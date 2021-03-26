Депутатів Бундестагу атакували російські хакери, - ЗМІ
Депутати німецького Бундестагу стали мішенню для атаки з боку ймовірних російських хакерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.
За його даними, були атаковані комп'ютери щонайменше семи законодавців. Хакери з групи під назвою Ghostwriters використовували фішингові електронні листи, які розсилалися на приватні адреси членів Бундестагу. Чи стався витік даних, поки не ясно.
Атака торкнулася також 31 депутата земельних парламентів і декількох політичних активістів у Гамбурзі та Бремені. Der Spiegel зазначає, що зламу зазнали переважно комп'ютери представників правлячої коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії.
Фахівці з кібербезпеки підозрюють у причетності до нападу російське ГРУ. Також у статті, з посиланням на інформацію від IT-експертів, сказано про те, що група Ghostwriters, відома їм переважно за участю в кампаніях дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Me English nicht verstehen
Let's speak dance
Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Sieben, sieben, ein, zwei
Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Ein, zwei, drei
социал платить)))
Ужас! Расстрелять!
Відосики,переписку в студію , німці теж мають побачити своїх слуг диявола!
немцы, осудили свой нацизм, теперь хотят платить раSSейскому, чтоб ихний развивался