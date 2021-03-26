Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ
Українська делегація в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель 4 і поранення 2 військовослужбовців на Донбасі.
Про це сказано в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в Тристоронній контактній групі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми внаслідок обстрілу противником наших позицій загинуло четверо і поранено двох військовослужбовців ЗСУ", - сказано в повідомленні.
Зараз українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Очікують, що вона триватиме близько 2 годин.
Раніше про загибель українських військовослужбовців на Донбасі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Також про це повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.
Топ коментарі
+56 Gembel Basil
показати весь коментар26.03.2021 17:08
+56 Bigukrman я
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+49 Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар26.03.2021 17:06
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Будь ласка, зачекайте...
дві години на совещаніє мало. Треба три.
Хай кацапи здригнуться від такої могутньої атвєткі. зблблд.
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tZE inform
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По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
=закончілі вайну= ? Насміялися вже чи ще ні ? Як прикольчики - заходять далі ? Всіх =сдєлалі= чи ні ?
Ця кров на ваших руках. І я про це писала весною 2019.
Але то ж українці за кордоном - найбільший ворог населення України.
Якого ви збираєтеся на своє довбане і вже нікому не потрібне екстренне засідання, імпотенти ?
Хай =животворящий= і далі продовжує =підтримувати= Україну з "символізмом" у своєму конченому дзвіночку (вчора ж якраз повторювала для сектантів "козака"). х**ло вже давно все зрозуміло.
Пробачте, хлопці, своїх дебільних співвітчизничків. Спочивайте.
Пораненим - одужання.
А з 2019р. при Зе територію здавали.
Зєлю геть. Дострокові.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!