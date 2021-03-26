Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом ще кілька тижнів погіршуватиметься. Міністерство пов'язує це з поширенням "британського" штаму коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".
За словами Степанова, міністерство впродовж двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч за добу.
"Коли ми прогнозуємо, звичайно, ми прогнозуємо збільшення. У кінцевому випадку, за нашими розрахунками, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань за день", - сказав він.
Міністр додав, що третя хвиля коронавірусу супроводжується новим штамом коронавірусу, який агресивніший, ніж інші.
"Важкий період буде у нас попереду, тому що ще два-три тижні ми будемо рости по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодшав, утричі більше людей ним заражаються, зменшився інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - зазначив Степанов.
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Хотя не понимаю почему так скромно?! С такими проФФессиналами, можно было спокойно ставить планку в 100 тыс, а к началу лета и на 1млн выйти!
а что делается для того чтобы это ожидание не оправдалось?
нам то чего делать министр-радиоточка?
Интересно, он этого опасается, или этим гордится?
У п'ятницю, 26 березня, в Індії сталася пожежа в госпіталі, де лікували хворих на коронавірус, в результаті чого загинуло багато людей. Источник: Про це видання Gulf Today.
Трагедія сталася рано вранці в місті Мумбаї в лікарні «Санрайз». На місце прибули пожежники і 20 пожежних машин.
Один и тот же почерк. А вы до сих пор думаете, что это просто инфекция.
Ну такі речі які вже почалися - як раптові смерті та повторні зараження після вакцинації не розглядаємо навіть
Нарід вколе всій вашій шоблі разом з сім'ями всю ваксу котру ви для нього купите! Ну не пропадати ж бюджетним коштам?
и похилого вику придумали ковид вместо обычного орви. А взяла себе право нарушать законы и воровать с ковидмафией.
Уже второй год как ничего не сделано, кроме того, что восстановили должность главного санитарного врача санитарно-эпидемиологическую службы.