Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС
Від початку доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На околиці селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
Стосовно дій збройних формувань РОФ повідомлено представника ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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До речі, Ваню, а звідки в Юльки гроші на віллу у Флориді?
Юля не втікла з країни навіть, коли їй загрожувала смерть в буцегарні Янека. Тому краще нагадай свойому хозяїну Пєцє про маєток на Півдні Іспанії.
У меня всегда нехорошие ожидания, когда наши выкладывают видосики с обстрелами "той стороны" под бравурную музычку
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
нет обязательных курсов подготовки к защите гражданского населения в случае нападения, которые могли бы вести воины АТО... нет передач по ТВ, обучающих защите и обороне ...
зато идиотский квартал и пр. куйня с рекламой занимает половину эфирного времени ...
**** Зеленський !
горіти тобі в пеклі за сержанта Журавля і всіх наших Воїнів, вбитих без "отвєтки"!!!