. От про це треба говорити.
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26.03.2021 16:53 Відповісти
Хто дивиться Шустера, той себе не поважає.
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26.03.2021 16:54 Відповісти
Рюсский мир и Крысы Путлера...вы хотели войны и весь Донбасс?вы его получите....
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26.03.2021 16:55 Відповісти
Шоу, що ведеться російською мовою, є російським шоу.
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26.03.2021 16:59 Відповісти
Шустера и его баб проституток советских от КГБ завербовал КГБ СССр в июне 1987 года в Афганистане...Отдел спецопераций "А",а курировал эту матню сынок Евгения Примакова,Евгений Примаков типа младший,по КГБшной кличке "САНДРО"..шакалы Мавзолейное вы ТУПОЕ быдло...
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26.03.2021 17:07 Відповісти
втрати на фронті не обговорюватимуть...
Четверо двохсотих...
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26.03.2021 17:15 Відповісти
Україна понад Усе....,а не 95 квартал говна за 3 копійки....
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26.03.2021 17:20 Відповісти
Завтра отправлю телеграмму Джо Байдену..Сенатора Андрюху с Цензор НЕТ банят 5 раз в неделю,..Бутусов пиши жалобу телегу в ОНН
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26.03.2021 17:33 Відповісти
Я особисто дивитимуся https://www.youtube.com/watch?v=SbVS14khlHA "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова" на 5-му телеканалі та на Еспресо
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26.03.2021 18:03 Відповісти
ух ты, а сявик шустрый до сих пор вещает? я думал о нем давно никто не вспоминает.
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26.03.2021 18:57 Відповісти
 
 