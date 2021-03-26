Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про "вагнерівців"
Радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що кілька разів пропонував журналісту Bellingcat Христо Грозєву коментар ОП з приводу "вагнергейта", але той так і не став записувати його для фільму. При цьому позиція ОП полягає в тому, щоб "не коментувати, не підтверджувати до кінця розслідування".
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Христо Грозєв не звертався до нас офіційно, не зважаючи на наші численні пропозиції. Тому висновнки можете робити самі - наскільки він буде неупереджений, цей фільм (фільм-розслідування, який готують журналісти Bellingcat. - Ред.)", - сказав він.
"Я його, Христо Грозєва, офіційно декілька разів через телеканали запрошував звертатися до мене, тому що ми маємо розслідування журналістське ВВС на цю тему, вони взяли повний коментар і розмістили позицію Офісу. З Грозєвим я особисто не зустрічався", - додав Арестович.
При цьому радник глави ОП каже, що позиція Офісу - не підтверджувати і не спростовувати факт провалу спецоперації.
"Це позиція "ані коментуємо, ані підтверджуємо до кінця розслідування". Триває відповідне державне розслідування, веде СБУ, ДБР, Генпрокуратура. Вони нададуть свої висновки", - сказав Арестович.
"Відкомунікуємо, коли побачимо, що там є. ... Вийде - (фільм. - Ред.) - подивимось", - додав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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"Христо Грозев не обращался к нам ..."
Христо Грозев, действительно, не обращался в пресс-службу Трехсторонней комиссии в Минске.
А к Офису Президента Люся не относится.
ГДЕ ТРАУР ?
"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.
Люся йде подалі!
Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!
Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.
Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.
Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.
Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.
Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
А закріпитись їм там не світить.
І зі сторони виглядає це краще ніж якби вони побудували в себе розвинуте суспільство, зачинили кордони і вдавали, що не помічають бід навколо.
Знаю, що біженцям немає як легалізуватись, вони потрохи збираються додому, тому всі ці міфи, типу що Німеччина вся в мусульманах, які там ходять і гвалтують - це чисто кацапська пропаганда, як у нас правий сектор, що розстрілює руськоязичних.
он шо дежурный по политкухне сегодня???
кто его уполномочил такие заявы делать?????
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
По расейски,стоя под оп на коленях?
Или по украински,выбив двери в опу?!!
Похоже другого,цивилизованного, способа эти помоечники во власти просто НЕ ПОНИМАЮТ!
Через телеканалы!!! Ну не смотрит Христо Грозев 1+1, что поделать. В следующий раз через спортлото попробуй.
Якби потрібно було 20 хв. брехні, обов'язково звернулися б.
В результате, Грозев приехал в Киев, ОПа перестала брать трубки, не встретила, не дала охрану---концепция поменялась у зеленых, предпочли отморозиться)))
Чтобы не зря потратить время, Грозев взял интервью у Пороха, Луценко, Забродского, Бутусова.
Из-за поездки и времени монтажа новых интервью, время выхода фильма и перенеслось--может именно этот перенос и был нужен ОПе, судя по из судорожным кривляниям последние две недели?
Методички-то у Арестовича и Мендель те же, что у Пескова - кремлевские.
- Операции "вагнеровцев" не было.
- Операция была, но ее никто не сливал.
- Операцию сливали, но не мы.
- Операцию слили мы, но вы это не докажете.
- Вы докажете, но с нами никто почему-то не говорил.
идите на работу........