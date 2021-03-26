УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14432 відвідувача онлайн
Новини Справа Семенченка і Шевченка
9 969 58

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ

Печерський районний суд Києва заарештував Євгена Шевченка, підозрюваного в причетності до створення НВФ. Він може вийти під заставу в 5 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення суд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 26 березня.

Читайте також: Реакції міжнародних партнерів на справу "НЗФ Семенченка і Шевченка" не було, - Кулеба

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Автор: 

арешт (2523) застава (678) суд (11679) Шевченко Євген (139) запобіжний захід (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Это такие санкции от Зеленского вместо истинных врагов Украины Мертвечука и Портнова оно садит патриотов,а террорист Мертвечук даже подозрение не получил
показати весь коментар
26.03.2021 18:27
+27
и опять семенченко выжил и на свободе а соратники мертвые или в плену.
показати весь коментар
26.03.2021 18:23
+25
Ради этого все и затевали?...
показати весь коментар
26.03.2021 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а семен? что там с семеном? а то гришин спрашивает
показати весь коментар
26.03.2021 18:17 Відповісти
Сьомачку отпустили, Игорьвалеричь очень-очень таки просил...
показати весь коментар
26.03.2021 18:20 Відповісти
и опять семенченко выжил и на свободе а соратники мертвые или в плену.
показати весь коментар
26.03.2021 18:23 Відповісти
да не, вроде за кампанию на кичу едет)
показати весь коментар
26.03.2021 18:58 Відповісти
ОПЕРАЦІЯ: "СКИНУТИ БАЛАСТ". ДЕТАЛІ.

Приватна військова компанія, пов'язана з Семеном Семенченком, впродовж останніх років виконувала завдання в інтересах Коломойського - «Слідство.Інфо».

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 А хіба це була таємниця? Всього за 5 років співробітництва з ІВК, горезвісний комбат отримав від олігарха, за різними оцінками, від 1,5 до 2 млн доларів чорним налом.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Тоді навіщо Зеленському весь цей театр, і невже він пішов у контри з тим, хто фактично привів його до влади? Ні в якому разі! Просто "притиснути міжнародного афериста Коломойського" було основною умовою нової адміністрації США для поновлення діалогу із зеленою владою.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Але у цьому контексті слід розуміти, що ні сам Зеленський, ні ІВК ніколи не будуть працювати один проти одного. Тому вони РАЗОМ вибудували хитру схему (це вони вміють!), коли під удар потрапляють другорядні персонажі - жертовні барани. Які довго і чесно працювали на бородату бабусю, але яких наразі здали з потрохами.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Олігархічна ящірка скидає старий хвіст для того, щоб наростити новий. Спочатку Зе разом з Ко підставили колишніх топ-менеджерів Приватбанку, потім Дубінського, тепер настав час таких, як Семенченко. І він у цьому списку не останній.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 І Зеленський, і Коломойський за результатами операції "Скинемо баласт" планують отримати зиски - кожен свій. Гарант у білому пальто постає перед Байденом, олігарх прагне індульгенції за старі гріхи.

Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2329 Ви вважаєте Білий дім дурнішим за мене? Ви вважаєте Зеленського розумнішим за нас? Все на поверхні - його жульства такі ж недолугі, як він сам. Ми не злопам'ятні - просто злі і пам`ять у нас хороша.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVnnQR_Vga_eyakWkBDO3ADJG7tCeksyt4HH1oK_R-_UKzegC6q0nG3wHPoeDYXFfrtcah7BNZhWWbNAKNqerEzal3ND_pajfDMvvF-0BRYb_KljZ8zFgrIozIWUwoSpnU&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
показати весь коментар
26.03.2021 22:25 Відповісти
Ради этого все и затевали?...
показати весь коментар
26.03.2021 18:17 Відповісти
Кто то очень хотел "Весны"
Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5980 Вжэ не?
показати весь коментар
26.03.2021 18:25 Відповісти
Заткнути рота Шевченку
показати весь коментар
26.03.2021 20:43 Відповісти
Аби не Порошенко в дії !
показати весь коментар
26.03.2021 18:18 Відповісти
В 2020 году от рук русских оккупантов на Донбассе погибли 50 украинских военных, еще 339 получили ранения. В то же время за 2019 год и январь 2020 жизнь из-за российской агрессии отдали 132 бойцы, а 716 защитников получили ранения.
показати весь коментар
26.03.2021 18:45 Відповісти
Напомни, сколько населенных пунктов освободили ВСУ при клоуне?
показати весь коментар
26.03.2021 19:41 Відповісти
Вот тут правда, хорошо что не порошенка.
Число погибших за 2014 2019 сама найдешь.
показати весь коментар
26.03.2021 18:46 Відповісти
До чого тут порівняння в цифрах ?
В нас війна, яку зеля сциться визнати. Звідти і відокремлене ставлення до військових, практично презирство. Бо армію то Порошенко будував. І він є справжнім головнокомандувачем.
показати весь коментар
26.03.2021 18:50 Відповісти
Нагадай мені, коли це порох визнав війну і ввів воєнний стан по всій Україні? Чи треба було торгувати? Може тобі нагадати скільки при пороху посадили та вбили добробатівців за перешкоджання торгівлі???
показати весь коментар
26.03.2021 20:01 Відповісти
Ой, а ты так с дивана переживаешь шо аж...
показати весь коментар
26.03.2021 22:12 Відповісти
Дай відповідь на моє питання, порохосмокте, чи про діван легше пердіти?
показати весь коментар
26.03.2021 22:17 Відповісти
Визнання війни, це не лише декларація у вигляді її оголошення. Визнання війни у відбувалось через дії, хоча і не було офіційних заяв. Збільшувалась чисельність і боєздатність регулярного війська, яке не жувало шмарклі за 330м наказом, а давало відсіч на кожний обстріл. Московити гинули пачками, здебільшого, втричі за наших вояків, а зараз, майже без ризику, вибивають наших снайперськими групами і мінометами. У відповідь на агресію було збудовано дієву міжнародну коаліцію. Європейці дуже переймаються через реальні бойові дії, тож офіційна відсутність війни у Європі була фактором комфорту для партнерів. У відповідь, Європа приймала українські наративи і посилювала санкції. І факт ведення бойових дій, агресія і окупація територій були визнані на усіх рівнях. Поза тим, особисто для Порошенка це було помилкове рішення. Бо, за умови введення воєнного стану, він би отримав можливість уникнути виборів. Український нарід би не обрав зелених у владу. І, водночас, країна би втратила би у довгостроковій перспективі через перерву в демократичній зміні влади.
Наразі маєте згортання розбодуви війська і зменшення видатків, просування "у нормандії" формули штайнмаєра, і загалом зручної для московитів ідеї замирення. Тож, втрата суб'єктності країни є реальною. І нагадайте, будь ласка, скільки вбили і посадили. І чому досі не випустили, якщо маєте докази.
показати весь коментар
27.03.2021 11:17 Відповісти
Весело й задоно бубочка розбирається зі своїми та свити опонентами, далі буде.
показати весь коментар
26.03.2021 18:18 Відповісти
Сцуккииии..
Ермак и его подельники
показати весь коментар
26.03.2021 18:19 Відповісти
Оцє правельно, майже перемога! Замість мертвечука...
показати весь коментар
26.03.2021 18:19 Відповісти
А когда отправят агента Козырь,хоть куда нибудь, только подальше из Украины?
показати весь коментар
26.03.2021 18:19 Відповісти
чистый база ЧВК караул покушения в иной бы стране при достаточных фактах создания НВО ЧВК расстреляли бы а у нас еврейские придурки аукцион устраивают в стиле наркоманского притона... походу Вовчик геть нализался белого кита...
показати весь коментар
26.03.2021 18:20 Відповісти
Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 8571
показати весь коментар
26.03.2021 18:23 Відповісти
скорость ах..ющая! да здгаствуєт найчесніший зеленсько-портновський суд
показати весь коментар
26.03.2021 18:25 Відповісти
Это такие санкции от Зеленского вместо истинных врагов Украины Мертвечука и Портнова оно садит патриотов,а террорист Мертвечук даже подозрение не получил
показати весь коментар
26.03.2021 18:27 Відповісти
а татаров таки смеется... на все это глядючи...
показати весь коментар
26.03.2021 18:28 Відповісти
Зелені покидьки й мразоти!
показати весь коментар
26.03.2021 18:31 Відповісти
И так будет с каждым талпайопом, гавкавшим на Президента Порошенко!
показати весь коментар
26.03.2021 18:31 Відповісти
ВІІРЮ ПОРОХ І ЗЕ ОДНОДУМЦІ.
показати весь коментар
26.03.2021 19:27 Відповісти
В одному відділі ФСБ працюють?
показати весь коментар
26.03.2021 20:01 Відповісти
Так а причем тут Шевченко к порошенко. Детектив набу сделал свою работу - против татарова отрыто уголовное дело за нанесение ущерба стране на 100млн - поэтому его и прессуют зебилы, поскольку Шевченко посмел открыть дело на другана зеленского-портнова.
показати весь коментар
26.03.2021 19:44 Відповісти
Шевченко багато може розповісти,томуй закривають,а за Семена Беня мазу тягне
показати весь коментар
26.03.2021 18:32 Відповісти
Ну и нахрен этот цирк? Зельц хочет нас убедить что он может и "Папу Беню" запросто опустить? Уж слишком раскручивается сценарий что Семенченко и Шевченко работают на Беню а Вовану типа на*рать на Беню. Что то здесь не чисто,скоро узнаем откуда кипишь и кто его заказал.
показати весь коментар
26.03.2021 18:33 Відповісти
цирк шапито)
показати весь коментар
26.03.2021 18:34 Відповісти
Вагнеровцев Ермак дал команду отпустить, а патриотов и добровольцев - посадить! Я так понял, Зеля с Ермаком скоро Путина цветами в Киеве встречать будут....
показати весь коментар
26.03.2021 18:34 Відповісти
Шевченко так смело борзо наезжал на шоумена, шо не было сомнений в его безупречной биографии, а тут полно проколов, шо Зе легко смог рассчитаться, даже если предположить, что правда на стороне Шевченко.
показати весь коментар
26.03.2021 18:44 Відповісти
А що ці статті КПК .підпадають під заставу ?
показати весь коментар
26.03.2021 18:47 Відповісти
Так улик против Шевченко нет. Вот и придумали с потолка запобижный захид. Лишь бы как-то порадовать зебилят
показати весь коментар
26.03.2021 19:46 Відповісти
В ОП Президента, Кабмине и Верховной Раде праздничный двухдневный запой с салютом, цыганами и медведями. Наконец-то, наконец-то! Посажен самый умелый агент НАБУ, а ведь на стольких он имел информацию! Слава ЗЕ, Портнову и Дерьмаку!
показати весь коментар
26.03.2021 18:57 Відповісти
Так а что именно он натворил, с т.з. следствия и суда, раз арестовали?
Шевченко же за пару часов до суда сказал что понятия не имеет за что могут привлечь в связи с базой чвк?
Когда пояснение будет?
показати весь коментар
26.03.2021 18:58 Відповісти
Шобла пєць і зєль вже Сім років садить і вбиає патріотів. Що вам не зрозуміло?
показати весь коментар
26.03.2021 19:50 Відповісти
Вибачаюсь, Одинадцять років
показати весь коментар
26.03.2021 19:52 Відповісти
То есть Ермахрен наказал Шевченко на 5 млн.грн., что бы не пи*ел лишнего.
Достаточно конструктивное решение суда в пользу власти, но против страны. Как всегда.
показати весь коментар
26.03.2021 19:02 Відповісти
А Семен з "бабушкою" ще не в Ізралії чи "цапом відбувайлом" залишиться Шевченко? Скоріше за все він і був головною цілью.
показати весь коментар
26.03.2021 19:30 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
26.03.2021 19:42 Відповісти
Уроди зелені.
За фінансування тероризму гандони з ОПЗЖ ходять вільно, Татаров вкрав десятки мільонів на житлі для бійців, теж все норм...
А воїни АТО, волонтери - відразу за грати.
показати весь коментар
26.03.2021 19:43 Відповісти
Я ж вам говорил, что зечмо - это реванш рыгов. татаров списдил 100млн он нормально себя чухает, мертведчук, ахметов спонсировали дырявых - они тоже в шоколаде, штепа, ефремов, беркутня и прочие давно на свободе. Зато АТОшники, евромайдановцы и патриоты сидят по тюрьмам. Неудивительно, что все сторонники бойко-мертведчука-януковича-********* голосовали за зеленского, а не порошенко.
показати весь коментар
26.03.2021 19:51 Відповісти
А що там Татаров? Невиновен?
показати весь коментар
26.03.2021 20:13 Відповісти
Майдан жрет своих детей)))
показати весь коментар
26.03.2021 20:16 Відповісти
Помста сірих і недолугих.
Героя за грати? То вони ідіоти чи вороги?
От https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215171482640312 тут 11 год. назад Євген Шевченко усе прояснив
Таких людей оберігати треба, а вони за грати
показати весь коментар
26.03.2021 20:42 Відповісти
Ригівський реванш,олігархат хоче залякати всіх хто здатен на опір зрадникам в уряді.
показати весь коментар
26.03.2021 21:03 Відповісти
Идём отнимем двери у Мосейчук, нам надо... Мы потом вернём ей со свастикой и обосцаные - как она любит.
показати весь коментар
26.03.2021 21:42 Відповісти
Клоун риє для себе. Втекти як Овочу не вдасться.
показати весь коментар
26.03.2021 22:37 Відповісти
Зелень думает, что она как доллар, вечна.
показати весь коментар
26.03.2021 22:55 Відповісти
В соревновании на большой костёр вырывается вперёд печерский суд
показати весь коментар
27.03.2021 12:08 Відповісти
 
 