Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про "вагнерівців"

Радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що кілька разів пропонував журналісту Bellingcat Христо Грозєву коментар ОП з приводу "вагнергейта", але той так і не став записувати його для фільму. При цьому позиція ОП полягає в тому, щоб "не коментувати, не підтверджувати до кінця розслідування".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Христо Грозєв не звертався до нас офіційно, не зважаючи на наші численні пропозиції. Тому висновнки можете робити самі - наскільки він буде неупереджений, цей фільм (фільм-розслідування, який готують журналісти Bellingcat. - Ред.)", - сказав він.

"Я його, Христо Грозєва, офіційно декілька разів через телеканали запрошував звертатися до мене, тому що ми маємо розслідування журналістське ВВС на цю тему, вони взяли повний коментар і розмістили позицію Офісу. З Грозєвим я особисто не зустрічався", - додав Арестович.

При цьому радник глави ОП каже, що позиція Офісу - не підтверджувати і не спростовувати факт провалу спецоперації.

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"Це позиція "ані коментуємо, ані підтверджуємо до кінця розслідування". Триває відповідне державне розслідування, веде СБУ, ДБР, Генпрокуратура. Вони нададуть свої висновки", - сказав Арестович.

"Відкомунікуємо, коли побачимо, що там є. ... Вийде - (фільм. - Ред.) - подивимось", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.