Головні новини 26 березня: загибель військових на Донбасі, Арестович визнав, що в Україні є політв'язні

На Донбасі загинули четверо захисників України і були поранені ще двоє, Шевченка і Семенченка відправили в СІЗО, в Україні - рекорд із захворюваності на коронавірус, - головні новини 26 березня.

Втрати на Донбасі

В районі селища Шуми внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо захисників України і були поранені ще двоє. Поки відомо ім'я тільки одного загиблого - підполковника ЗСУ Сергія Коваля. За даними спікера української делегації в ТКГ Арестовича, наша сторона через ОБСЄ 9 разів закликала окупантів припинити обстріл. Зеленський провів консультації з лідерами "нормандської четвірки" і закликав їх зробити все можливе для припинення вогню на Донбасі. У зону ООС вилетів начальник Генштабу.

Шевченка і Семенченка відправили в СІЗО

Агенту НАБУ Євгену Шевченку суд призначив заставу в 5 млн гривень, його взяли під варту просто в залі суду. Він встиг сказати журналістам, що таких грошей для застави у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів.

Ексдепутата Семена Семенченка суд заарештував без права внесення застави.

Програма "Слідство. Інфо" тим часом з'ясувала, що воєнізоване формування, в незаконному створенні якого звинувачують Шевченка і екснардепа Семенченка, працювало в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Колишній глава Мінфіну, екссекретар РНБО Данилюк повідомив, що Семенченко сьогодні свідчив проти Коломойського.

Арестович визнав, що в Україні є політв'язні

Мимовільне зізнання він зробив в ефірі телеканалу "1+1". "Не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених з політичних причин або мотивів. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко", - сказав він.

Позбавлення волі з політичних причин порушує гарантоване Конституцією України право на свободу волі.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, за Ю.Тимошенко - 11,8%. І.Смєшка підтримують 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшка - 3,7%, Е. Мураєва - 3,7%, А.Гриценка - 3 , 3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудик - 0,5%.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" - 15,0%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8%, партію "Батьківщина" - 12,4%, партію "Сила і честь" - 5,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос" - 3,5%, партію "УДАР"- 3,2%, Є.Мураєва "Наші" - 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

Рекорд захворюваності на COVID-19

За добу діагноз "коронавірус" поставлено 18 132 людям, померли 326 осіб. Міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що хворих найближчим часом може бути 25 тисяч за добу. Він очікує, що кількість хворих зростатиме у найближчі 3 тижні.

Мер Миколаєва Сенкевич показав відео з лікарень: місць у палатах вже немає, ліжка з хворими стоять у коридорах.

Україна перейде на літній час

У ніч з суботи на неділю Україна перейде на літній час: годинники переведуть на годину вперед.