УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9207 відвідувачів онлайн
Новини
3 433 47
агітація (201) Вірастюк (75) вибори (6593) Зеленський (22456) ОПОРА (216)

Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - "ОПОРА"

Офіс Президента порушує принцип політичної нейтральності в інтересах кандидатів, публікуючи інформацію про офіційну нараду з кандидатом на довибори в Раду Василем Вірастюком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

На сайті ОП була опублікована інформація "Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком хід вакцинації в Івано-Франківській області та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину".

Зазначається, що Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У зустрічі взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук, голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович та громадський діяч Василь Вірастюк, який є кандидатом у народні депутати у 87-му мажоритарному окрузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - ОПОРА 01

В "ОПОРІ" зазначили, що це є порушенням політичної нейтральності.

"Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації", - говориться в повідомленні.

"Кандидат Василь Вірастюк брав участь у нараді у ролі саме cуб’єкта виборчого процесу, що засвідчується офіційним повідомленням на сайті Офісу Президента України. Він не мав легітимної мети, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків, для участі у заході Офісу Президента України із залученням керівництва ОДА та органів місцевої самоврядування. При цьому нарада стосувалася державної політики та функціонування органів влади різних рівнів і не може вважатися політичним заходом Президента України Володимира Зеленського", - додали в громадянській мережі.

Читайте також: "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці

ОПОРА закликає Президента України та його Офіс не "порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції".

"І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження", - підсумували в "ОПОРІ".

Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області. Сам Вірастюк зазначив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
думал уважаю Верастюка.......ошибся...
показати весь коментар
26.03.2021 17:33
+10
Вирастюк - персона конечно медийная,но влез не в тот вагон.
показати весь коментар
26.03.2021 17:32
+8
Треба писати - Бордель ОПУ разом з Нелохом незаконно тягнуть собі через вибори ще одного ЗЕбарана.
показати весь коментар
26.03.2021 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БЕСПОЛЕЗНО
показати весь коментар
26.03.2021 17:27 Відповісти
тому що,яка різниця
показати весь коментар
26.03.2021 17:32 Відповісти
Так може Вирастюк батьке звякнул ,и спец операцию просрал. Его на совещания пускают ,вот и козел отпущения почти готов.
показати весь коментар
26.03.2021 19:18 Відповісти
Он вообще очень странный . Как бы страна без главы . На него столько дерьма льётся .
показати весь коментар
26.03.2021 17:28 Відповісти
смотрю Усик .....Верастюк....... силачи спортсмены боксеры толкачи а мосх как у улиток...
показати весь коментар
26.03.2021 17:39 Відповісти
Закон природи - " где в одном месте прибавилось - в другом убавилось". Валуєв №2 (теж сидить у Ду(п)мі...
показати весь коментар
26.03.2021 19:31 Відповісти
Треба писати - Бордель ОПУ разом з Нелохом незаконно тягнуть собі через вибори ще одного ЗЕбарана.
показати весь коментар
26.03.2021 17:29 Відповісти
мелкий шлепер
показати весь коментар
26.03.2021 17:31 Відповісти
стрелок,ты бредишь. нихуя себе мелкий шлепер. он всю страну шлепанул,и тебя в том числе.(а мелкий шлепер--тот кто на вокзалах чемоданы крадет, а на фене, углы вертит), а ты говоришь мелкий.
показати весь коментар
26.03.2021 17:53 Відповісти
а я разве про беню говорил?
показати весь коментар
26.03.2021 18:16 Відповісти
Пролетит не смотря , на все махинации клоунов
показати весь коментар
26.03.2021 17:31 Відповісти
не пролетит.

всё зависит не от кандидата или клоуна,

а от того, какие избиратели.

избиратели в подавляющем большинстве именно такие, как клоун
показати весь коментар
26.03.2021 17:36 Відповісти
Вирастюк - персона конечно медийная,но влез не в тот вагон.
показати весь коментар
26.03.2021 17:32 Відповісти
тем более что не понятно на фига оно надо конкретно Верастюку??? измазаться ?
показати весь коментар
26.03.2021 17:34 Відповісти
Бабло не пахнет,Вася решил подзаработать.
показати весь коментар
26.03.2021 17:44 Відповісти
доказательства моих подзароботков?
а если просто предположения - иди... проветрись...
показати весь коментар
26.03.2021 17:51 Відповісти
Вирастюк,ты чтоле????
показати весь коментар
26.03.2021 17:55 Відповісти
ааааааа))))) пардон! расстроен гибелью ребят - туплю!!!
да, Вы правы - Вася)))) (ну как совпало))))))) Верастюк захотел подзаработать! )))))))
показати весь коментар
26.03.2021 18:02 Відповісти
Ви шо?Ви мене прям пугаете.Я имею в виду,что Вася Вирастюк лезет в политику-бабла решил подзаработать.
показати весь коментар
26.03.2021 18:06 Відповісти
та понял уже ! )))) не страмите )))))))
показати весь коментар
26.03.2021 18:13 Відповісти
Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка/ Хочу я видеть в свите только тучных. А Кассий худ, в его глазах холодный блеск. Он много думает. Такой опасен.
показати весь коментар
26.03.2021 17:32 Відповісти
думал уважаю Верастюка.......ошибся...
показати весь коментар
26.03.2021 17:33 Відповісти
"Обідно" за земляка(
показати весь коментар
26.03.2021 17:51 Відповісти
обидно за тезку...
показати весь коментар
26.03.2021 17:59 Відповісти
"А сам укурений иду по переулочку...."
показати весь коментар
26.03.2021 17:33 Відповісти
Нехай використовує. Відтягне голоси від від того місцевого олігарха.
показати весь коментар
26.03.2021 17:36 Відповісти
Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 61
показати весь коментар
26.03.2021 17:39 Відповісти
Будя нас ужо пужаты, мы ужо пужатые!
показати весь коментар
26.03.2021 17:39 Відповісти
зеЛя уже себе на несколько пожизненных нурулил.за все будет овтечать
показати весь коментар
26.03.2021 17:41 Відповісти
Клоуны есть уже ,не хватало только цирковых силачей.
показати весь коментар
26.03.2021 17:42 Відповісти
ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не "нарушать стандарты...
Как-то вяленько - может на колени встанете?
показати весь коментар
26.03.2021 17:47 Відповісти
Ипаный цЫрк
показати весь коментар
26.03.2021 17:53 Відповісти
Реклама за Васю аж з розеток і утюгів вилізає: метеосайти, реклама жіночої білизни, контрацептивів, весь Укр.ютуб. Такого за ЗЄлю на виборах не було
показати весь коментар
26.03.2021 17:55 Відповісти
тільки після виборів доведеться Васі засіб від геморою рекламувати !
показати весь коментар
26.03.2021 18:03 Відповісти
ты по инерции это чмо называешь зеля. оно ИШАК ОМАНСКИЙ.
показати весь коментар
26.03.2021 18:06 Відповісти
ситуация в стране катастрофическая во всех направлениях. это просто какой то кошмар. економика рушится,коронавирус косит людей,на войне сдаются позиции,медецина развалена,суды не работают,реформа полиции провалена,в энергетике бспредел,кругом управляемый хаос. Слушайте, а может пора уже что то делать?
показати весь коментар
26.03.2021 18:04 Відповісти
Як "неочікуванно".
Пам'ятаю, як авакян звинувачував Пороха, після першого туру, в використенні держресурсу для агітації і обіцяв через 3-4 дні представити докази. 2 роки пройшло і тиша.
Все що брехали про Порошенка втілює в життя ВАЗеленський і Ко.
показати весь коментар
26.03.2021 18:08 Відповісти
Выходят на арену силачи,
Не ведая, что в мире есть печаль... (с)
показати весь коментар
26.03.2021 18:13 Відповісти
Жаль Вірастюка. Хороший спортсмен був. А от з "слугами" його нечистий попутав. Опозорить своє чесне імя...
показати весь коментар
26.03.2021 18:15 Відповісти
Вася! Будь нормальним - не позор Станіслав. Мобілізуй всі свої півтора нейрони і схаменись - зв'язок з шмарком це хрест на майбутньому
показати весь коментар
26.03.2021 19:09 Відповісти
-Не віриться невже в одному з найбільш проукраїнських регіонів України. У Західній Україні де майже всі виборці проукраїнські , і вони виберуть і в так не зовсім проукраїнську зРаду депутатів з продажних корумпованих виродків ЗЕбілів капітулянтів і проросійського бандитського "Майбаха" і не представника з патріотичних проукраїнських сил ВО. Свобода ........
показати весь коментар
26.03.2021 19:20 Відповісти
Ех Вася...Вася.
показати весь коментар
26.03.2021 19:22 Відповісти
жаль, что звиробой снялась с выборов, интересные были бы дебаты - почему слабая женщина пошла на войну, а "самый сильный человек среди зебилов" всю войну отсиделся в тылу торгуя своим сильным лицом на ТВ
показати весь коментар
26.03.2021 21:35 Відповісти
-
______.НАРОД ? ( ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИ) ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?________
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
А в Криму мочити Фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідати рідні українські пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, вороги ЗЕбіли.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
показати весь коментар
26.03.2021 21:39 Відповісти
Що порбиш--сила є ,розуму не потрібно Буде ще один долбодятель і кнопкодав в ВР.
показати весь коментар
27.03.2021 06:27 Відповісти
Вася,Вася-дурачок снеслася.
показати весь коментар
27.03.2021 08:07 Відповісти
 
 