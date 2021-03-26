"Укрзалізниця" призначила 8 поїздів у Закарпатську і Чернівецьку області, що перебувають у "червоній" карантинній зоні

"Укрзалізниця" призначила вісім спецрейсів із двох областей "червоної" зони карантину, де діють посилені обмеження. Зокрема, йдеться про рейси, які запустять з 27 березня з Чернівецької та Закарпатської областей і назад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, рейси узгоджено за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким важливо дістатися, або покинути "червоні" зони у зазначених вище регіонах.

Таким чином, до/з Чернівецької області призначено такі рейси:

№7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня);

№136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад 27 березня, 1 і 3 квітня);

№117/118 Київ-Чернівці: 29 марта, 2 і 5 квітня (назад - 28 березня, 1 і 4 квітня).

Рейси до/з Закарпатської області:

№357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня);

№13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня);

№81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня);

№45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 і 2 квітня (назад - 3 і 4 квітня);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад - 29 березня, 3 і 5 квітня)

Зазначається, що продаж квитків на ці рейси буде відкрито з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на згадані рейси, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.

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