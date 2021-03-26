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Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про "вагнерівців"

Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про

Радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що кілька разів пропонував журналісту Bellingcat Христо Грозєву коментар ОП з приводу "вагнергейта", але той так і не став записувати його для фільму. При цьому позиція ОП полягає в тому, щоб "не коментувати, не підтверджувати до кінця розслідування".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Христо Грозєв не звертався до нас офіційно, не зважаючи на наші численні пропозиції. Тому висновнки можете робити самі - наскільки він буде неупереджений, цей фільм (фільм-розслідування, який готують журналісти Bellingcat. - Ред.)", - сказав він.

"Я його, Христо Грозєва, офіційно декілька разів через телеканали запрошував звертатися до мене, тому що ми маємо розслідування журналістське ВВС на цю тему, вони взяли повний коментар і розмістили позицію Офісу. З Грозєвим я особисто не зустрічався", - додав Арестович.

При цьому радник глави ОП каже, що позиція Офісу - не підтверджувати і не спростовувати факт провалу спецоперації.

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"Це позиція "ані коментуємо, ані підтверджуємо до кінця розслідування". Триває відповідне державне розслідування, веде СБУ, ДБР, Генпрокуратура. Вони нададуть свої висновки", - сказав Арестович.

"Відкомунікуємо, коли побачимо, що там є. ... Вийде - (фільм. - Ред.) - подивимось", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

шоу Шустера (309) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2022) Арестович Олексій (378) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+50
фильм еще не вышел, а зепердаки уже дымятся
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26.03.2021 22:16
+36
Люся, не бреши.
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26.03.2021 22:16
+30
Очень символично - в день траура по погибшим воинам - героям клоунское шапито президента веселится на одном из центральных каналов.... Это - паскудство, кощунство, гнусность и мерзость.....Желаю передохнуть от ковида всей этой кодле вместе с хозяином....
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26.03.2021 22:26
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Люся, не бреши.
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26.03.2021 22:16 Відповісти
Он не брешет.

"Христо Грозев не обращался к нам ..."

Христо Грозев, действительно, не обращался в пресс-службу Трехсторонней комиссии в Минске.

А к Офису Президента Люся не относится.
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26.03.2021 22:24 Відповісти
Мразь 🐲на мрази 🤡🤢👹 втирают полную чушь и ахинею недалёким приматам , любителям говнобородька
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27.03.2021 04:49 Відповісти
фильм еще не вышел, а зепердаки уже дымятся
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26.03.2021 22:16 Відповісти
смысл с фигурантами контактировать??
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26.03.2021 22:17 Відповісти
4 военных Украины погибли , а на 1+1 веселятся
ГДЕ ТРАУР ?
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26.03.2021 22:18 Відповісти
Очень символично - в день траура по погибшим воинам - героям клоунское шапито президента веселится на одном из центральных каналов.... Это - паскудство, кощунство, гнусность и мерзость.....Желаю передохнуть от ковида всей этой кодле вместе с хозяином....
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26.03.2021 22:26 Відповісти
Аминь
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26.03.2021 22:44 Відповісти
При этом советник главы ОП говорит, что позиция Офиса - не подтверждать и не опровергать факт провала спецоперации.
"Это позиция "не комментируем, не подтверждаем до конца расследования". Продолжается соответствующее государственное расследование, которое ведут СБУ, ГБР, Генпрокуратура. Они предоставят свои выводы", - сказал Арестович.


Люся йде подалі!
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26.03.2021 22:18 Відповісти
В середині березня Українське видання Forbes оновило рейтинг мільярдерів України. Результати шокують: статки більшості українських олігархів за минулий рік значно зросли. І це все у час, коли, за словами Офісу Президента, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Всього за рік боротьби президента з олігархами Рінату Ахметову вдалось збільшити свої статки від 2,8 мільярда доларів США до 7,6 мільярда. Такий вплив деолігархізації як на Ахметова можна бажати навіть в тостах!

Боротьба президента з найбільш зашкварним українським олігархом Коломойським пішла Ігорю Валерійовичу тільки на користь. Ігор Коломойський, олігарх проти якого США ввели санкції, перестрибнув з 8-го місця на 4-те в рейтингу найбагатших людей України. Ба більше, ЗеКоманда переховує злочинного олігарха на Батьківщині, списує йому борги та доводить до банкрутства державні підприємства, які конкурують з бізнесом Ігоря Валерійовича. Одним словом, Україна Зеленського - приватна країна Коломойського.

Медведчук за президенства Зеленського збільшив свої статки в 21,5 разів! Про це свідчать дані рейтингів журналу "Фокус". За останньою інформацією видання, зараз кум Путіна володіє капіталом в 1184 мільйони доларів: це у 21,5 раза більше, ніж 2 роки раніше. Санкції Зеленського по статках Медведчука не вдарили. Справа в тім, що більшість підприємств лобіста Кремля знаходяться в Росії.

Соратник Медведчука Вадим Новинський теж має причини дякувати Зеленському. Сьогодні статки Новинського Форбс оцінило в 1,4 мільярда доларів. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.

Газовий король Фірташ теж не може скаржитись на Зеленського. Хоча в Україні Фірташ фігурує у кримінальних справах, але вони залишились здебільшого на папері та без особливого розвитку. Сидячи в Австрії, Дмитро Фірташ досі нагріває руки на транспорті газу.

Виходить, що результати деолігархізації Зеленського - це значний ріст статків у більшості українських мільярдерів, згортання антикорупційних реформ та падіння прибутковості державних підприємств. "Слугою народу" Зеленський за півтора роки зовсім не став. Президент обрав шлях служіння статкам олігархів. Про добробут громадян Володимир Олександрович згадує лише тоді, коли записує черговий відосик...
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26.03.2021 22:47 Відповісти
верим.
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26.03.2021 22:18 Відповісти
слишком много сегодня это манипулятора-очковтирателя
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26.03.2021 22:19 Відповісти
Христо Грозев больше не доверяет вам .. вот и все
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26.03.2021 22:20 Відповісти
не детектер брехни, а потом на гиляку всех предателей
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26.03.2021 22:20 Відповісти
Вот увидете, к выходу фильма, зебилы и мусора приготовили какую-то информационную бомбу, чтобы перебить резонанс от фильма. Вангую, что ниодин из олигархических говноканалов не расскажет об этом фильме, ведь ахметов, каломойше, пинчук, очень хорошо себя чувствуют при сцикливом шуте.
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26.03.2021 22:21 Відповісти
Може тому Грозєв і не називає точну дату виходу фільму?)) Кажуть то кінець березня, то 5 квітня, але точної дати не називають!
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26.03.2021 22:22 Відповісти
Конечно, не обращались - они хотят сделать вашему офису сюрприз.....Вы правильно делаете, что собираете чемоданы....
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26.03.2021 22:21 Відповісти
давайте подивимось фільм, а потім будемо звиздіти.
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26.03.2021 22:23 Відповісти
ты будешь звиздіти независимо от просмотра фильма
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27.03.2021 00:06 Відповісти
Можливо. Загальний одобрямс чи осуд це для кндр.
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27.03.2021 09:03 Відповісти
Эх не хватает нам Байдена вместо Зелоха
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26.03.2021 22:23 Відповісти
Вам не вистача комсомолки, що запросила усю гопоту світу до Німетччини?
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26.03.2021 22:29 Відповісти
Не повторюй кацапську маячню.
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27.03.2021 01:02 Відповісти
Доволі відомий факт.
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27.03.2021 08:54 Відповісти
Якби ваша сім'я тікала від війни, ви б надіялись на таку комсомолку, що прийме вас?)
А закріпитись їм там не світить.
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27.03.2021 15:34 Відповісти
чому сусіди їх не приймають, а далека Німеччина впрягається?
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27.03.2021 17:45 Відповісти
Німеччина найсильніша економіка Єврови і одна з сильніших у світі, може собі дозволити перетримати їх. Ще, мабуть, хочуть компенсувати якось зло другої світової.
І зі сторони виглядає це краще ніж якби вони побудували в себе розвинуте суспільство, зачинили кордони і вдавали, що не помічають бід навколо.
Знаю, що біженцям немає як легалізуватись, вони потрохи збираються додому, тому всі ці міфи, типу що Німеччина вся в мусульманах, які там ходять і гвалтують - це чисто кацапська пропаганда, як у нас правий сектор, що розстрілює руськоязичних.
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27.03.2021 22:20 Відповісти
Війна вже більше 70 років як закінчилась.
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Вони досі виплачують компенсації по своїй волі.
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31.03.2021 15:03 Відповісти
Це ще можна зрозуміти. Але активно приймати голодранців з третього світу це вже відвертий мазохізм. Яким боком сирієць чи курд до другої світової?
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31.03.2021 15:26 Відповісти
ну был бы предположим Байден украинцем и шо . придурки все равно выбрали бы клоуна
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26.03.2021 22:30 Відповісти
Вот именно, поэтому ждать ЕС придётся долго. Очень долго.
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26.03.2021 22:33 Відповісти
а Арестовичу не приходило в голову что Грозеву их комментарий нах не нужен ?
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26.03.2021 22:23 Відповісти
для чего контактировать с тем,по которому в фильме могут быть факты, его предательства интересов Украины и сотрудничества с рашистами?
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26.03.2021 22:24 Відповісти
Ну ты это роль Байдена не преувеличевай
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26.03.2021 22:26 Відповісти
Старичек сказал "угу" - в стране-помойке обвалился срубль.
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26.03.2021 23:14 Відповісти
та на хера мне целый вечер читать перлы этого швондера????
он шо дежурный по политкухне сегодня???
кто его уполномочил такие заявы делать?????
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26.03.2021 22:24 Відповісти
правда ваша - достала уже сегодня ета тварь неумная...
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26.03.2021 22:29 Відповісти
А журналісти Беллінгкет кажуть, що зверталися в ОП... І їм я більше вірю, ніж актору, який строїть із себе шпійона! Вони довели свій професіоналізм розслідуваннями по МН-17 і новічку...
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26.03.2021 22:24 Відповісти
Солнце опускалось. Выходила Люся
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
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26.03.2021 22:25 Відповісти
Ты Леся шо добре товчеся? Не, я Люся , але теж добре товчуся.
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26.03.2021 22:27 Відповісти
Этого придурка диарейного слишком много стало.
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26.03.2021 22:26 Відповісти
Правильно Христо сделал. Допускаю что ермаки и арестовичи получили от начальства и новичок и чаек с полонием и только и ждали, когда Христо к ним на чай заглянет
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26.03.2021 22:28 Відповісти
Где вообще Ленка из Одессы... Так охото оторваться...
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26.03.2021 22:29 Відповісти
Люся, ты беременна от Вовы!
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26.03.2021 22:29 Відповісти
А как они должны были обратиться после официального приглаения?!!!
По расейски,стоя под оп на коленях?
Или по украински,выбив двери в опу?!!
Похоже другого,цивилизованного, способа эти помоечники во власти просто НЕ ПОНИМАЮТ!
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26.03.2021 22:30 Відповісти
Всё, иду спать. Вы меня утомили.
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26.03.2021 22:39 Відповісти
На горшок и спать.
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26.03.2021 22:44 Відповісти
на бутылку! какой еще горшок?!
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27.03.2021 00:08 Відповісти
Брехуни срані. А Грозєв казав, що приїхав в Україну по запрошенню з ОП. Проте по прильоту йому не тільки не надали обіцяний супровід, але й не зустріли і не брали від нього слухавку. Арестович бреше!
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26.03.2021 22:39 Відповісти
да чего отвратительное создание, душа у него чёрная.
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26.03.2021 22:40 Відповісти
Та кто тебе идиоту уже поверит, зачем встречали его тогда, а потом в кусты нырнули
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26.03.2021 22:42 Відповісти
Юлька моче ЗЕвладу в сортирі і каже шо так і було.
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26.03.2021 22:43 Відповісти
Арестович: журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 3742
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26.03.2021 22:45 Відповісти
как узнать, что люська асракович брешет? если губы шевелятся - значит брешет
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26.03.2021 22:46 Відповісти
Советник помощника заместителя завхоза... Иди домой !
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26.03.2021 22:47 Відповісти
досрочно начались отмазки? шо в оп уже подгорает? люсик ты еще молодой и тебе еще жить, не боишься сильно испачкатся? или ты думаешь что зеленая власть вечная? за брехню то отвечать придётся!
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26.03.2021 22:54 Відповісти
Оно уже вымазалось так,что отмыться не получится
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27.03.2021 13:50 Відповісти
А кому вы нужны со своими комментариями? Разве что вашему лехторату
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26.03.2021 23:00 Відповісти
Кожній дірці-затичка-це точно про Люсю! Так старається бідося!
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26.03.2021 23:30 Відповісти
Як же він вже осточортів....
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26.03.2021 23:02 Відповісти
Щось підказує, що вся ця споруда з "вагнерівцями" закінчиться великим пшиком і глибоким розчаруванням її "конструкторів."
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26.03.2021 23:32 Відповісти
Коли здається- хреститись потрібно)))
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27.03.2021 07:14 Відповісти
итак, раньше Арестовича уважал, а фильм беллингкат уже вышел. С первых секунд уложил Юрий Луценко, вы видели как он сейчас выглядит?
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26.03.2021 23:41 Відповісти
а журналісти кажуть, що звертались і отримали у відповідь тишину... І хто бреше? Звичайно ж, арестОвоч!
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27.03.2021 00:48 Відповісти
"Я его, Христо Грозева, официально несколько раз через телеканалы приглашалИсточник: https://censor.net/ru/n3255924
Через телеканалы!!! Ну не смотрит Христо Грозев 1+1, что поделать. В следующий раз через спортлото попробуй.
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27.03.2021 00:56 Відповісти
"журналисты Bellingcat не обращались к ОП за комментарием для фильма"
Якби потрібно було 20 хв. брехні, обов'язково звернулися б.
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27.03.2021 00:59 Відповісти
На самом деле ОПа вызвонила и пригласила в Киев Грозева,якобы чтобы он осветил и их точку зрения, обещала интервью в ОПе, охрану, жилье, встречу.
В результате, Грозев приехал в Киев, ОПа перестала брать трубки, не встретила, не дала охрану---концепция поменялась у зеленых, предпочли отморозиться)))
Чтобы не зря потратить время, Грозев взял интервью у Пороха, Луценко, Забродского, Бутусова.
Из-за поездки и времени монтажа новых интервью, время выхода фильма и перенеслось--может именно этот перенос и был нужен ОПе, судя по из судорожным кривляниям последние две недели?
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27.03.2021 01:25 Відповісти
Вам стратегия ЗЕ по "вагнеровцам" не напоминает стратегию ***** по МН-17?
Методички-то у Арестовича и Мендель те же, что у Пескова - кремлевские.

- Операции "вагнеровцев" не было.
- Операция была, но ее никто не сливал.
- Операцию сливали, но не мы.
- Операцию слили мы, но вы это не докажете.
- Вы докажете, но с нами никто почему-то не говорил.
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27.03.2021 02:46 Відповісти
покидьок
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27.03.2021 06:26 Відповісти
Хто такий цей арестович? Звідкіля взялась ця чергова жаба і чому його так багато в медійному просторі? Таке враження,що Україна вирішила показати всю свою вітрину ідіотів.
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27.03.2021 06:40 Відповісти
какой блтьбэлинхкат ??? не было никогда никакого ни бэлинга ни ката........ вам всё приснилос
идите на работу........
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27.03.2021 06:47 Відповісти
а кто верит этой проститутке?
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27.03.2021 07:48 Відповісти
абдрыстович прохлдимец
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27.03.2021 08:18 Відповісти
люська брехливая, ты же сам два- три дня тому , назад говорил , что сам ты об этой операции вообще ничего не знаешь! так если не знаешь то какое интервью? о чём люся? о том есть ли жизнь на Марсе? во-вторых тогда же ты сам утверждал, что обсуждать развед операции нельзя поскольку это дело страшно секретное.... высновок - балабол ты парнишка, балабол и киздун!!!
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27.03.2021 09:08 Відповісти
что то ты люся развил очень бурную деятельность выступая в прессе в защиту зе и команды. ты же нам рассказывал что ты мол раднык только нештатный и тебе даже денег в оп не платят! а не похоже... за что тогда так ж.пу рвешь? опять скиздел? ну ты и балабол, хоть бы следил за тем что несешь, а то как то непоследователен.....
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27.03.2021 09:12 Відповісти
А я думал он спикер ТКГ. А он оказывается советник главы оп.
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27.03.2021 09:18 Відповісти
в-третьих - народ , а вы помните хоть одного радныка бывших президентов которые так бы в зми ж.пу рвали как люська.?помню у янека ганя была ну так она менделем работала. у юща вообще не помню, у кучмы тоже... кто был у пороха не знаю... шо это за штымп и кто его в радныки взял и главное на яух???
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27.03.2021 09:19 Відповісти
Смішніше не вигадати: Люся - "радник зі стратегічних комунікацій". Це дно.
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27.03.2021 09:55 Відповісти
Приятно смотреть как рушится карьера аферистовича.
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27.03.2021 13:48 Відповісти
Власть привлекает худших и развращает лучших. Люсенька всрался даже не вредбаннике а на первой ступеньке стоя на одной ноге. Теперь путь предопределен-в пучину вместе с зелеными. И никакие отмазки теперь не способны ищменить мнение о продажном и беспринципном арестовиче. Туда тебе и дорога падаль
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27.03.2021 14:12 Відповісти
 
 