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Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі
Посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію проти України і конструктивно брати участь у переговорах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства в соцмережі Twitter.
"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Шумів. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке йде на страждання, конструктивно брати участь у мирних переговорах, і припинити агресію в Україні", - зазначається в тексті.
Як повідомлялося, четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських найманців у районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області 26 березня.
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+7 Frol Fedoroff
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Девять... *****, ДЕВЯТЬ раз наша сторона в СЦКК, пыталась остановить огонь через ОБСЕ. Нет, это не я придумал. Это слова Арестовича. А станцевать вы там не пробовали? Ну или стихи рассказать переодевшись в женское платье?
Если бы украинская армия, не была связана по рукам и ногам вашими ******* договоренностями, «Я посмотрел ему в глаза», то после первого «нет», наша артиллерия смешала бы с говном это «братское» говно. Так было всегда, когда решение об открытие ответного огня принимает командир батальона. На месте. Без кучи звонков выше. Перемирие? Хер с вами, пусть будет перемирие. Ждём. Мы первые не стреляем. Только вякнули оттуда, сразу же навалили из всех стволов и потом звонит «спутник»,
- Это оперативный. Та сторона просит прекратить огонь. Режим тишины через десять минут.
Во что вы суки ЗЕленые превратили армию? В терпил? Солдаты и офицеры, (если вы забыли), защищают СВОЮ РРДНУЮ ЗЕМЛЮ. Понимаете? СВОЮ УКРАИНУ!...
p.s. Давайте! Договоритесь ещё! Пойдите на уступки ради «мира да сотрудничества» и заберите у батальонов всё, что крупней 5,45. Кремль вас похвалит...
Это и есть новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками НВФ
Зеля , ты станешь первым преЗЕдентом нашей страны , которого судить будет суд линча , за предательство !
либо он предатель, либо неиспавимый идиот, либо два в одном...
неиспавимый идиот, кстати, тоже вариант не лучший из 3х - недавно тока отмахались...
«Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», - сказал секретарь СНБО.
Наверещали, тварюки?
...
Тьху, який встид! Яке страменіє! Терпілами зробили армію, пілюать...