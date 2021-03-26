Зеленський проводить консультації з "нормандською четвіркою" через загострення на Донбасі, - Арестович

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 26 березня, проводить консультації з лідерами "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Також у консультаціях бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

Арестович, зокрема, розповів про результати засідання української делегації в ТКГ: "Ми звернулися до ОБСЄ і наших партнерів, щоб провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Його заплановано на завтра, чекаємо відповіді російської сторони".

За його словами, "відповідні ноти направлено, президент проводить відповідні консультації з країнами нормандського формату щодо грубого порушення режиму вогню, внаслідок якого загинуло стільки наших військовослужбовців".

"Ми хочемо зазначити наступне. Перше. Ми бачимо, що єдиною умовою ефективних переговорів є повне дотримання сторонами режиму припинення вогню. Без цього ми не бачимо перспективи, будь-які переговори і спроби звинуватити українську сторону на тлі загибелі наших військових ми вважаємо цинічними", - заявив радник української делегації.

Арестович зазначив, що Україна "домагатиметься на всіх рівнях повного припинення вогню, нас підтримує керівництво держав-партнерів".

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