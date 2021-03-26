Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом ще кілька тижнів погіршуватиметься. Міністерство пов'язує це з поширенням "британського" штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Степанова, міністерство впродовж двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч за добу.

"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. У кінцевому випадку, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань за день", - сказав він.

Міністр додав, що третя хвиля коронавірусу супроводжується новим штамом коронавірусу, який агресивніший, ніж інші.

"Важкий період буде у нас попереду, тому що ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, утричі більше людей ним заражаються, зменшився інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - зазначив Степанов.

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