УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14521 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 681 161

Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі

Зеленський закликав лідерів

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Нормандської четвірки робити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі після загибелі чотирьох військових 26 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського, розміщеному в його твіттері.

У тексті президентського повідомлення зазначається: "Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю всіх лідерів "нормандської четвірки" і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню" .

Читайте також: Зеленський проводить консультації з "нормандською четвіркою" через загострення на Донбасі, - Арестович

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
И НИ ОДНОГО СЛОВА ПРО СРАСЕИ И КТО ИХ УБИЛ!


ПРОСТО МРАЗЬ ПОДОНОЧНАЯ зеЛЕная
показати весь коментар
26.03.2021 20:39
+44
обращение в твитере к лидерам нормандской четверки? правда?
показати весь коментар
26.03.2021 20:37
+43
Жалкое, трусливое, убогое, лицемерное!

Может надо Байдену вопрос задать, почему до сих пор гибнут украинские солдаты?
Кучка д-ма, а не президент...
показати весь коментар
26.03.2021 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пиз...ец в твиттере поздравил своих соплеменников с пейсахом, и там же запросил "сделать все возможное".. чтобы не убивали солдат... главнокомандующим для которых оно является. Это, ***, мало, Вова. Подключи еще мендель, пусть и она еще что-то натвитит.
показати весь коментар
26.03.2021 21:02 Відповісти
в кожного свій рівень

Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
26.03.2021 21:02 Відповісти
Потвора сциклива. Наші загиблі хлопці на совісті Зе.
показати весь коментар
26.03.2021 21:02 Відповісти
..А не кацапів та ***** !?
показати весь коментар
26.03.2021 21:23 Відповісти
Нет. Если бы кацапов писдили последние два года, то и стрелять уже б было некому и неоткуда.
показати весь коментар
26.03.2021 21:41 Відповісти
Кто бы сомневался, что ты будешь защищать зесцыкло. Забыл, как оно на стадионе подпрыгивало перед Порохом - почему не закончил войну? И что? И где его конец войне?
показати весь коментар
27.03.2021 00:21 Відповісти
Таким я его никогда не видел. Нет, не злой. Он в ярости, если не сказать больше. И я прекрасно понимаю почему.

(Попробую объяснить так, чтобы дошло всем! Блогерам, журналистам и простому обывателю).

Журналистика, это погоня за горячим фактом. Главное быть первым, кто тиснет эксклюзив. И уже после все будут ссылаться на т**я, тем самым поднимая твой рейтинг. А там глядишь и прибавка к зарплате звякнет.

Но мы на войне, а не на выставке картин времён ренессанса. Украина ведёт войну, противостоит российской агрессии. И этот факт диктует свои условия в освещении информации. Есть негласное правило, сутки после гибели воина не освещать информационно его данные и подразделение, не публиковать его фото. Пока командир или сотрудники военкомата не сообщат матери, отцу, жене или брату трагическую новость. И в квартире или дома замрёт мир. Даже часы остановятся. Потом да. Потом можно. Даже нужно говорить о том, каким он парнем был. Громко кричать, чтобы встряхнуть гражданский планктон. Напомнить, что там идёт война. Там, на востоке взводы, роты, батальоны и бригады держат н**о для всей Украины. И порой смерть уводит парней с собой. Навсегда... Да! Это война.

Когда батальон ведёт бой, время идёт на секунды. И я сейчас не преувеличиваю. Каждое мгновение имеет свою, неземную цену. Каждый боец занят. Будь то комбат, начальник штаба или водила санитарной машины. Заняты все: связисты, разведчики, минометчики, медики, штабисты, РАВисты, служба тыла. Про бойцов на ВОПах и РОПах, я даже не говорю. От скорости принятия решений комбатом или комбригом, зависит жизнь всех в подразделении. От скорости и главное точности решений. Советоваться некогда. Порой даже думать некогда. Замешкался, отвлёкся, на три... пять минут позже дал минометной батарее команду на открытие ответного огня и это может стоит жизни бойцам. А кто его может отвлечь? Да вот как раз звонок оперативного дежурного из бригады, с тр**ованием доклада. Потому что комбрига уже ****@ли из сектора, за несвоевременный доклад. А потом оперативный звонит снова и снова. Ведь уже трезвонят по всем телеканалам. Оперативный из ГШ оборвал телефон. Всё. Сейчас «свяжут руки» докладами и условиями. Время потеряли.

И звонят не только комбату...

Звонит жена или мама, своему Сашке, который в эту самую секунду отправляет «кабачки» российским оккупантам. И он не может ответить. Просто не может. А телефон разрывается в кармане давно не стиранных армейских штанов. Опустил мину в жерло ствола... «ВЫСТРЕЕЕЕЕЛ».... БААААХХХХ... мина ушла. Следующая... А потом ещё одна и ещё... Новые координаты. Перенос огня по цели пять, плюс пятьдесят на север ориентир два... дальность пять пятьсот... угломер сорок три десять... Руки работают уже как бы отдельно от бойца. Он не успевает думать. Включились инстинкты. Действия отточены до автоматизма... Главное не тупить. Ни секунды. Там дерётся ВОП, и нужно смешать с землей тот **@нный АГС в посадке, который наваливает по нашим позициям. Кто быстрей? Наша мина его найдёт? Или осколки российского ВОГа умоются кровью бойца на опорнике? Бегом, бегом, бегом... Одна мина, вторая... пятая. Корректировка.. Шестая... Девятая...

А телефон разрывается. Двадцать семь пропущенных. Мамуля... Батя... Зая... Братэлло... Уже тридцать два пропущенных. Бабушка звонит. «Некогда мам, некогда», шепчет Сашка и отравляет в ствол ещё одну мину.

«Некогда Танюшка, некогда», шепчет Михалыч, меняя короб на пулемёте.
«Зачекай рідна, трохи пізніш», скрізь зуби шепоче Василь, і дивлячись в бінокль, кричить в рацію,
- Красунчики... Клін. Ще по тім же координатам, три... ні, п'ять кабачків»...
Им СЕЙЧАС некогда. Они дерутся за Украину. Бой может идти час, а может и пол дня.

А в этот момент ещё больше седеет мать, сходит с ума жена. Ведь он уже час не берет трубку. Вчера же брал. И три дня назад. Сразу. Два, три гудка. А сейчас не берет. Почему? Ведь он сейчас там. Их батальон там. Возле тех Шумов, Песок, Широкино или же Пикуз, где третий час идёт бой. Где уже есть погибшие. Ведь только что в фейсбуке об этом прочитали. И уже по телевизору подтвердили...

Гл** всё знал уж точно раньше Бутусова. И раньше остальных журналистов. Знал и молчал. Только скрежетал зубами.

- Что там братан?
- ****@рез... Четыре двести. Не буду дергать пацанов. Им сейчас не до меня... Потом...
И снова замолк. Уткнулся взглядом в одну точку, лишь желваки играли на скулах...Алексей Петров
показати весь коментар
26.03.2021 21:04 Відповісти
спасибо
показати весь коментар
26.03.2021 21:11 Відповісти
Пи@дець. Нема слів.
показати весь коментар
26.03.2021 21:51 Відповісти
Кошмар! Слов нет, одни эмоции...
И что пожелать зебыдлу, которое привело к власти это зеленое чмо...
показати весь коментар
27.03.2021 00:28 Відповісти
В пейсах воевать нельзя...надо всем все прощать...Говнокомандующий ЗЕ
показати весь коментар
26.03.2021 21:05 Відповісти
Портніков
https://youtu.be/BWf8j9OmhwM?t=403 Україну може захистити тільки союз влади з патріотичною частиною суспільства (с)
показати весь коментар
26.03.2021 21:08 Відповісти
Боже Великий и Всемогущий !!!
Почему 50 миллионов Украинцев пресмыкаются перед бандой жидозеленых менделей???????????????
показати весь коментар
26.03.2021 21:08 Відповісти
уже не 50, а 40, а может и 35. минус дети и старики лежачие - минус еще 5-6 млн.
показати весь коментар
27.03.2021 00:07 Відповісти
И помните, Фима,презерватив-это временный контрацептив,а гондон - это постоянная черта характера...... На всю жизнь.
показати весь коментар
26.03.2021 21:09 Відповісти
Видосик запилил???
показати весь коментар
26.03.2021 21:12 Відповісти
та де там...слова могла и мендель написать плюс фотку прилепила - и весть мартышкин труд
показати весь коментар
26.03.2021 21:29 Відповісти
Жалюгідний блазень, який скавчить, як дешева хвойда.
показати весь коментар
26.03.2021 21:14 Відповісти
Чи не забагато він в березні попрацівав? Може пора в чергову відпустку відпочити?
показати весь коментар
26.03.2021 21:15 Відповісти
Размазня!
показати весь коментар
26.03.2021 21:16 Відповісти
Трудно скомороху без текста. Ну ,нет рядом автора.... А сам умом не вышел ,так шо звиняйте!
показати весь коментар
26.03.2021 21:17 Відповісти
Щонайперше Україну можуть захистити лише українці. Іншим, повірте, вона нафіг не здалася.
показати весь коментар
26.03.2021 21:20 Відповісти
Про 73%
Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 3314
показати весь коментар
26.03.2021 21:20 Відповісти
Десь в Латинській Америці, не пам'ятаю в якій із тамешніх країн - один з президентів з свого офісу загримів прямо на дурку.
показати весь коментар
26.03.2021 21:22 Відповісти
комик-президент -и не в дурку а на нары Моралес
показати весь коментар
26.03.2021 21:24 Відповісти
У 1997 року було. Парламент Еквадору провів йому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC процедуру імпічменту президента Абдала Букарам за звинуваченням у «розумовій неповноцінності»
Правда в дурку він не попав, отримав притулок у Панамі
показати весь коментар
26.03.2021 21:44 Відповісти
"Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное".

Після такого звернення до лідерів четвірки без вказання власної позиції президента вони, ці лідери розгубилися і не знають, що їм робити. Бо якщо люди гинуть у громадянській війні - допомога має один характер, а коли люди гинуть від рос. найманців - то інший характер допомоги. Президент має розтлумачувати Европі, що відбувається в Україні насправді, а не применшувати злочинну роль росії.
показати весь коментар
26.03.2021 21:24 Відповісти
Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 4246
показати весь коментар
26.03.2021 21:24 Відповісти
А Дєрьмак буквально вчора розпинався, що потрібно посилювати покарання за відкриття вогню.
Сядьте з блазнем в окопах поруч із бійцями, тобі будете мати право розкривати рота на цю тему.
показати весь коментар
26.03.2021 21:29 Відповісти
ну нах оно непер в Станице был был - пацаны траванулсь потом В Часовом Яру -так как бубочка улетает спустя1день чп за чп
показати весь коментар
26.03.2021 21:35 Відповісти
стесняюсь спросить: а что должна сделать нормандская четверка??? надуть щеки и глубоко обеспокоиться?? он совсем идиот???
показати весь коментар
26.03.2021 21:30 Відповісти
ну судя по всему других вариантов и не будет, если наш главнокомандующий приказал своим войскам не стрелять, то почему он решил, что за них будут стрелять другие
показати весь коментар
26.03.2021 23:11 Відповісти
То шо сейчас происходит в Украине, происходит по единственной причине, дилетантизм первого лица государства, который перевел на себя все стрелки государственной жизни, при полном отсутствии опыта управления, фактически 73% население отдало руль управления государством в руки кухарки, и теперь все ищут виноватого, и виноватый тоже ищет виноватого.
показати весь коментар
26.03.2021 21:30 Відповісти
І що цікаво, що серед тих 73% мало хто відгукнеться на заклик Зелі піти на захист країни, а от серед його "ворогів", "радикалів" і порохоботів, які не дають йому жити, буде усе навпаки
показати весь коментар
26.03.2021 21:34 Відповісти
Помнится, Зеля, что на стадионе ты тыкал в Порошка и загадочно истерил - я знаю, как остановить войну на Донбассе! Так что, получается, это твой секретный секрет - возопить в сторону других государств, чтобы те - а не ты - сделали все возможное для прекращения войны? Ну ты отпетый разводящий.
показати весь коментар
26.03.2021 21:32 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2021 21:42 Відповісти
https://twitter.com/marat_maratenko
https://twitter.com/marat_maratenko
https://twitter.com/marat_maratenko


https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa и
https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM

Повне та всеосяжне припинення вогню наступає після масивного контр артелерійського удару

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Навіщо перекладаєш відповідальність на когось? Ти головнокомандувач

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Ворогів потрібно нищити. А ти розводиш війська і шукаш мир в очах хйла.
показати весь коментар
26.03.2021 21:33 Відповісти
Ты предлагаешь всей Украине уехать на Запад?
показати весь коментар
26.03.2021 21:52 Відповісти
Это оно и путлера безумного "призвало"?! Песах перепраздновал...
показати весь коментар
26.03.2021 21:35 Відповісти
https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa

Алька

@springuaa


А страна уже неделю носится с разрисованными дверями президента, таскают двери на шоу, двери гейт.

https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych

Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych
В країні: 1. Ескалація на фронті. 2. Катастрофа із коронавірусом. 3. Провал вакцинації. 4. Суддівське свавілля. 5. Шалений ріст цін. 6. Вагнер-гейт Що повинен обговорити парламент на надзвичайній сесії?
показати весь коментар
26.03.2021 21:36 Відповісти
двері
показати весь коментар
26.03.2021 21:55 Відповісти
Наш приЗЕдент ДЕБІЛ !
показати весь коментар
26.03.2021 21:37 Відповісти
яке жалюгідне створіння, як він буде віддавати накази в разі наступу каtsaпів, коли загиблих буде як у 15-му?
показати весь коментар
26.03.2021 21:42 Відповісти
оно даже не заморочилось видосик кинуть тварь написало в твиттере и вряд ли это он или Мендель или какаято эсэммемщица что показательно позавчера видосик с поздравлением для СБУ вышел поздравил Бакланова и компанию а гибель это пустяк что не стоит обращения к нации только твит
показати весь коментар
26.03.2021 21:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVZZkDVHfkWdrdzpzNbmVCxJWDppt0ncLPWylkHZwA95JBpBVikBpe3Piv3XpqslHJyBH2BJnzSiYr2_fUMpMs1aSlB9Nw8zCZiIqIonBMuXrBdrJsP__fHEd7Vm86PPcQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5134927969914573?__cft__[0]=AZVZZkDVHfkWdrdzpzNbmVCxJWDppt0ncLPWylkHZwA95JBpBVikBpe3Piv3XpqslHJyBH2BJnzSiYr2_fUMpMs1aSlB9Nw8zCZiIqIonBMuXrBdrJsP__fHEd7Vm86PPcQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 мин. ·

Зеленский собрался позвонить Путину по поводу гибели наших военных.

И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?

Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - «перемирие на Донбассе»...
показати весь коментар
26.03.2021 21:57 Відповісти
А може подавити ворожі укріплення, не пробовали?)
Байрактари ж є.
показати весь коментар
26.03.2021 22:00 Відповісти
А что байрактары без главнокомандующего? Что жаба зеленая в памперсах может сделать?
показати весь коментар
26.03.2021 22:14 Відповісти
Ты зараза зеленая, падай на колени перед Порохом, проси прощения за всю свою мерзость и отдавай ему булаву!!! А то скоро бюджета на памперсы не хватит, сцыкло безмозглое...
показати весь коментар
26.03.2021 22:12 Відповісти
да уж, наговорил Зеля столько мерзости - ему этого не простят даже на том свете - и продолжает говорить в лице Ермака, Геращенко, Авакова. и оно своими мозгишками этого не понимает. даже Янукович столько мерзостей не говорил на Ющенко.
показати весь коментар
27.03.2021 00:06 Відповісти
Так вони ж "глибоко стурбувалися"! Шо ти ще від них хочеш?
показати весь коментар
26.03.2021 22:41 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1375539909142921220 1 ч Состоянием на 21-30 ни руководство Германии, ни руководство Франции на звонки Зеленского не реагировали.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обратился в лидерам "нормандской четверки" с просьбой остановить обстрелы. Зеленский опять дезертировал. На этот раз от выполнения своих прямых обязанностей.
показати весь коментар
26.03.2021 23:28 Відповісти
шо делать, шо делать, растерялся малчик... позову-ка я соседа из рогатки пострелять

а Израиль не стал бы звать какие-то форматы- сами бы приняли решение...
показати весь коментар
27.03.2021 00:26 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUKd3HhUpe4kO3dK3i3n8yX388ZCyHddhXsVHoW87w_UQafJdGArcEfjo-rAGydBDwSiuxoYm2S9__tE8yO8ieJMHPgCVubHmsn_hIwPA9WNG_FHEI_b7Lh8ysbP--G4fA&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf# 1 ч ·

Вечірні новини:

- Суд заарештував Семена Семенченка без права на заставу.
- Зеленський розповідає, що буде говорити зі всіма лідерами нормандської четвірки через сьогоднішнє вбивство військами путіна наших воїнів.
Ось ви уявляєте, що путін буде розмовляти з клоуном, і Зеленський буде при цьому наїжджати на російського фюрера, вимагаючи взяти відповідальність? Ось і я не уявляю ...
показати весь коментар
26.03.2021 23:52 Відповісти
Никакие Форматы, латентные Франция, Германия не помогут.. Украине, (власть) которая не имеет воли к сопротивлению и к победе.

В "нормандской четверки" должны быть Великобритания, США как гаранты Будапештского меморандума. А не эти задроты, озабоченные из Германии и Франции. Они лояльны к РФ.
показати весь коментар
27.03.2021 00:44 Відповісти
Господи, какое же это ЗЕ чмо...
показати весь коментар
27.03.2021 02:59 Відповісти
зато ублюдок разумков ему рейтинг недорого продал
показати весь коментар
27.03.2021 08:20 Відповісти
зеленский скот
показати весь коментар
27.03.2021 08:19 Відповісти
говно
показати весь коментар
27.03.2021 08:24 Відповісти
молодец Зе, всё верно. А если бы не перемирие, то гибло бы впятеро больше, смотрите данные до прекращения огня.
показати весь коментар
28.03.2021 02:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 