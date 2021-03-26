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Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків

Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків

Українка Катерина Монзуль стане однією з перших арбітрів-жінок, що працюватимуть на матчах чоловічої світової першості з футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Офіційний сайт ФІФА у своїй публікації привернув увагу до того факту, що вперше в історії матчі чемпіонату світу серед чоловіків судитимуть арбітри-жінки.

Ними стануть українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар. Що цікаво, працюватимуть вони на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді Євро-2020. Так, 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди — Латвія в Амстердамі, а 28-го числа Монзуль судитиме зустріч Австрія — Фарерські о-ви у Відні.

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"Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи", — зазначив голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Монзуль працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, вона проводить багато матчів у Прем'єр-лізі України й часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.
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Топ коментарі
+3
Монзуль - отличная судья. Молодчина!
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26.03.2021 19:22
+1
Чекаємо коли почнуть чоловічий футбол судити трансвестити і гомосексуалісти ну і бісексуали
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26.03.2021 18:20
+1
Монзуль??? щира Украинка
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26.03.2021 18:38
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Хех...
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26.03.2021 18:03 Відповісти
Чекаємо коли почнуть чоловічий футбол судити трансвестити і гомосексуалісти ну і бісексуали
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26.03.2021 18:20 Відповісти
Мужчина, у вас в футболе половина футболистов - геи!!! А вам женщины -арбитры мешают. Вы считаете футбол достаточно мужским в последнее время? Вы слепы) На поле обычно кучка "балерин" со щетиной. Это уже не футбол, это гей клуб на открытом воздухе. Это я вам как девушка заявляю.
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26.03.2021 20:29 Відповісти
поэтому тем более судить их должен суровый мужчина орбитр со строгими манерами, а не женщина или трансвестит-бисексуал неопределенного пола, а то совсем распустят этих балерин со щетиной на поле
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26.03.2021 20:40 Відповісти
... по типу Пьерлуижди Коллина
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26.03.2021 20:41 Відповісти
Монзуль??? щира Украинка
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26.03.2021 18:38 Відповісти
А до не так?
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27.03.2021 08:08 Відповісти
Монзуль - отличная судья. Молодчина!
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26.03.2021 19:22 Відповісти
___для некоторых футболистов такое гендерное равенство время отсидеться на скамейке запасных...
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26.03.2021 19:32 Відповісти
Тогда пусть геев со своих команд уберут. Или им женщины их гей тусовку собьют?
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26.03.2021 20:31 Відповісти
Ни один мужчина не сможет присматривать за детьми так - как женщина (за исключением редких экземпляров, у каких ребёнок может и в туалете утонуть )

Ну если она и за футболистами будет так же хорошо присматривать - почему бы и нет?
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26.03.2021 20:44 Відповісти
Ми вже бачили чесність ФІФИ (швейцарський синдром). Ми кожен день бачимо чесність нашого ФуйФУло. Тому призначення одного гвна другим сприймаємо, як послідовність. А Кат(ш)люха дуже старалася на ниві "справдливості"...
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26.03.2021 21:54 Відповісти
Все-так Фраппар дали більш статусний матч, ніж Катерині:
Голландія і Литва вище рівнем, ніж Австрія та Фарери
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27.03.2021 08:10 Відповісти
 
 