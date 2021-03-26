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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський проводить консультації з "нормандською четвіркою" через загострення на Донбасі, - Арестович

Зеленський проводить консультації з

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 26 березня, проводить консультації з лідерами "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Також у консультаціях бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

Арестович, зокрема, розповів про результати засідання української делегації в ТКГ: "Ми звернулися до ОБСЄ і наших партнерів, щоб провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Його заплановано на завтра, чекаємо відповіді російської сторони".

За його словами, "відповідні ноти направлено, президент проводить відповідні консультації з країнами нормандського формату щодо грубого порушення режиму вогню, внаслідок якого загинуло стільки наших військовослужбовців".

"Ми хочемо зазначити наступне. Перше. Ми бачимо, що єдиною умовою ефективних переговорів є повне дотримання сторонами режиму припинення вогню. Без цього ми не бачимо перспективи, будь-які переговори і спроби звинуватити українську сторону на тлі загибелі наших військових ми вважаємо цинічними", - заявив радник української делегації.

Арестович зазначив, що Україна "домагатиметься на всіх рівнях повного припинення вогню, нас підтримує керівництво держав-партнерів".

Читайте також: Арестович про загибель військовослужбовців на Донбасі: українська сторона 9 разів намагалася через ОБСЄ зупинити обстріл

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) операція Об’єднаних сил (6725) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+36
Говорил, говорю и буду говорить: Зеля агент }{уйла. А то, что он тупой и наркоман, так одно другому не мешает.
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26.03.2021 19:42
+34
А чего это Люся в мужском платье?
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26.03.2021 19:39
+29
Ползает на коленях умоляя не стрелять? Или забился в угол выпучив "от прихода" глаза?
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26.03.2021 19:40
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Сторінка 2 з 2
Зеленые уроды с путиным "консультируются"?!!!!!
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26.03.2021 21:40 Відповісти
Где Ермак нашел эту тупую шлюху, на кольцевой, штоле? А, на консультации? Ну тогда ладно...
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26.03.2021 22:05 Відповісти
бесконечная болтавня и озабоченность.
загляните болтуны в глаза путину.
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26.03.2021 22:13 Відповісти
Представители нормандской четверки обеспокоены!
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26.03.2021 22:23 Відповісти
Ух ты! Он сам то понял?
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26.03.2021 22:47 Відповісти
И шо Нормандская четверка должна отдавать приказы для защиты Украины вместо ЗЕ?

У ЗЕ есть уже номальная и все еще мотивированная армия, но он мудак сцыкливый.
Все, что нужно - это не подыгрывать ***** и не мешать ВСУ защищать Украину.
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27.03.2021 03:04 Відповісти
правильно.
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28.03.2021 02:10 Відповісти
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