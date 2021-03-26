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Донбас (22348) втрати (4287) Тристороння контактна група (827)

Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ

Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ

Українська делегація в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель 4 і поранення 2 військовослужбовців на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в Тристоронній контактній групі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми внаслідок обстрілу противником наших позицій загинуло четверо і поранено двох військовослужбовців ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Зараз українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Очікують, що вона триватиме близько 2 годин.

Раніше про загибель українських військовослужбовців на Донбасі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Також про це повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте: Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов
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Топ коментарі
+56
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
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26.03.2021 17:08
+56
какое экстренное совещание вы о чём? сейчас главное двери по говноконалам носить и показывать полный памперс перепуганного гавнища главного гавнокомандующего.
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26.03.2021 17:10
+49
Результати "Нової Доктрини " Президента.!
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26.03.2021 17:06
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Ожидают, что оно продлится около 2 часов.
дві години на совещаніє мало. Треба три.
Хай кацапи здригнуться від такої могутньої атвєткі. зблблд.
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26.03.2021 17:40 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
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26.03.2021 17:46 Відповісти
"Точка-У" имеет эффективную дальность стрельбы до 100 км. При желании ею можно бы было сровнять с землей позиции противника в том районе, откуда он наносил удары по позициям украинских войск! Но...Зе по прежнему маниакально хочет увидеть мир в ...очке путина!
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26.03.2021 18:02 Відповісти
Угу ... Скільки їх, тих "Точок-У" ??
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26.03.2021 18:28 Відповісти
На конец 2019 года их в ВСУ было 90 единиц! Согласитесь, немало! А поскольку с того времени ни одного пуска не производилось, то их количество осталось тем же!
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26.03.2021 18:50 Відповісти
Это ответ кремлевского УБИЙЦЫ, тем в Украине , кто еще верит в его Россию и в его местных марионеток (Бойко, ОПЗЖ). А какой будет наш ответ ворогам Украины?
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26.03.2021 17:50 Відповісти
То як вам живеться і дихається, =уставшим ат вайни= ? "патріотам" і "українцям" 73%-ним і тим, кому =всьо равно= ? Хто не підняв зад і не пішов на вибори, або прителіпався і зіпсував бюлетень ?
=закончілі вайну= ? Насміялися вже чи ще ні ? Як прикольчики - заходять далі ? Всіх =сдєлалі= чи ні ?

Ця кров на ваших руках. І я про це писала весною 2019.
Але то ж українці за кордоном - найбільший ворог населення України.

Якого ви збираєтеся на своє довбане і вже нікому не потрібне екстренне засідання, імпотенти ?
Хай =животворящий= і далі продовжує =підтримувати= Україну з "символізмом" у своєму конченому дзвіночку (вчора ж якраз повторювала для сектантів "козака"). х**ло вже давно все зрозуміло.

Пробачте, хлопці, своїх дебільних співвітчизничків. Спочивайте.
Пораненим - одужання.
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26.03.2021 17:57 Відповісти
А чем вялотекущий конфликт на Донбассе при Порошенко отличается от вялотекущего конфликта на Донбассе при Зеленском? Те же яйца только в профиль.
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26.03.2021 18:06 Відповісти
1000%
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26.03.2021 18:16 Відповісти
Порівнювати не можна, бо при Порошенку з 2014 р. по 2017р. територію звільняли.
А з 2019р. при Зе територію здавали.
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26.03.2021 18:30 Відповісти
Сказки дядюшки Риммуса.
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26.03.2021 18:35 Відповісти
при Порехе, таки, давали прикурить сепарам по более
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26.03.2021 18:31 Відповісти
криваорізького Обдовбиша вже відкачали !?
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26.03.2021 18:13 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину героям ....
Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ - Цензор.НЕТ 9006
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26.03.2021 18:15 Відповісти
Але зелений чмирьок скликує позачергове засідання, бо люди протестують, що він - шпигун російський.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 18:18 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ - Цензор.НЕТ 2221
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26.03.2021 18:20 Відповісти
обеспокоенность, обсе, и разная лабудень от этой тгк.
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26.03.2021 22:17 Відповісти
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