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Новини Агресія Росії проти України
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Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС

Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС

Від початку доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На околиці селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РОФ повідомлено представника ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: 

обстріл (28472) поранення (2803) Донбас (22356) втрати (4398) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+75
Как тебе спиться вова? Уютно?
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26.03.2021 18:07
+64
Ждем веселый и искрометный гундосик от гавнокомандующего.
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26.03.2021 18:07
+62
Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8881
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26.03.2021 18:09
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Больше заглядывайте в глаза кремлевским нацистам!...
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26.03.2021 18:33 Відповісти
Твари зеленые!
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26.03.2021 18:37 Відповісти
Я вже говорив взяти за правило за одного нашого, забирати 10 орків. І тоді ми переможемо. А якщо будемо нити і скиглити то буде поразка.
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26.03.2021 18:38 Відповісти
1/1000
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26.03.2021 18:42 Відповісти
Це було б можливо якби зрадники кравчук з кучмою не здали ядерний щит. І якби армію не розкрадали, а розвивали. А так буде досить і 1/10 для перемоги.
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26.03.2021 18:44 Відповісти
Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4370
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26.03.2021 18:40 Відповісти
Так і живемо...
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26.03.2021 18:41 Відповісти
Сидим дальше, молча вытираемся, да твари зеленые ?
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26.03.2021 18:41 Відповісти
Кацапюра нульова! Йди пий свою бояру! Калюжа вже розтанула!
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26.03.2021 18:47 Відповісти
Що, Ваня, Зєлю вже не геть?
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26.03.2021 18:49 Відповісти
"Геть" мало. Яників, пєць і зєль треба садити за зраду. Колись все буде відомим і про вашу ботоферму
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26.03.2021 18:54 Відповісти
А може краще юлькінців посадимо?
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26.03.2021 18:58 Відповісти
Тобто? Юля вже 11 років не у владі. Юлін контракт суд в Стокгольмі визнав кабальним для Раші. Всі звинувачнення проти Юлі спростовані, Юля виправдана. За що садити "юлькінців"?
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26.03.2021 19:13 Відповісти
Ні. Юлін контракт суд у Стокгольмі визнав злочинним.
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26.03.2021 19:15 Відповісти
А чому суд в Стокгольмі не визнав злочинними такі самі типові контракти всіх європейців, які були укладені з Газпромом? І лише Юлю за цей контракт засудили? Може це тому, що Пєця, Зєля і Янек - російські шпигуни? А ви - їхні підніжки?
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26.03.2021 19:21 Відповісти
Контракт був визнаний злочинним і кацапам присудили чималі виплати. Підписала його Юлька.
До речі, Ваню, а звідки в Юльки гроші на віллу у Флориді?
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26.03.2021 19:24 Відповісти
Якщо цей контракт визнаний злочинним, то де вирок? Юля в опозиції. А вироку нема. Може це тому, що ти - продажна і брехлива підніжка російського шпигуна Порошенка?
Юля не втікла з країни навіть, коли їй загрожувала смерть в буцегарні Янека. Тому краще нагадай свойому хозяїну Пєцє про маєток на Півдні Іспанії.
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26.03.2021 19:34 Відповісти
Ой,цілий поверх під апартаменти, масажист, ресторанне харчування- та що б ти так жив як Юлька сиділа.
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26.03.2021 19:37 Відповісти
Злочинним цей контракт визнали тільки російські шпигуни Янек, Пєця і Зєля. І ви, Пєціна ботоферма. Ви ділите українців на мародерів і зебілів. Але нема ні мародерів, ні зебілів. Є українці, яким усім потрібна сильна, заможна і щаслива Україна. І для колишніх емігрантів, і для усіх, хто поважає українську мову, звичаї і традиції
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26.03.2021 19:27 Відповісти
І Стокгольмський суд.
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26.03.2021 19:36 Відповісти
Ватный хитрожопый рашистский пдрс, обьясни почему тебя *читают* 21 рашистский пдрс ?
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26.03.2021 20:19 Відповісти
Ты правда Ваня олух.Суд признал контракт злочинным и Украине вернули 5 млрд по нему.
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26.03.2021 20:33 Відповісти
Но первую Тюльку
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26.03.2021 19:34 Відповісти
25.03.21. Бойцы 54 ОМБр опубликовали видеозапись уничтожения позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области.Источник: https://censor.net/ru/v3255524

У меня всегда нехорошие ожидания, когда наши выкладывают видосики с обстрелами "той стороны" под бравурную музычку
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26.03.2021 18:46 Відповісти
Это только у тебя.
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26.03.2021 19:00 Відповісти
ааабббввв, война это не спорт, но все же соревнование. А в любом соревновании всегда есть свои забобоны и такие понятия как фарт/нефарт
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26.03.2021 20:08 Відповісти
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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26.03.2021 18:51 Відповісти
«Колискова».

Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
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26.03.2021 20:10 Відповісти
Зеленский? Почему наши в ответ не стреляют?Или ты в очередной раз заглянул в глаза этому мировому терористу №1 и фашисту путину?
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26.03.2021 18:56 Відповісти
Куда поделась наша разведка:-войсковая,артиллерийская,инженерная и особенно авиа?Без нее командиры не могут узнать намерений противника и вовремя принять решения по защите подопечных с подавлением огневых средств противника..Подразделения,командиры которых вслепую поддались на преступные распоряжения главковерха с ГШ, по ограничению и прекращению всех видов разведок, будут нести неоправданные потери..Что и наблюдается в данный момент вблизи Шумов..Генеральный штаб и Гаранта к ответу!
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26.03.2021 18:57 Відповісти
на момент подписания перемирия - это еще могло (хотя при чем тут разведка, особенно дронами?!) сойти за идею. Но, как минимум с февраля, когда фсбшные снайпера, ДРГ рашистов, 120-ые минометы и 122 арта стали просто ежедневной нормой на фронте, а зе просто трусливо заткнул свой гундосик в гузку бени и не признал конца перемирия и не отменил все ограничения - это уже откровенное преступление.
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26.03.2021 19:46 Відповісти
Оно жрет мацу небеспокойте его оно обидется шо потривожили..
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26.03.2021 19:01 Відповісти
Боюся, що одними дверима ОПи не обійдеться.
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26.03.2021 19:05 Відповісти
зебилы, почему в стране, где седьмой год идёт война-
нет обязательных курсов подготовки к защите гражданского населения в случае нападения, которые могли бы вести воины АТО... нет передач по ТВ, обучающих защите и обороне ...
зато идиотский квартал и пр. куйня с рекламой занимает половину эфирного времени ...
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26.03.2021 19:11 Відповісти
Щось назріває...
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26.03.2021 19:19 Відповісти
Тільки сліпий цього не баче
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26.03.2021 19:35 Відповісти
А що, піhttps://censor.net/ru/photo_news/3255898/podpolkovnik_vsu_sergeyi_koval_pogib_na_donbasse_26_marta_foto - вже п'ятий двохсотий у нас за сьогодні?
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26.03.2021 19:27 Відповісти
зато Головнокомандувач не Мародьор, а миротворець-ЗЕлєчка


**** Зеленський !
горіти тобі в пеклі за сержанта Журавля і всіх наших Воїнів, вбитих без "отвєтки"!!!
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26.03.2021 19:42 Відповісти
Жиди в пеклі не горять...
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26.03.2021 19:47 Відповісти
Невимовне горе. Відчуття гіркоти непоправної втрати. Хто ж нарешті відповість за ці смерті, як результату злочинних експериментів?
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26.03.2021 19:43 Відповісти
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26.03.2021 19:51 Відповісти
Давно треба колишніх комуняк, регіоналів, ватників використовувати в якості живого щита на позиціях.
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26.03.2021 20:09 Відповісти
Біда...
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26.03.2021 20:27 Відповісти
Зелёная тварь! Оно су#ка арестовывает за разбитое стекло в дверях, а за убитых людей объявит обеспокоенность.
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26.03.2021 20:29 Відповісти
все еще перемирие
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26.03.2021 21:22 Відповісти
если бы не это плохое перемирие, то гибло бы втрое - впятеро больше.
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28.03.2021 01:11 Відповісти
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