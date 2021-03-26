Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд". ФОТО

26 березня, в місті Балтимор, США відбулися урочистості з приводу закінчення 10-тижневого курсу допідготовки українських військових моряків з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Допідготовка екіпажів проводилася саме на тих катерах типу "Айленд", які незабаром вирушать в Україну.

"З 2014 року при сприянні американських партнерів проведено більше двохсот спільних заходів підготовки наших Військово-Морських Сил, системно здійснюється якісна консультативна та освітня допомога, підготовка екіпажів, курсантів, морської піхоти.

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Ми вдячні за потужну матеріально-технічну допомогу у відродженні ВМС України, зокрема швидкісні човни, тепловізори, водолазне спорядження, засоби зв'язку і навігації, технічні засоби системи управління, - заявив командувач українських ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа.