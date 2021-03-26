На сайті президента розміщено петицію до Зеленського з вимогою звільнити Татарова, - Шабунін

На офіційному сайті президента України розміщено петицію з вимогою до президента звільнити заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський черговим відосіком привітав Національну гвардію із сьомою річницею створення. Саме на житлі для нацгвардійців його Татаров допоміг вкрасти 81 млн грн (за що отримав підозру від НАБУ). Щоб відмазати Татарова, офіс Зеленського організував чотири незаконні судові рішення і підтримку генпрокурора", - написав Шабунін.

Глава ЦПК закликав підписувати петицію з вимогою до Зеленського негайно звільнити Татарова.

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18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.