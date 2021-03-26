Операція "Акциз 2021": співробітники ДФС вилучили понад 1 млн літрів контрафактного пального в Кіровоградській області. ФОТО

26 березня співробітники ГУ ДФС в Кіровоградській області у взаємодії з Нацполіцією і СБУ припинили діяльність суб'єкта господарювання, який здійснював незаконне виготовлення моторного пального. Правоохоронці вилучили понад 1,2 млн літрів незаконно виготовленого моторного пального і понад 100 тис літрів розчинників загальною вартістю близько 34 млн гривень. Заходи були проведені в рамках операції "Акциз 2021".

Про це повідомляється в релізі Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Вказується, що реалізація цього палива проводилася за цінами значно нижчими за середні ринкові. Під час реалізації палива вказувалося, що воно відповідає ДСТУ.

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"Продовжуємо боротьбу з "тіньовою економікою". Через існування нелегального бізнесу державний бюджет недоотримує кошти, які йдуть на зарплати лікарям, вчителям, на субсидії тощо. Бізнес повинен працювати в інтересах громадян України та зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати "в чорну", - зазначив глава ДФС Вадим Мельник.

Станом на сьогодні триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Вадим Мельник був призначений главою ДФС у грудні 2020 р