Агента НАБУ Шевченка відправили під арешт із заставою 5 млн грн, - ЗМІ

Печерський районний суд Києва заарештував Євгена Шевченка, підозрюваного в причетності до створення НВФ. Він може вийти під заставу в 5 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення суд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 26 березня.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.