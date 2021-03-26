Рудьковський: "слуга народу" Семінський вимагав, щоб я переписав на нього свою частку в "Нафтогазвидобуванні"

Ексміністр транспорту Микола Рудьковський, який, за версією слідства, викрав і 3 роки утримував колишнього главу "Нафтогазвидобування", а нині депутата СН Олега Семінського, стверджує, що нікого не крав, а став жертвою вимагання.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, Семінський почав його шантажувати в 2015 році під час зустрічі у Відні.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш (частку в "Нафтогазвидобуванні". - Ред.), я піду в прокуратуру, засвідчу, що ти мене не крав. Справа закриється, і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схвачено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, доки не перепишеш те, що ми хочемо", - стверджує Рудьковський.

Ексміністр каже, що став жертвою вимагання з боку Семінського.

"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним - це прямий наслідок бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати чи з мене, чи з компанії, чи з головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії", - сказав Рудьковський.

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За словами Рудьковського, Семінський працював найманим директором "Нафтогазвидобування", отримував високу зарплату. Але коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів, і її необхідно продати, незадовго до угоди зник.

"Коли ситуація виникла в 2011 році, що конфлікт між нами не розв'язується, я зміг знайти аргументи, щоб ми провели аудит компанії. Після того, як все було витягнуто на поверхню і показано, що фактично десятки мільйонів доларів були вимиті з компанії, не сплачено податки, що це або кримінальний кейс, або потрібно продати стратегічному інвесторові. Він із цим погодився, і буквально за кілька днів до операції у нас пропадає гендиректор, угоду було зірвано, і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", - розповів Рудьковський.