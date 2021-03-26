Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ
Печерський районний суд Києва заарештував Євгена Шевченка, підозрюваного в причетності до створення НВФ. Він може вийти під заставу в 5 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Рішення суд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 26 березня.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
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Приватна військова компанія, пов'язана з Семеном Семенченком, впродовж останніх років виконувала завдання в інтересах Коломойського - «Слідство.Інфо».
А хіба це була таємниця? Всього за 5 років співробітництва з ІВК, горезвісний комбат отримав від олігарха, за різними оцінками, від 1,5 до 2 млн доларів чорним налом.
Тоді навіщо Зеленському весь цей театр, і невже він пішов у контри з тим, хто фактично привів його до влади? Ні в якому разі! Просто "притиснути міжнародного афериста Коломойського" було основною умовою нової адміністрації США для поновлення діалогу із зеленою владою.
Але у цьому контексті слід розуміти, що ні сам Зеленський, ні ІВК ніколи не будуть працювати один проти одного. Тому вони РАЗОМ вибудували хитру схему (це вони вміють!), коли під удар потрапляють другорядні персонажі - жертовні барани. Які довго і чесно працювали на бородату бабусю, але яких наразі здали з потрохами.
Олігархічна ящірка скидає старий хвіст для того, щоб наростити новий. Спочатку Зе разом з Ко підставили колишніх топ-менеджерів Приватбанку, потім Дубінського, тепер настав час таких, як Семенченко. І він у цьому списку не останній.
І Зеленський, і Коломойський за результатами операції "Скинемо баласт" планують отримати зиски - кожен свій. Гарант у білому пальто постає перед Байденом, олігарх прагне індульгенції за старі гріхи.
Ви вважаєте Білий дім дурнішим за мене? Ви вважаєте Зеленського розумнішим за нас? Все на поверхні - його жульства такі ж недолугі, як він сам. Ми не злопам'ятні - просто злі і пам`ять у нас хороша.
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Helgi Sharp
Вжэ не?
Число погибших за 2014 2019 сама найдешь.
В нас війна, яку зеля сциться визнати. Звідти і відокремлене ставлення до військових, практично презирство. Бо армію то Порошенко будував. І він є справжнім головнокомандувачем.
Наразі маєте згортання розбодуви війська і зменшення видатків, просування "у нормандії" формули штайнмаєра, і загалом зручної для московитів ідеї замирення. Тож, втрата суб'єктності країни є реальною. І нагадайте, будь ласка, скільки вбили і посадили. І чому досі не випустили, якщо маєте докази.
Ермак и его подельники
Шевченко же за пару часов до суда сказал что понятия не имеет за что могут привлечь в связи с базой чвк?
Когда пояснение будет?
Достаточно конструктивное решение суда в пользу власти, но против страны. Как всегда.
За фінансування тероризму гандони з ОПЗЖ ходять вільно, Татаров вкрав десятки мільонів на житлі для бійців, теж все норм...
А воїни АТО, волонтери - відразу за грати.
Героя за грати? То вони ідіоти чи вороги?
От https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215171482640312 тут 11 год. назад Євген Шевченко усе прояснив
Таких людей оберігати треба, а вони за грати