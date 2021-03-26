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Новини
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На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін

На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін

На офіційному сайті президента України розміщено петицію з вимогою до президента звільнити заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський черговим відосіком привітав Національну гвардію із сьомою річницею створення. Саме на житлі для нацгвардійців його Татаров допоміг вкрасти 81 млн грн (за що отримав підозру від НАБУ). Щоб відмазати Татарова, офіс Зеленського організував чотири незаконні судові рішення і підтримку генпрокурора", - написав Шабунін.

Глава ЦПК закликав підписувати петицію з вимогою до Зеленського негайно звільнити Татарова.

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На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін 01

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18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) петиція (320) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+11
Хер вони ложили на ваші петиції...скільки акцій мирних ходили - нуль емоцій від влади клоунів. Тільки шибку розбили і розмалювали шапітолій - істерика у моносброда.
Тому треба зібратись гуртом з усієї Країни, і гнати їх підсрачниками нах
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26.03.2021 21:13
+11
настоящая петиция выглядит примерно такНа сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1965
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26.03.2021 21:28
+10
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот эта свинособака точно против
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26.03.2021 21:06
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давайте скрины кто проголосовал сюда
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26.03.2021 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот эта свинособака точно против
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26.03.2021 21:06 Відповісти
Это фотошоп, видно невооруженным взглядом!
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26.03.2021 21:12 Відповісти
Угу, сделанный в гААливуде по заказу ЦРУ
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26.03.2021 21:15 Відповісти
А продюсер хто?? Стопудово Сорос !!!)))
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26.03.2021 21:40 Відповісти
На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6547
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26.03.2021 21:18 Відповісти
Ти перший!
А я там уже є. Не віриш - пошукай серед підписантів
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27.03.2021 09:49 Відповісти
сжечь всех #идоров ЗЕльоных к ыбыням !!!!!!!!!!!!
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26.03.2021 21:19 Відповісти
Та толку то... кого это криворожское быдло поставит туда? Турчинова что ли? Найдёт ещё какого-то полуватопитека...
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26.03.2021 21:04 Відповісти
КАКАЯ ЖЕ У ТАТАРОВА ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА !!!
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26.03.2021 21:15 Відповісти
А у кого в тій кАманді ОБЛИЧЧЯ, а не РОЖІ, чи то ХАРІ, або РИЛА чи ПИКИ? Може, у Руслана Стефанчука чи його безрозмірного братика-кіндратика! Чи у АраХАМії? Чи у поціновувача "корабельних піддутих сосен"? А може, у Лізи Богуцької? Це взазалі якийсь зоопарк! І нажаль, бридка зовнішність співпадає з внутрішньою гнилою суттю.
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27.03.2021 11:21 Відповісти
В середині березня Українське видання Forbes оновило рейтинг мільярдерів України. Результати шокують: статки більшості українських олігархів за минулий рік значно зросли. І це все у час, коли, за словами Офісу Президента, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!

Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.

Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.

Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.

Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.

Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
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26.03.2021 22:45 Відповісти
Від оселедця вуха ,а не Татарова!!! ))))
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26.03.2021 21:05 Відповісти
Ну как там Байден, брат еще или уже не очень?
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26.03.2021 21:06 Відповісти
Дядько Джо,це добрий доктор Айболит !!!))))
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26.03.2021 21:42 Відповісти
Одного }{уйловского агента просят уволить другого.
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26.03.2021 21:08 Відповісти
НОВА УКРАÏНСЬКА АРМIЯ!Ці долбодятли мавпують совок та кацапню, гидота! Хто першим ідентифікує військову частину? Про тих, хто на фото, я мовчу взагалі і не хочу навіть обговорювати їх статеве життя.

На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9800

так победим
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26.03.2021 21:13 Відповісти
А чё, красиво!
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Для кацапської армії дуже красіво. Для українців це повне дно.
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26.03.2021 21:19 Відповісти
Позорище...
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Як на мене, то повна ганьба.
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Уроди
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26.03.2021 21:19 Відповісти
скабеевой подарок
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26.03.2021 21:20 Відповісти
Хер вони ложили на ваші петиції...скільки акцій мирних ходили - нуль емоцій від влади клоунів. Тільки шибку розбили і розмалювали шапітолій - істерика у моносброда.
Тому треба зібратись гуртом з усієї Країни, і гнати їх підсрачниками нах
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26.03.2021 21:13 Відповісти
Зеленський Татарова не звільнить. Якщо і звільнить, то не внаслідок петицій.
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26.03.2021 21:17 Відповісти
Срав він на ваші петиції-йому навіть не скажуть що щось подібне існує
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26.03.2021 21:18 Відповісти
https://t.me/neskoromnyidmytro Дмитро Нескоромний
Хорошие новости для Бакланова и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat. Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками. Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду. Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото. Пацаны, пакуйте чемоданы.

Этот тот сбу-шник который скрылся не так давно насколько я понял
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26.03.2021 21:19 Відповісти
Чекаємо кінушку, з нетерпінням.
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26.03.2021 21:27 Відповісти
настоящая петиция выглядит примерно такНа сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1965
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26.03.2021 21:28 Відповісти
ПОРА !!!!!!!!!!!!!!!!
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26.03.2021 21:58 Відповісти
Воно навіть не преЗЕдент! Воно просто тамагочі, що живе у віртуальному світі і реагує на натискання кнопок управління. А в кого в руках пульт керування цим тамагочц - відомо всім
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26.03.2021 21:28 Відповісти
Писати петиції зеленському, те ж саме, як він хоче побачити мир в очах Хуіла. Клоуни!!!
Чому зразу не дати петицію, щоб пішов з посади, як обіцяв зробити, коли порушить закон?
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26.03.2021 21:32 Відповісти
оно упертое как баран пока ему эти рога ктото не обломает оно не шевелнется уже как неделю молчит про свой офис ни слова о погромах когда вся страна на ушах и активисты требовали именно его реакцию но он баран все высказались Мендель Ермак но не он сотни твитов от него на всякую херню за неделю поздравлял греков на греческом и украинском про экологию писал на иврите поздравлял евреев встречался с литовскими лидерами а про офис молчок ни слова о Стерненко
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26.03.2021 21:36 Відповісти
Може він ще не в курсі? То у Нірвану зайти легко, а виходити - важко і довго.
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26.03.2021 21:59 Відповісти
Навозные мухи на острие слухов.
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26.03.2021 21:41 Відповісти
Теперь будет ответный шаг от охфиса зеленой жабы - подавшего петицию арестуют по какому-то делу, которое предусматривает минимум 10 лет с конфигурацией
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26.03.2021 21:46 Відповісти
Конституцию неоднократно...., а тут петиция!.....
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26.03.2021 22:05 Відповісти
Беззмінний споживач грантів на боротьбу з корупцією продовжує активно працювати з нульовою самовіддачею. Доки він піариться на "фількіних грамотах" у Києві затримують корупціонера в лиці головного митного інспектора з 400 тис.
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26.03.2021 22:13 Відповісти
от петиции толку не будет, надо рехферендум проводить
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27.03.2021 00:14 Відповісти
Гм... А эта мразь до сих пор там сидит !?
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27.03.2021 01:12 Відповісти
Звісно і Зеленський всіма силами відмазує його від відповідальності )
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27.03.2021 01:38 Відповісти
Це приблизно як лист до Гітлера із проханням припинити вбивати євреїв
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27.03.2021 01:36 Відповісти
та сере квартальний виродок на всі петиції з високої гори.
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27.03.2021 05:32 Відповісти
Татаров їм потрібний для фабрикації замовних справ.
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27.03.2021 11:16 Відповісти
смешно, в очко ее запихни.
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27.03.2021 12:09 Відповісти
Клоун допрыгается, что его уволят вниз головой вместе с Ярматаровым
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27.03.2021 12:17 Відповісти
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно https://petition.president.gov.ua/login?redirect=/petition/114822 авторизуватися .

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На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth-js Файловий носій На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth-id ID-картка На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/euid-auth Токен На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/mobileid-auth Mobile ID На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7196https://id.gov.ua/ksp-auth Хмарне сховище
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27.03.2021 12:21 Відповісти
Это сильнее меня - одно только упоминание фамилии "Шабунин" тут же вызывает в памяти монолог Остина Пауэрса из к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 2002-го года:
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"©
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27.03.2021 12:43 Відповісти
 
 