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Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба "ЄС"

Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба

26 березня лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

"Петро Порошенко звернув увагу співрозмовника на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і підкреслив нагальну необхідність вакцинації українських громадян. У зв'язку з цим він подякував китайській стороні за прояв солідарності шляхом поставки першої партії китайської вакцини в Україну", - сказано в повідомленні.

Порошенко закликав китайську сторону продовжити поставки в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Китай (4594) Порошенко Петро (15173) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+37
Ну а кому ж іще займатися цим питанням?
У Вовіка пейсах на носі....
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26.03.2021 18:52
+25
Пока ЧМО занято дверью в ОП, преЗИдент договаривается о вакцинах с Китаем.
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26.03.2021 19:00
+20
Мудрость гласит....Стадо баранов будет непобедимым если ими руководит лев но даже стая львов проиграет войну если ими руководит баран.
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26.03.2021 19:00
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Президент
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26.03.2021 19:45 Відповісти
Возьмёт ещё и купит за свои деньги! Зачем же так издеваться над янелохом!
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26.03.2021 19:48 Відповісти
За деньги с фонда Порошенко.
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26.03.2021 19:49 Відповісти
нет зЕбил, с кипрского "квартально-офшорного фонда им. "янелоха беньяминовича оманского"
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26.03.2021 19:56 Відповісти
саме паскудне для зебілів може бути те, що Порох може купити той самий Сіновак за ціною вдвіччі-втриччі дешевшою, ніж Степанов і Зе.
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26.03.2021 23:09 Відповісти
Ура, истерички, вас врятовано від індійської вакцини. >< Ви ж цього хотіли?
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26.03.2021 19:50 Відповісти
Не удивлюсь, что посол напомнил Петру Алексеевичу, что именно он подписал закон о запрете коммунистической партии в Украине.
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26.03.2021 19:57 Відповісти
Вот хай барига і колить себе цим лайном.
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26.03.2021 20:11 Відповісти
Петя полез к аферистам с соплями. Олигархам таким как тебя, выгодно иметь рабов. Зря Петюня
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26.03.2021 20:13 Відповісти
Они, наверное, все думают, шо народ это требует. У меня нет другого объяснения. Такое же и Трамп вытворял.
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26.03.2021 20:25 Відповісти
Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба "ЄС" - Цензор.НЕТ 9781
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26.03.2021 20:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/435467 Ты знаешь творчество Григория Саввича Сковороды? Он реально украинский философ?
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26.03.2021 21:34 Відповісти
"Он реально украинский философ?" - а чей ещё? С творчеством знаком
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26.03.2021 21:46 Відповісти
Почему он не владел мовой, и в своем творчестве, называл себя русским?
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26.03.2021 22:24 Відповісти
Кацап під латвійським прапорцем, Русь, русини і руська мова не мають ніякого відношення до кацапстану і орків мордору. Русь - це давня назва України, а русинами в середньовіччі називали себе українці, русинська мова - це давньоукраїнська мова. Сковорода говорив українською мовою, а писав церковно-слов'янською, яка тоді була офіційною мовою церкви, науки і літератури. Так само як і в Італії, - мовою літератури і діловодства була латинська мова, а народ розмовляв народною латиною, яка зараз називається італійська мова.

До речі, кацап, тобі латвійський паспорт видали, чи тільки довідку особи без визначеного громадянства, яка тимчасово околачується в Латвії?
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27.03.2021 01:38 Відповісти
начиная ещё со школьной программы как-бы)
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26.03.2021 21:47 Відповісти
Чергова піар-акція?
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26.03.2021 21:02 Відповісти
Хочrаб один раз xочеться побачити такий піар від ЗЕленого #моносброда
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26.03.2021 21:50 Відповісти
Так ПО зателефонував послу тоді, коли в Борисполі вже приземлився літак з китайською вакциною. Виходить, що хтось із офісу президента вже вирішив питання. А про що "домовлявся" ПО- невідомо. Тому і виглядає, як чистої води піар.
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26.03.2021 21:54 Відповісти
Тихіше, для секти порохоботів він бог, завдяки якому навіть сонце вранку встає.
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26.03.2021 21:56 Відповісти
Боже збав, індуси вже образилися на свиночолого, вакцину тепер не дають.
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26.03.2021 21:54 Відповісти
Так воно гавкнуло на індусів, ті образилися, так тепер до китайців полізло.
Європейська вакцина Астразенека для нього гівно, а от китайський шмурдяк, від якого відмовилась Бразилія саме те що треба.
Краще вибачилось би перед Індієй, сказав що він дурна попка-папуга, яка повторює за кимось маячню.
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26.03.2021 21:53 Відповісти
Думаю, що в КНР він спокійно може поїхати на ПМЖ
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26.03.2021 21:13 Відповісти
Если Алексеевич оплатит, то респект.
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26.03.2021 21:21 Відповісти
Ще запропонуй йому Рошен продати...
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26.03.2021 21:57 Відповісти
Та мне как-то ну странно. Петро Алексеевич ведет переговоры (посол официальное лицо), о покупке вакцины правительством Шмыгаля (Зеленского)? Если за свои, то герой - мужчина, если от имени Украины, и ее бюджета, то это пиар ход.
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26.03.2021 22:30 Відповісти
Депутат просит посла привезти вакцину, которая делается на частной лаборатории?
Вы серьезно?
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26.03.2021 21:54 Відповісти
Теперь я знаю как отличить зраду от перемоги. Если на следующий день пресс-служба "ЕС" объявит это личной заслугой Порошенко - перемога. Если порохоботы звопят "фсе равно ничиво ни паменяетца" - зрада.
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26.03.2021 22:37 Відповісти
Привезли бы раньше китайскую, сказали бы - го....о, нужно было договариваться с индусами о поставках лицензионной британской
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26.03.2021 23:12 Відповісти
Самый "обеспокоенный" . Как в том анекдоте про Неуловимого Джо .
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27.03.2021 08:12 Відповісти
И солнце б утром не вставало, когда бы не было Петра !
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27.03.2021 08:24 Відповісти
Просто поблагодарил за доставленную и надеется на сотрудничество. Ничего удивительного, пропиарился на ровном месте, мастак - аферист.
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27.03.2021 11:42 Відповісти
китайский шмурдяк-шмурдяк-зрада-зрада. хехе.
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28.03.2021 02:33 Відповісти
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