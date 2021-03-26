Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості". ДОКУМЕНТ

Суд у Мінську визнав екстремістською книгу білоруських журналістів Катерини Андрєєвої й Ігоря Ілляша про білорусів, які беруть участь у бойових діях на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське "Єврорадіо".

Рішення про заборону виніс суд Жовтневого району Мінська. Він визнав книгу "Білоруський Донбас" екстремістською і заборонив її видання і поширення на території країни.

"Визнати книги "Білоруський Донбас" екстремістськими за ознаками розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі і розбрату, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності громадян за ознакою їх належності до расової, національної, релігійної приналежності, пропаганди і публічного демонстрування нацистської символіки або атрибутики, матеріали та інструкції з вибухової справи, які можна використовувати в плануванні і здійсненні терористичних актів шляхом підриву цивільних і (або) військових об'єктів", - сказано в рішенні суду.

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У книзі розповідається про білорусів, які брали участь у воєнних діях на Донбасі по обидва боки фронту. Журналісти написали про ставлення білоруських спецслужб до учасників війни і про незаконний бізнес білоруських компаній, зокрема державних, з фірмами, які, за даними Служби безпеки України, фінансують тероризм.

Автор книги Андрєєва з осені 2020 року перебуває за ґратами за висвітлення протестів у Білорусі. Її визнано політв'язнем.