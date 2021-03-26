Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - "ОПОРА"
Офіс Президента порушує принцип політичної нейтральності в інтересах кандидатів, публікуючи інформацію про офіційну нараду з кандидатом на довибори в Раду Василем Вірастюком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".
На сайті ОП була опублікована інформація "Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком хід вакцинації в Івано-Франківській області та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину".
Зазначається, що Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У зустрічі взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук, голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович та громадський діяч Василь Вірастюк, який є кандидатом у народні депутати у 87-му мажоритарному окрузі.
В "ОПОРІ" зазначили, що це є порушенням політичної нейтральності.
"Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації", - говориться в повідомленні.
"Кандидат Василь Вірастюк брав участь у нараді у ролі саме cуб’єкта виборчого процесу, що засвідчується офіційним повідомленням на сайті Офісу Президента України. Він не мав легітимної мети, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків, для участі у заході Офісу Президента України із залученням керівництва ОДА та органів місцевої самоврядування. При цьому нарада стосувалася державної політики та функціонування органів влади різних рівнів і не може вважатися політичним заходом Президента України Володимира Зеленського", - додали в громадянській мережі.
ОПОРА закликає Президента України та його Офіс не "порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції".
"І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження", - підсумували в "ОПОРІ".
Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області. Сам Вірастюк зазначив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
всё зависит не от кандидата или клоуна,
а от того, какие избиратели.
избиратели в подавляющем большинстве именно такие, как клоун
а если просто предположения - иди... проветрись...
да, Вы правы - Вася)))) (ну как совпало))))))) Верастюк захотел подзаработать! )))))))
Как-то вяленько - может на колени встанете?
Пам'ятаю, як авакян звинувачував Пороха, після першого туру, в використенні держресурсу для агітації і обіцяв через 3-4 дні представити докази. 2 роки пройшло і тиша.
Все що брехали про Порошенка втілює в життя ВАЗеленський і Ко.
Не ведая, что в мире есть печаль... (с)
______.НАРОД ? ( ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИ) ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?________
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
А в Криму мочити Фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідати рідні українські пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, вороги ЗЕбіли.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.