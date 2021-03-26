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Депутатів Бундестагу атакували російські хакери, - ЗМІ

Депутатів Бундестагу атакували російські хакери, - ЗМІ

Депутати німецького Бундестагу стали мішенню для атаки з боку ймовірних російських хакерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.

За його даними, були атаковані комп'ютери щонайменше семи законодавців. Хакери з групи під назвою Ghostwriters використовували фішингові електронні листи, які розсилалися на приватні адреси членів Бундестагу. Чи стався витік даних, поки не ясно.

Атака торкнулася також 31 депутата земельних парламентів і декількох політичних активістів у Гамбурзі та Бремені. Der Spiegel зазначає, що зламу зазнали переважно комп'ютери представників правлячої коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії.

Фахівці з кібербезпеки підозрюють у причетності до нападу російське ГРУ. Також у статті, з посиланням на інформацію від IT-експертів, сказано про те, що група Ghostwriters, відома їм переважно за участю в кампаніях дезінформації.

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Автор: 

Німеччина (7353) хакер (1347) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+12
Выражаю озабоченность
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26.03.2021 21:23
+10
они скоро их насиловать трубой газпрома будут ...во все щели
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26.03.2021 21:22
+5
А ви курви продовжуйте проштовхувати далі Норд стрім ... Бабло не пахне? Це вірно , кацапське бабло смердить
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26.03.2021 21:28
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они скоро их насиловать трубой газпрома будут ...во все щели
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26.03.2021 21:22 Відповісти
Hello everybody, my name is Verka Serduchka
Me English nicht verstehen
Let's speak dance

Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Sieben, sieben, ein, zwei
Sieben, sieben, ai lyu-lyu
Ein, zwei, drei
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26.03.2021 21:50 Відповісти
Немцы выразят озабоченность.
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26.03.2021 22:45 Відповісти
На них, пока в штыковую атаку не пойдут, не дойдёт.
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26.03.2021 22:51 Відповісти
Выражаю озабоченность
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26.03.2021 21:23 Відповісти
глубокую причем
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26.03.2021 21:51 Відповісти
росияне вобще е..нулись
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26.03.2021 21:26 Відповісти
А ви курви продовжуйте проштовхувати далі Норд стрім ... Бабло не пахне? Це вірно , кацапське бабло смердить
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26.03.2021 21:28 Відповісти
гастрабайтеров надо чемто кормить
социал платить)))
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26.03.2021 21:30 Відповісти
Знову тупиш опудало?) Гастарбайтерам не передбачений соціал за законом і годувати їх ніхто не годує це не богадельня Побільше читай хлопчику, розвивайся, а то так і залишишся десятирічним сцикуном)
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26.03.2021 23:51 Відповісти
мало атаковали надо больше чтоб активнее агитировали за поток 2 и спутник
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26.03.2021 21:31 Відповісти
Депутатов Бундестага атаковали российские хакеры, - СМИ - Цензор.НЕТ 3000
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26.03.2021 21:38 Відповісти
Мудрый стал БГ конечно. Всё вроде правильно сказал. Но вот есть одна деталька. Сам БГ и сказал в интервью одном. Что с Сурковым дружит с молодости.
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26.03.2021 21:53 Відповісти
Сам БГ и сказал в интервью одном. Что с Сурковым дружит с молодости.

Ужас! Расстрелять!
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27.03.2021 15:42 Відповісти
Зачем стрелять? На бутылку насадить, вместе с тобой
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27.03.2021 21:10 Відповісти
На бутылку? Насадить? Ааа, понял. Это твои влажные мечты? Лубрикантами запасся, пративный?
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27.03.2021 22:16 Відповісти
БГ=ГБ, он всегда был под гэбнёй
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27.03.2021 21:10 Відповісти
Эй--хлопцы с Бундестага! Вы скоро проснувшись утром и прийдя в свой Бундестаг на купол гляньте---но флага там не будет---они вам насерут туда!
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26.03.2021 21:50 Відповісти
Вам бы о себе побеспокоились.Германия это переживёт.
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26.03.2021 22:07 Відповісти
Надіюсь у них є свої ківи,стефанчуки та інші відходи еволюції людства!
Відосики,переписку в студію , німці теж мають побачити своїх слуг диявола!
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26.03.2021 22:20 Відповісти
Опять , как в 1945г.-- " На Берлин " !
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26.03.2021 23:18 Відповісти
чудны Господь дела твои...
немцы, осудили свой нацизм, теперь хотят платить раSSейскому, чтоб ихний развивался
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26.03.2021 23:23 Відповісти
ТАК НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ЦЕНЫ !!! И ЖИВЫЕ ИЛИ МЕРТВЫЕ ВСЁ РАВНО !!!
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26.03.2021 23:38 Відповісти
Я вас умоляю, откуда в немытой эрефии хакеры.
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27.03.2021 07:53 Відповісти
 
 