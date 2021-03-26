Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

Посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію проти України і конструктивно брати участь у переговорах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства в соцмережі Twitter.

"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Шумів. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке йде на страждання, конструктивно брати участь у мирних переговорах, і припинити агресію в Україні", - зазначається в тексті.

Як повідомлялося, четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських найманців у районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області 26 березня.

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