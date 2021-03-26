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COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, - "слуга народу" Радуцький

COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, -

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні рекордна кількість заражень коронавірусом за добу серед дітей - майже 1 тисяча.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один рекорд – за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає та все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять "ковід" у легкій формі та залишаються носіями хвороби", - зазначив він.

За словами Радуцького, майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада має дослухатись до рекомендації МОЗ – якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання.

Депутат зазначив, що хоча Україна постійно ставить рекорди за кількістю нових хворих, госпіталізованих і летальних випадків, ситуація в країнах-сусідах не краще.

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Так, в Польщі з 27 березня посилюють карантин. Закривають дитячі садки, спортивні установи, господарські та меблеві магазини, перукарні. Глава польського уряду попередив про можливий колапс медичної системи і закликав всіх громадян на великодні свята залишитися вдома. У Польщі за останню добу виявлено 34 тис. нових хворих, 520 людей померли.

"Ми бачимо, що третя хвиля коронавірусної хвороби" накрила "всю Європу. В Україні епідеміологічна ситуація складна, проте в даний час контрольована", - резюмував Радуцький.

COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, - слуга народу Радуцький 01
COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, - слуга народу Радуцький 02
COVID-19 молодшає: в Україні за добу захворіла рекордна кількість дітей, - слуга народу Радуцький 03

Автор: 
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Топ коментарі
+4
радуцький вже спіз#ив всі маски з держрезерву, тепер зайнявся консультаціями?
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26.03.2021 16:33
+3
Війна, загиблі, а вони з соплями носяться, шоб ви ними врешті вдавились, всякі радуцькі.
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26.03.2021 16:36
+2
Благодаря чуткому руководству величайшего и его сподвижника Крадуцкого
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26.03.2021 16:33
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радуцький вже спіз#ив всі маски з держрезерву, тепер зайнявся консультаціями?
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26.03.2021 16:33 Відповісти
Говоришь контролированная ситуация? Кем и как?
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26.03.2021 17:23 Відповісти
Благодаря чуткому руководству величайшего и его сподвижника Крадуцкого
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26.03.2021 16:33 Відповісти
Мозго.б..
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26.03.2021 16:34 Відповісти
Війна, загиблі, а вони з соплями носяться, шоб ви ними врешті вдавились, всякі радуцькі.
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26.03.2021 16:36 Відповісти
Скоро Ковід піде до школи,потім в інститут чи в армію.Зможе навіть на виборах за Зеленського проголосувати.
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26.03.2021 16:37 Відповісти
Просто нароблять істуканчиків у вигляді вірусу, пожертви-маски вже є, навіть посвячення вже є і свідоцтва про нього.
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26.03.2021 16:50 Відповісти
От подивитесь , так насправді і буде . До речі в Харківській обл . вже майже коллапс . Вільних ліжок для ковід-хворих немає вже ніде ... .
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26.03.2021 16:53 Відповісти
Брехня.
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26.03.2021 19:59 Відповісти
крадуцкий, когда можно в твой борис заскочить Pfizerом привиться?
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26.03.2021 16:40 Відповісти
Цирк на дроті від ЗЕвилупків - через жорсткі "псевдокарантинні" обмеження розлючений КовідЪ почав кидатися на дітей
Сміх та й годі..
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26.03.2021 16:44 Відповісти
В нормальних странах половина населения привита, а у нас будут дохнуть пока степанов и его кришующие не станут милиардерами.
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26.03.2021 16:51 Відповісти
Дохнуть будут у тебя на родЫне, кацап!
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26.03.2021 16:54 Відповісти
мутирует сволочь
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26.03.2021 16:56 Відповісти
-ий , -ман, зильберман
-ий , -ман, зильберман
-ий , -ман, зильберман
зильберманят jыдонги
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26.03.2021 17:20 Відповісти
На масках крадуцький вже заробив, тепер черга на ядах "піднятись"!?
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26.03.2021 17:40 Відповісти
COVID-19 молодшає і дороги дорожчають. Там вся проблема зарита.
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27.03.2021 09:51 Відповісти
 
 