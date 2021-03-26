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Новини Репресії в Білорусі
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Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості". ДОКУМЕНТ

Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за

Суд у Мінську визнав екстремістською книгу білоруських журналістів Катерини Андрєєвої й Ігоря Ілляша про білорусів, які беруть участь у бойових діях на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське "Єврорадіо".

Рішення про заборону виніс суд Жовтневого району Мінська. Він визнав книгу "Білоруський Донбас" екстремістською і заборонив її видання і поширення на території країни.

"Визнати книги "Білоруський Донбас" екстремістськими за ознаками розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі і розбрату, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності громадян за ознакою їх належності до расової, національної, релігійної приналежності, пропаганди і публічного демонстрування нацистської символіки або атрибутики, матеріали та інструкції з вибухової справи, які можна використовувати в плануванні і здійсненні терористичних актів шляхом підриву цивільних і (або) військових об'єктів", - сказано в рішенні суду.

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У книзі розповідається про білорусів, які брали участь у воєнних діях на Донбасі по обидва боки фронту. Журналісти написали про ставлення білоруських спецслужб до учасників війни і про незаконний бізнес білоруських компаній, зокрема державних, з фірмами, які, за даними Служби безпеки України, фінансують тероризм.

Автор книги Андрєєва з осені 2020 року перебуває за ґратами за висвітлення протестів у Білорусі. Її визнано політв'язнем.

Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за пропаганду винятковості 01

Автор: 

Білорусь (7930) заборона (1451) книги (446) репресії (1622) Донбас (22356) екстремізм (75)


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Топ коментарі
+9
Пропала Беларусь: уже решения судов и даже их печать на кацапском.
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26.03.2021 20:09
+6
Яскравий приклад асиміляціі народа і його знищення !!!)))
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26.03.2021 20:12
+4
Дуже шкода, без жодного натяку на іронію, братів білорусів, "литвинів", наших справжніх братів по Великому Князівству Литовському. Білоруси (колишні литвини) це частина європейської спільноти, котра зараз, намагається протистояти поглинанню азійською московітською ордою (теперішня расія), яка є спадкоємицею азійської Золотої Орди... І древня Русь-Україна і братня Білорусь (стара Литва) це нащадки ВКЛ (Великого Князівства Литовського), а наш спільний ворог той самий, що й сторіччя тому - азійська московська орда...
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26.03.2021 20:31
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Пропала Беларусь: уже решения судов и даже их печать на кацапском.
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26.03.2021 20:09 Відповісти
Яскравий приклад асиміляціі народа і його знищення !!!)))
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26.03.2021 20:12 Відповісти
З усією повагою, але ...народу.
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26.03.2021 21:56 Відповісти
Дякую за зауваження!!! На жаль не довелось вивчати українську,доводиться вчити самотужки !!)))
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26.03.2021 22:07 Відповісти
Похоже, что сябры скоро фильм "Константин Заслонов" запретят по вышеуказанным в судебном решении причинам. А сам партизан -террорист? Далеко пойдут эти ребята!
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26.03.2021 20:11 Відповісти
І кого хвилює цей "факт"?
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26.03.2021 20:21 Відповісти
Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості" - Цензор.НЕТ 6271
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26.03.2021 20:21 Відповісти
Беларусы не должны воевать в других странах. Конституция это запрещает.
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26.03.2021 20:27 Відповісти
У Беларусі няма ніякай Канстытуцыі , тое , што робіць рэжым з гэтай паперкай - тэрарызм і
беззаконне. Жыве Беларусь !
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27.03.2021 08:24 Відповісти
Дуже шкода, без жодного натяку на іронію, братів білорусів, "литвинів", наших справжніх братів по Великому Князівству Литовському. Білоруси (колишні литвини) це частина європейської спільноти, котра зараз, намагається протистояти поглинанню азійською московітською ордою (теперішня расія), яка є спадкоємицею азійської Золотої Орди... І древня Русь-Україна і братня Білорусь (стара Литва) це нащадки ВКЛ (Великого Князівства Литовського), а наш спільний ворог той самий, що й сторіччя тому - азійська московська орда...
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26.03.2021 20:31 Відповісти
Чому постанова суду не білоруською?
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26.03.2021 20:32 Відповісти
А що, хіба є ще така мова, або є ще така країна?
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26.03.2021 21:58 Відповісти
мова є, країни нема...можу помилятися, але сябри, що тут маячать, чомусь не заперечують...мабуть зайняті нашими негараздами.
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26.03.2021 22:02 Відповісти
І країни вже нема, та й мови,на жаль, незабаром не буде
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27.03.2021 08:00 Відповісти
В Беларуси запретили "пропаганду исключительности"

Книгу про Донбас заборонили в Білорусі за "пропаганду винятковості" - Цензор.НЕТ 6205
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27.03.2021 10:15 Відповісти
 
 