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Новини
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Рудьковський: "слуга народу" Семінський вимагав, щоб я переписав на нього свою частку в "Нафтогазвидобуванні"

Рудьковський:

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, який, за версією слідства, викрав і 3 роки утримував колишнього главу "Нафтогазвидобування", а нині депутата СН Олега Семінського, стверджує, що нікого не крав, а став жертвою вимагання.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, Семінський почав його шантажувати в 2015 році під час зустрічі у Відні.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш (частку в "Нафтогазвидобуванні". - Ред.), я піду в прокуратуру, засвідчу, що ти мене не крав. Справа закриється, і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схвачено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, доки не перепишеш те, що ми хочемо", - стверджує Рудьковський.

Ексміністр каже, що став жертвою вимагання з боку Семінського.

"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним - це прямий наслідок бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати чи з мене, чи з компанії, чи з головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії", - сказав Рудьковський.

Читайте також: З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський

За словами Рудьковського, Семінський працював найманим директором "Нафтогазвидобування", отримував високу зарплату. Але коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів, і її необхідно продати, незадовго до угоди зник.

"Коли ситуація виникла в 2011 році, що конфлікт між нами не розв'язується, я зміг знайти аргументи, щоб ми провели аудит компанії. Після того, як все було витягнуто на поверхню і показано, що фактично десятки мільйонів доларів були вимиті з компанії, не сплачено податки, що це або кримінальний кейс, або потрібно продати стратегічному інвесторові. Він із цим погодився, і буквально за кілька днів до операції у нас пропадає гендиректор, угоду було зірвано, і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", - розповів Рудьковський.

Автор: 

Рудьковський Микола (78) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+4
Не заморачивайся, это жиды так дружат.
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26.03.2021 20:50
+2
Шо-то я уже подзапутался: так кто у кого 3 года на цепи сидел?
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26.03.2021 20:32
+2
Вор у вора дубинку украл.
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26.03.2021 20:40
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Шо-то я уже подзапутался: так кто у кого 3 года на цепи сидел?
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26.03.2021 20:32 Відповісти
Не заморачивайся, это жиды так дружат.
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26.03.2021 20:50 Відповісти
Вор у вора дубинку украл.
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26.03.2021 20:40 Відповісти
Это ж Коля астон-мартин . Правая рука социалиста А. Мороза .
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26.03.2021 20:40 Відповісти
Он первый каталку в суде оприходовал . ))
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26.03.2021 20:42 Відповісти
И клетчатое одеяло.
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26.03.2021 21:36 Відповісти
да разосрались они как полагается
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26.03.2021 20:56 Відповісти
Мороз , як справжній соціаліст пішов у відставку . А от Коля , ще приходував партію . ))
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26.03.2021 21:05 Відповісти
хорошо шо теперь кива главный
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Це не надовго .
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26.03.2021 21:25 Відповісти
да Господи, прекратите парить нам разборки обрезанных за наши с вами же деньги!
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26.03.2021 20:50 Відповісти
Экий алчный социалист
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26.03.2021 20:55 Відповісти
жопошник он а не социалист
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26.03.2021 20:57 Відповісти
Одно другому не помеха, сосед
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26.03.2021 21:07 Відповісти
Шото только 4 комменитатора, а уже все кацапы.
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26.03.2021 20:56 Відповісти
у тебя фамилия кацапская
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26.03.2021 20:58 Відповісти
А какое у тебя фамилЁ?
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26.03.2021 21:04 Відповісти
Крузенштерн
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26.03.2021 21:06 Відповісти
падла, не потеряй носилки плед и памперс, гниль, лежал и срал под себя , лишь бы срок не получить, мразь ,доля у тебя в камере- кусок параши
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26.03.2021 20:57 Відповісти
Одне питання, чому його не грохнули??
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26.03.2021 20:58 Відповісти
Но вот вопрос: грохнуть .без проблем, но к кому активы перейдут?
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26.03.2021 21:46 Відповісти
Злодій кричить- держить злодія
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26.03.2021 21:06 Відповісти
Льстишь себе. У таких как ты ни имени , ни фамилии одни кликухи позрные, к Жиглову за консультацией
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26.03.2021 21:39 Відповісти
Рудьковский молодец, настоящий агент ФСБ и Моссада.
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26.03.2021 21:41 Відповісти
Здесь все такие, ну если не МОССАДа, то ФСБ - точно.
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26.03.2021 21:54 Відповісти
От мені одне цікаво - де ти ту долю взяв? Невже знайшов?
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27.03.2021 05:59 Відповісти
Цей чел ще може завоювати авторитет у злочинному світі. Не кожному буде дано "відмотати строк" по вироках двох держав.
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27.03.2021 07:46 Відповісти
Зажигаем покрышку, и её в мусорный контейнер вместе с этими двоими. Плотно закрываем. Всё, проблема жабы и гадюки решена. Ах да, и презерватива туда же.
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27.03.2021 12:21 Відповісти
 
 