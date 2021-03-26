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Новини Агресія Росії проти України
23 104 201

Начальник Генштабу вилетів на Донбас для з'ясування всіх обставин, - Зеленський про загибель 4 воїнів на Донбасі

Начальник Генштабу вилетів на Донбас для з'ясування всіх обставин, - Зеленський про загибель 4 воїнів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що начальник Генерального штабу вилітає на Донбас для всебічного вивчення обставин загибелі чотирьох військових 26 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.

У тексті зазначається: "Сьогодні на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

За моїм дорученням Головнокомандувач Збройних сил України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки".

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На жаль, від початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад.

Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів. Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша. Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. В України є і те, й інше. Але перевагу Україна та весь цивілізований світ віддають другому варіанту"

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Донбас (22356) втрати (4398)


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Топ коментарі
+79
Помним историю Журавля....
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26.03.2021 21:02
+59
Яких тобі потрібно пояснень???
Воїни загинули завдяки твоєї беззубої політики замирення з ворогом...
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26.03.2021 21:03
+47
По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговора со всеми лидерами "Нормандской четверки".

Твою мать...Твою мать!!...Твою мать!!!
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26.03.2021 21:06
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молодец Зе, всё верно. А если бы не даже плохое перемирие, то гибло бы впятеро больше, смотрите данные до прекращения огня.
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28.03.2021 02:17 Відповісти
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