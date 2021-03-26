УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8769 відвідувачів онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
1 912 42

Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

Посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію проти України і конструктивно брати участь у переговорах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства в соцмережі Twitter.

"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Шумів. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке йде на страждання, конструктивно брати участь у мирних переговорах, і припинити агресію в Україні", - зазначається в тексті.

Як повідомлялося, четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських найманців у районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області 26 березня.

Читайте також: Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі

Автор: 

посольство (944) США (22840) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Для Путлера Порошенко - оппонент, а Зеля просто шут балаганный. Да ладно *****. Байден с ним даже по телефону общаться не желает
показати весь коментар
26.03.2021 22:56
+7
тупой высер крашенной нулевки. Путин - *****. Раша - дерьмо.
показати весь коментар
26.03.2021 23:02
+6
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZV5VAmU1q1c9fY4sZZhucLkc6ruQV483Hy-foQvt5QSBCsQsazky8Ej3jzsIJnjCdhRRDjd_T8QO6PoFb2YU0SehSjNRO7ZDvxBTtA3SXk60zDH-CQQTBUOPpir_BFoYNtWfsUMAAwWgOI9tQzqGG63R8loUKmro22c_P-iZbR60g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/# 3 ч. ·

Девять... *****, ДЕВЯТЬ раз наша сторона в СЦКК, пыталась остановить огонь через ОБСЕ. Нет, это не я придумал. Это слова Арестовича. А станцевать вы там не пробовали? Ну или стихи рассказать переодевшись в женское платье?

Если бы украинская армия, не была связана по рукам и ногам вашими ******* договоренностями, «Я посмотрел ему в глаза», то после первого «нет», наша артиллерия смешала бы с говном это «братское» говно. Так было всегда, когда решение об открытие ответного огня принимает командир батальона. На месте. Без кучи звонков выше. Перемирие? Хер с вами, пусть будет перемирие. Ждём. Мы первые не стреляем. Только вякнули оттуда, сразу же навалили из всех стволов и потом звонит «спутник»,

- Это оперативный. Та сторона просит прекратить огонь. Режим тишины через десять минут.

Во что вы суки ЗЕленые превратили армию? В терпил? Солдаты и офицеры, (если вы забыли), защищают СВОЮ РРДНУЮ ЗЕМЛЮ. Понимаете? СВОЮ УКРАИНУ!...

p.s. Давайте! Договоритесь ещё! Пойдите на уступки ради «мира да сотрудничества» и заберите у батальонов всё, что крупней 5,45. Кремль вас похвалит...
показати весь коментар
26.03.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де напівбог Байден?
показати весь коментар
26.03.2021 22:48 Відповісти
Байдикує.
показати весь коментар
26.03.2021 22:50 Відповісти
демократи...
показати весь коментар
26.03.2021 22:58 Відповісти
А вам яке діло? Він що повинен за вашого говнокомандувача Україну від фуйла захищати?
показати весь коментар
26.03.2021 23:19 Відповісти
Ну рота то йому не важко відкрити, та хоч злегка гаркнути на ординців. А говнокомандувач не мій, а наш. Перегини демократії.
показати весь коментар
27.03.2021 08:58 Відповісти
Зеленский рекомендует Путлеру в глаза посмотреть. Говорит, помогает...
показати весь коментар
26.03.2021 22:49 Відповісти
В глаза смотреть - не руку жать
показати весь коментар
26.03.2021 22:51 Відповісти
Для Путлера Порошенко - оппонент, а Зеля просто шут балаганный. Да ладно *****. Байден с ним даже по телефону общаться не желает
показати весь коментар
26.03.2021 22:56 Відповісти
Для ***** порошенка лолита
показати весь коментар
26.03.2021 23:01 Відповісти
тупой высер крашенной нулевки. Путин - *****. Раша - дерьмо.
показати весь коментар
26.03.2021 23:02 Відповісти
😂😂😂🌷🌷🌷
показати весь коментар
26.03.2021 23:20 Відповісти
Просто лень на тебя тратить время.Такой скучный стал.
показати весь коментар
26.03.2021 23:22 Відповісти
А ты еще откуда выполз, шнырь? Ты ко всем щелям тампакс?
показати весь коментар
26.03.2021 23:29 Відповісти
Дружище-приношу свои извинения.Спутал тебя с одним коцапом.Ник практически такой же.
показати весь коментар
30.03.2021 10:55 Відповісти
принято
показати весь коментар
30.03.2021 14:51 Відповісти
Що ще вам фуйло розповіло?
показати весь коментар
26.03.2021 23:20 Відповісти
І що характерно - вподобали цей висер бостууга і ще якесь зізу 🦟🦟🦟
показати весь коментар
26.03.2021 23:44 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZV5VAmU1q1c9fY4sZZhucLkc6ruQV483Hy-foQvt5QSBCsQsazky8Ej3jzsIJnjCdhRRDjd_T8QO6PoFb2YU0SehSjNRO7ZDvxBTtA3SXk60zDH-CQQTBUOPpir_BFoYNtWfsUMAAwWgOI9tQzqGG63R8loUKmro22c_P-iZbR60g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/# 3 ч. ·

Девять... *****, ДЕВЯТЬ раз наша сторона в СЦКК, пыталась остановить огонь через ОБСЕ. Нет, это не я придумал. Это слова Арестовича. А станцевать вы там не пробовали? Ну или стихи рассказать переодевшись в женское платье?

Если бы украинская армия, не была связана по рукам и ногам вашими ******* договоренностями, «Я посмотрел ему в глаза», то после первого «нет», наша артиллерия смешала бы с говном это «братское» говно. Так было всегда, когда решение об открытие ответного огня принимает командир батальона. На месте. Без кучи звонков выше. Перемирие? Хер с вами, пусть будет перемирие. Ждём. Мы первые не стреляем. Только вякнули оттуда, сразу же навалили из всех стволов и потом звонит «спутник»,

- Это оперативный. Та сторона просит прекратить огонь. Режим тишины через десять минут.

Во что вы суки ЗЕленые превратили армию? В терпил? Солдаты и офицеры, (если вы забыли), защищают СВОЮ РРДНУЮ ЗЕМЛЮ. Понимаете? СВОЮ УКРАИНУ!...

p.s. Давайте! Договоритесь ещё! Пойдите на уступки ради «мира да сотрудничества» и заберите у батальонов всё, что крупней 5,45. Кремль вас похвалит...
показати весь коментар
26.03.2021 22:53 Відповісти
Уважаю А.Петрова. Только посольство США каким боком к ОБСЕ? Разные это конторы.
показати весь коментар
26.03.2021 22:58 Відповісти
Абсолютно різні . Цей допис Петрова , в контексті сьогоднішніх подій на фронті . Всього лиш . .
показати весь коментар
26.03.2021 23:07 Відповісти
Главное в блоге Петрова эта оценка деятельность украинской власти и лично зеленского по укреплению армии и обороны. Если в ОП сидят агенты ФСБ чего мы хотим от Европы?
показати весь коментар
26.03.2021 23:13 Відповісти
Дожились , что Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника.

Это и есть новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками НВФ
Зеля , ты станешь первым преЗЕдентом нашей страны , которого судить будет суд линча , за предательство !
показати весь коментар
26.03.2021 23:28 Відповісти
не знаю за суд Линча, но есть 3 варианта -
либо он предатель, либо неиспавимый идиот, либо два в одном...
неиспавимый идиот, кстати, тоже вариант не лучший из 3х - недавно тока отмахались...
показати весь коментар
26.03.2021 23:43 Відповісти
Ух ты! Сильно! Аж дух захватывает!
показати весь коментар
26.03.2021 22:54 Відповісти
Призвало? А шо санкции уже закончились?
показати весь коментар
26.03.2021 22:56 Відповісти
В общем глубокая обеспокоенность на очередное действие УБИЙЦЫ. ( одна надежда что все это изменится хотя бы в какой то мере спустя время, когда США "разгребет" наследие почетного казака Трампопона, и тогда позиция США , а как следствие и решительность украинской власти станет более адекватной вызовам Путинило. Так это или нет будет видно уже где то к концу июля начало августа. ( пол года прихода Байдена в Белый дом), это минимальное время для определения позиций. Пока же США вырабатывает стратегию, а Украина пытается удержать ситуацию хотя бы " видимости перемирия", боясь ответкой поддаться на провокацию активной стадии большой войны. Ну в крайней мере я так понимаю нынешнее положение.
показати весь коментар
26.03.2021 23:03 Відповісти
Сайдик (представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
показати весь коментар
26.03.2021 23:16 Відповісти
Россия выбрала для себя путь «защиты» не россиян, а русскоязычных граждан. Кремль будет пытаться «заботиться» о таких украинских гражданах. Если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным. Об этом Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны, рассказал в интервью НВ. Видео опубликовали 26 марта на Ютубе.
«Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», - сказал секретарь СНБО.
показати весь коментар
26.03.2021 23:18 Відповісти
Посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.Источник: https://censor.net/ru/n3255929===================Байден не ЗЄ.
показати весь коментар
26.03.2021 23:18 Відповісти
,,,если не отвечаете на обстрелы рашиста и убийство украинских защитников, украинской земли , тогда это и есть американский ответ "зе" , почему Вас еще долго ,с такой политикой не возьмут в НАТО,
показати весь коментар
26.03.2021 23:29 Відповісти
заметьте - не та сторона, как это ослик бормотал, а рашка должна соблюдать. Вот и не уйдёт мрязи сруские от ответственности.
показати весь коментар
26.03.2021 23:34 Відповісти
"Дяденьки, помогитя!!!" - піворили 🤡🤢🤮 через СЦКК, сцукк, до ОБСЄ.
Наверещали, тварюки?
...
Тьху, який встид! Яке страменіє! Терпілами зробили армію, пілюать...
показати весь коментар
26.03.2021 23:41 Відповісти
Посольство США, в УКРАИНЕ передало, через посольство Украины)))) У США нет посольства ТАМ? Показуха для Украины, а там этот "звитяжний потяг" не услышат. Могут еще "земляным червяком назвать.
показати весь коментар
27.03.2021 01:20 Відповісти
США прямо називає Росію стороною конфлікту. Значить будуть росіян силою змушувати росіян до миру. Санкції будуть посилені.
показати весь коментар
27.03.2021 05:55 Відповісти
Граждане Украины! А на хрена нам нужны ВСУ - посольство США в Украине обходиться нам вообще в копейки, даже мы только зарабатываем на его отоплении. Предлагаю ВСУ распустить, а сэкономленные средства бюджета направить на реставрацию фасада Офиса Президента...
показати весь коментар
27.03.2021 10:16 Відповісти
Для таких заявлений больше подходит посольство США в РФ.
показати весь коментар
27.03.2021 18:19 Відповісти
 
 