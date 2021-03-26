УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14281 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 623 11

За добу на Донбасі зафіксовано 494 порушення режиму припинення вогню, - звіт ОБСЄ

За добу на Донбасі зафіксовано 494 порушення режиму припинення вогню, - звіт ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала різкий приріст порушень режиму припинення вогню на Донбасі впродовж доби, 25 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті міжнародної організації.

"У Донецькій області місія зафіксувала 493 порушення режиму припинення вогню, більшість - постріли і черги зі стрілецької зброї. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 89 таких порушень", - повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті місії в п'ятницю, 26 березня.

У Луганській області Місія зафіксувала тільки 1 порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляється, в підконтрольному урядові Павлополі Донецької області було відкрито вогонь зі стрілецької зброї поблизу патруля СММ.

Читайте також: Арестович про загибель військовослужбовців на Донбасі: українська сторона 9 разів намагалася через ОБСЄ зупинити обстріл

Крім того, місія зафіксувала 10 гаубиць, 15 танків і 1 реактивну систему залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення на трьох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Як зазначають в ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до теперішнього моменту СММ зафіксувала не менше 12 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, зокрема 4 692 вибухів, 1 540 прольотів невизначених боєприпасів, 154 спалахи вогню, 63 освітлювальні ракети, а також не менше 6 926 черг і пострілів).

Автор: 

ОБСЄ (3504) Донбас (22356) перемир’я (942) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
493 обстрела - это мать его, война в горячей фазе, а зебилы запретили нашим парням стрелять в ответ. Вам еще не хватает доказательств, что свора зеленского - это кацапская агентура уничтожающая украинскую армию?!
показати весь коментар
26.03.2021 22:24
+7
За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2303
показати весь коментар
26.03.2021 22:21
+4
а люська вам 9 раз звонил? и шо оно мекало в трубку??? и шо ему ответили???
показати весь коментар
26.03.2021 22:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это досадное недорозумение
показати весь коментар
26.03.2021 22:20 Відповісти
ЗЕклоака - ось найбільше "недоразумение" в історії України !
показати весь коментар
26.03.2021 22:29 Відповісти
За сутки на Донбассе зафиксировано 494 нарушения режима прекращения огня, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2303
показати весь коментар
26.03.2021 22:21 Відповісти
493 обстрела - это мать его, война в горячей фазе, а зебилы запретили нашим парням стрелять в ответ. Вам еще не хватает доказательств, что свора зеленского - это кацапская агентура уничтожающая украинскую армию?!
показати весь коментар
26.03.2021 22:24 Відповісти
а люська вам 9 раз звонил? и шо оно мекало в трубку??? и шо ему ответили???
показати весь коментар
26.03.2021 22:26 Відповісти
Це де - факто чи де - юре , Люся Арестович ?
показати весь коментар
26.03.2021 22:27 Відповісти
Підстав вважати перемир"я порушеним нема -дЄрьмак !!!)))
показати весь коментар
26.03.2021 22:38 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-blokuvannya-rishennya-pro-prodovzhennya-mandata-smm-obsye Нинішній мандат місії закінчується 31 березня .
показати весь коментар
26.03.2021 22:44 Відповісти
494 нарушения огня в период так называемого " перемирия" за сутки. ( четверо убитых и двое раненных и это только официально) Одно радует хотя бы у Байдена хватило смелости назвать Путинило тем кем он является на самом деле, а именно УБИЙЦЕЙ. А у нас все " хорошо прекрасная маркиза", отпишутся звонками ВСЕМ участникам нормандской встречи ( а значит и УБИЙЦЕ позвонят). 7 лет войны.. а Украина не разорвала до сих пор дип отношения, ( Грузии хватило на это недельной войны), не перекрыла наглухо границы с агрессором Рашей ( а возможно и частью союзного государства лукашенковским генерал губернаторством),, не закрыла въезд в оккупированные Крым, ОРДЛо и Приднестровье ( оставив лишь гум. коридоры от туда для беженцев, если таковые имеются еще после семи лет войны), не задавила гидру открытой ( даже не маскирующейся) пятой колонны Раши в Украине., не произвела арест всех активов Раши и ее граждан на территории Украины, не произвела интернирование всех имеющих рашисткий паспорт на территории Украины и т.д. АТО говорите.. ну ну..., а может все таки война... А у нас разговоры об " амнистии", о подаче воды в Крым , об особом статусе ОРДЛО.. Ну ..ну..
показати весь коментар
26.03.2021 22:46 Відповісти
Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника. Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обратился в лидерам "нормандской четверки" с просьбой остановить обстрелы. Состоянием на 21-30 ни руководство Германии, ни руководство Франции на звонки Зеленского не реагировали. ....Зеленский опять дезертировал. На этот раз от выполнения своих прямых обязанностей.
Вот это и есть та новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками. (с)
показати весь коментар
26.03.2021 23:35 Відповісти
494 обстрела за сутки, и после этого главнокомандующий отправляет целого Нач ген штаба на Донбасс, выяснить причины гибели 4-х военнослужащих?

Глубина слабоумия нашего всенародного избранца просто поражает
показати весь коментар
27.03.2021 00:39 Відповісти
 
 