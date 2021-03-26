УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8769 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 566 10

Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд". ФОТО

26 березня, в місті Балтимор, США відбулися урочистості з приводу закінчення 10-тижневого курсу допідготовки українських військових моряків з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу Айленд 01

Допідготовка екіпажів проводилася саме на тих катерах типу "Айленд", які незабаром вирушать в Україну.

"З 2014 року при сприянні американських партнерів проведено більше двохсот спільних заходів підготовки наших Військово-Морських Сил, системно здійснюється якісна консультативна та освітня допомога, підготовка екіпажів, курсантів, морської піхоти.

Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу Айленд 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд" для ВМС України. ФОТОрепортаж

Ми вдячні за потужну матеріально-технічну допомогу у відродженні ВМС України, зокрема швидкісні човни, тепловізори, водолазне спорядження, засоби зв'язку і навігації, технічні засоби системи управління, - заявив командувач українських ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Автор: 

ВМС (1384) корабель (1612) оборона (4780) США (22840) Неїжпапа Олексій (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Хоть что-то сегодня хорошее .
показати весь коментар
26.03.2021 19:19
+2
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд" - Цензор.НЕТ 1147
показати весь коментар
26.03.2021 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть что-то сегодня хорошее .
показати весь коментар
26.03.2021 19:19 Відповісти
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

Украинские военные моряки завершили подготовку в США по эксплуатации патрульных катеров типа "Айленд" - Цензор.НЕТ 1147
показати весь коментар
26.03.2021 19:26 Відповісти
И что там делают?
показати весь коментар
26.03.2021 21:19 Відповісти
учения, стрельбы, другое..
показати весь коментар
27.03.2021 01:38 Відповісти
Старый воин - мудрый воин)))
показати весь коментар
26.03.2021 21:20 Відповісти
Это дополнительные листы брони на ходовой рубке---в порядке вещей такой рисунок. Тут иное. Пол года стажируются---сильно долго, слабый конечно и в том числе английский итд. А ведь давно стоило посылать туда учится хоть 20-25 молодых парней с простых семей с хорошим аттестатом, даже предполагаю что этнические наши там с удовольствием бы проплатили учёбу в высших заведениях военных. По родам основных хотя бы. И уже бы были кадры. А так генералов-адмиралов штук 300-500 запросто, а по английски матюкнутся не сможет ни один---а по кацапски запросто. Далеко до победы.
показати весь коментар
26.03.2021 22:03 Відповісти
Что... неужели и с ЭТИМИ катерами сдадутся в плен - ради квартиры !?
показати весь коментар
26.03.2021 22:16 Відповісти
 
 