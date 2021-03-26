Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ

Українська делегація в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель 4 і поранення 2 військовослужбовців на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в Тристоронній контактній групі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми внаслідок обстрілу противником наших позицій загинуло четверо і поранено двох військовослужбовців ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Зараз українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Очікують, що вона триватиме близько 2 годин.

Раніше про загибель українських військовослужбовців на Донбасі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Також про це повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.

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