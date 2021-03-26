COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, - "слуга народу" Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні рекордна кількість заражень коронавірусом за добу серед дітей - майже 1 тисяча.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один рекорд – за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає та все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять "ковід" у легкій формі та залишаються носіями хвороби", - зазначив він.

За словами Радуцького, майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада має дослухатись до рекомендації МОЗ – якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання.

Депутат зазначив, що хоча Україна постійно ставить рекорди за кількістю нових хворих, госпіталізованих і летальних випадків, ситуація в країнах-сусідах не краще.

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Так, в Польщі з 27 березня посилюють карантин. Закривають дитячі садки, спортивні установи, господарські та меблеві магазини, перукарні. Глава польського уряду попередив про можливий колапс медичної системи і закликав всіх громадян на великодні свята залишитися вдома. У Польщі за останню добу виявлено 34 тис. нових хворих, 520 людей померли.

"Ми бачимо, що третя хвиля коронавірусної хвороби" накрила "всю Європу. В Україні епідеміологічна ситуація складна, проте в даний час контрольована", - резюмував Радуцький.





