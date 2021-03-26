Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Нормандської четвірки робити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі після загибелі чотирьох військових 26 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського, розміщеному в його твіттері.

У тексті президентського повідомлення зазначається: "Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю всіх лідерів "нормандської четвірки" і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню" .

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