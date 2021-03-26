Депутатів Бундестагу атакували російські хакери, - ЗМІ

Депутати німецького Бундестагу стали мішенню для атаки з боку ймовірних російських хакерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.

За його даними, були атаковані комп'ютери щонайменше семи законодавців. Хакери з групи під назвою Ghostwriters використовували фішингові електронні листи, які розсилалися на приватні адреси членів Бундестагу. Чи стався витік даних, поки не ясно.

Атака торкнулася також 31 депутата земельних парламентів і декількох політичних активістів у Гамбурзі та Бремені. Der Spiegel зазначає, що зламу зазнали переважно комп'ютери представників правлячої коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії.

Фахівці з кібербезпеки підозрюють у причетності до нападу російське ГРУ. Також у статті, з посиланням на інформацію від IT-експертів, сказано про те, що група Ghostwriters, відома їм переважно за участю в кампаніях дезінформації.

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