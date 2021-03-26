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Новини Коронавірус і карантин
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Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов

Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом ще кілька тижнів погіршуватиметься. Міністерство пов'язує це з поширенням "британського" штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Степанова, міністерство впродовж двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч за добу.

"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. У кінцевому випадку, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань за день", - сказав він.

Міністр додав, що третя хвиля коронавірусу супроводжується новим штамом коронавірусу, який агресивніший, ніж інші.

"Важкий період буде у нас попереду, тому що ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, утричі більше людей ним заражаються, зменшився інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - зазначив Степанов.

Читайте також: Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
тварь...тупо ожидаете???
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
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26.03.2021 20:17
+29
Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 6096
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26.03.2021 20:20
+27
"мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день" - говорит как о достижении, прорыве в медицине! Источник: https://censor.net/ru/n3255909
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26.03.2021 20:14
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"мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день" - говорит как о достижении, прорыве в медицине! Источник: https://censor.net/ru/n3255909
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26.03.2021 20:14 Відповісти
А можливо так і є? Можливо у цього дядька справді таке завдання?
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26.03.2021 20:24 Відповісти
всё возможно, "Максим любит куртки"
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26.03.2021 20:29 Відповісти
ну по поводу.....
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 551
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26.03.2021 21:00 Відповісти
Успокоило тупорылое
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26.03.2021 20:15 Відповісти
Ага , тупые-тупые , но хитрые !
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26.03.2021 20:25 Відповісти
Он , шо , радуется?
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26.03.2021 20:16 Відповісти
Хвастается !
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26.03.2021 20:29 Відповісти
Бо дурне!
Хотя не понимаю почему так скромно?! С такими проФФессиналами, можно было спокойно ставить планку в 100 тыс, а к началу лета и на 1млн выйти!
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27.03.2021 10:10 Відповісти
тварь...тупо ожидаете???
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
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26.03.2021 20:17 Відповісти
Куртки за 25 000 $ покупают
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26.03.2021 20:23 Відповісти
Стёпа всё знает: сколько больных будет через месяц. и всех их по именам. Уже есть посуточная таблица на три года вперёд.
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26.03.2021 20:18 Відповісти
ну то что вы можете - сомнений нет
нам то чего делать министр-радиоточка?
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26.03.2021 20:18 Відповісти
Нести гроші у приватні кабінети. Людям, поки пандемія, прибарахлитися треба.
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26.03.2021 20:26 Відповісти
Ожидаем, что можем выйти на 25 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 6096
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26.03.2021 20:20 Відповісти
"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал он.

Интересно, он этого опасается, или этим гордится?
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26.03.2021 20:20 Відповісти
рекордсмени, блін...
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26.03.2021 20:20 Відповісти
«Спасибо» зебарыгам , и лично Степаниде - Буковель не закрывали , вакцины своевременно не заказывали и не закупали , медикам зарплаты существенно не подняли
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26.03.2021 20:20 Відповісти
неубедильно, куртку одень...
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26.03.2021 20:22 Відповісти
это он типа гордится этим?? он д*бил, что ли???
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26.03.2021 20:23 Відповісти
по тону статьи так вроде да, в смысле гордится, а значит таки дебил...
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26.03.2021 20:26 Відповісти
Ну хоть что-то растет у этой власти
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26.03.2021 20:23 Відповісти
Та я ще рік тому казав , шо поки всі не перехворіють це все не закінчеться ... .
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26.03.2021 20:24 Відповісти
А скільки це в куртках?
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26.03.2021 20:26 Відповісти
хоть что то эта власть добилась-верю-вот теперь им верю-
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26.03.2021 20:31 Відповісти
Хвастается? Ну заслужил. Вклад не переоценить.
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26.03.2021 20:36 Відповісти
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7997
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26.03.2021 20:36 Відповісти
Значит купит себе вторую куртку!!!
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26.03.2021 20:38 Відповісти
Ловіть по вулицях всіх сопливих і на більші цифри вийдете.
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26.03.2021 20:39 Відповісти
Догонимо Італію!?
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26.03.2021 20:39 Відповісти
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7830
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26.03.2021 20:42 Відповісти
В нас вже за тридцять тисяч, якщо би справді робили масове тестування...
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26.03.2021 20:46 Відповісти
Зедебилы вам ,очень хотелось доктора смерть! Вот и сбылись ваши зедебильные мечты.
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26.03.2021 20:56 Відповісти
пацан сказал, пацан нарисует...
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26.03.2021 20:57 Відповісти
мастера спорта по распространению короновируса рулят, в этом я им верю
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26.03.2021 21:04 Відповісти
история почти повторяется, теперь в печальном образе. " 25 тысячники. степановский призыв"
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26.03.2021 21:08 Відповісти
ОН НАМ УЖЕ УГРОЖАЕТ....
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26.03.2021 21:10 Відповісти
Степаноффф......и опять и снова!

У п'ятницю, 26 березня, в Індії сталася пожежа в госпіталі, де лікували хворих на коронавірус, в результаті чого загинуло багато людей. Источник: Про це видання Gulf Today.
Трагедія сталася рано вранці в місті Мумбаї в лікарні «Санрайз». На місце прибули пожежники і 20 пожежних машин.
Один и тот же почерк. А вы до сих пор думаете, что это просто инфекция.
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26.03.2021 21:12 Відповісти
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4077
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26.03.2021 21:14 Відповісти
А що ж ти, зебіл,зробив, щоб не було цих 25000? Нічого. Це геноцид українського народу. І за це прийдеться відповідати. Накрадені гроші не допоможуть...
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26.03.2021 21:19 Відповісти
Не відповість ніхто, а на вкрадені гроші вже не одне покоління українських корупціонерів живе як у бога за пазухою на берегах середземного моря.
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26.03.2021 21:39 Відповісти
При 10 тысячах вы обьявляли полный локдаун..и при 5 обьявляли...а что будет при 25???
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26.03.2021 21:39 Відповісти
Локдец..
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26.03.2021 22:44 Відповісти
А мы ожидаем, что министр, премьер и президент успеют уйти в отставку. Что успеют. ДОБРОВОЛЬНО !
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26.03.2021 22:25 Відповісти
Оно нихера не делает для спасения нации, оно "ожидает"...
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26.03.2021 22:43 Відповісти
Людям нужно объяснить, что вирус никогда не закончится, если все люди не вакцинируются и вакцинация должна быть таких масштабов, чтобы вакцинировать всех за короткий промежуток времени, потому что вакцина действует ограниченный срок по своему действию. Потому власти должны закупить столько вакцины, сколько нужно для вакцинации сразу всего населения и организовать столько пунктов вакцинации, сколько смогут организовать ее за короткий срок времени. По другому это все будет не эффективно!
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26.03.2021 22:55 Відповісти
Кожного дня зявляються нові штами вірусів - будете кожного дня колотися?
Ну такі речі які вже почалися - як раптові смерті та повторні зараження після вакцинації не розглядаємо навіть
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26.03.2021 23:00 Відповісти
Штаммов коронавируса несколько и вакцина хорошая одна дает иммунитет от всех мутаций.
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26.03.2021 23:54 Відповісти
А ми очікуємо що тебе назад в палату №6 ,разом з рештою зезбльовків заберуть,на завжди, на санітарну глибину,ще й інтернет відключать, зовсім ,назавжди!
Нарід вколе всій вашій шоблі разом з сім'ями всю ваксу котру ви для нього купите! Ну не пропадати ж бюджетним коштам?
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26.03.2021 22:58 Відповісти
Рынок растёт, на две новые куртки хватит.
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26.03.2021 23:07 Відповісти
Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4071
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26.03.2021 23:19 Відповісти
Сказочник туев.
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26.03.2021 23:38 Відповісти
Вже порахував прибуток?
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26.03.2021 23:56 Відповісти
молодець! хай випише собі премію за це "досягнення"!
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27.03.2021 00:49 Відповісти
Верю,....лядь.Я ,прежде,чем попасть к врачу,просидел в очереди 3 часа.Семейный уволился,с другими приостановили заключение деклараций.Температура 39,единственным шансом получить больничный был положительный результат теста,который делали 15-20 минут.Больничный я получил,но сколько людей прошло возле меня....
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27.03.2021 04:32 Відповісти
80% переносят ковид бессимптомно. И вот для этих оствшихся 20% с ослабленым здоровьем
и похилого вику придумали ковид вместо обычного орви. А взяла себе право нарушать законы и воровать с ковидмафией.
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27.03.2021 07:16 Відповісти
На гилляку падлюку
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27.03.2021 07:31 Відповісти
одни ссыкуны не могут ввести нормальный карнтин, другие мудаки кричат про свой сраный бизнес и ездят друг у друга на голове.
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27.03.2021 08:04 Відповісти
Денис-нессыкун, сиди в своей конуре и не вылазь, сопли нападут
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27.03.2021 08:35 Відповісти
А ежели этого проходимца не убрать, то будет гораздо хуже
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27.03.2021 08:52 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/snbo-rekomenduet-vosstanovit-sanepidemsluzhbu-v-svyazi-s-ugrozoy-koronavirusa-smi-1487718.html Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.
Уже второй год как ничего не сделано, кроме того, что восстановили должность главного санитарного врача санитарно-эпидемиологическую службы.
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27.03.2021 09:04 Відповісти
Полагаю из-за прививок....
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27.03.2021 10:04 Відповісти
 
 