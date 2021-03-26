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Новини Агресія Росії проти України
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Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі

Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нинішнє загострення на Донбасі. Він розповів, що терміново проводить консультації з радниками лідерів "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав - учасниць Нормандського формату. Найближчим часом Президент України Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн Нормандського формату.

Також поставимо це питання на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Вважаємо критично важливим повернутися до беззастережного виконання домовленостей щодо режиму припинення вогню, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням.

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Просування з будь-яких інших питань не має сенсу, якщо не виконується базова безпекова умова. Україна вважає основою подальших ефективних переговорів відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його нових порушень".

Зауважимо, в "нормандську четвірку" входять Україна, Німеччина, Франція і Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.

Автор: 

Донбас (22356) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+41
Хто президент України? Фсб- шний завхоз?
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26.03.2021 23:43
+38
А президент где? У него по графику употребление кокса?
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26.03.2021 23:43
+36
Якийсь ФСБ-шний пацюк веде перемовини від України!
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26.03.2021 23:45
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А президент где? У него по графику употребление кокса?
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26.03.2021 23:43 Відповісти
Десь в простраціі, між сосен корабельних блукає !!!)))
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27.03.2021 00:03 Відповісти
Тебе в рифму ответить?)))
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27.03.2021 00:11 Відповісти
Пятница, у него шабат.
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27.03.2021 00:17 Відповісти
А він зараз є взагалі ?
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27.03.2021 06:15 Відповісти
ху вас прикацапленый ***** в доме - дальше сами....
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27.03.2021 07:23 Відповісти
Хто президент України? Фсб- шний завхоз?
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26.03.2021 23:43 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНІЦА?
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27.03.2021 00:31 Відповісти
странно как то все - вроде и понимаем друг друга и все равно на выхлопе сморечек прикацапленый...
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27.03.2021 07:18 Відповісти
странно. брат видно занят )
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26.03.2021 23:43 Відповісти
Нехай ще подзвонить в Спортлото.
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26.03.2021 23:44 Відповісти
Якийсь ФСБ-шний пацюк веде перемовини від України!
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26.03.2021 23:45 Відповісти
Зафхоз веники и ведра обсуждает?
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26.03.2021 23:46 Відповісти
може я не понимаю шо, може не знаю - хто такой етот всемогущий завхоз,
проводящий встречи с советниками стран нормандской четверки?
хто его в туда делегировал?
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26.03.2021 23:53 Відповісти
73 відсотки зебілів теж здивовані. Обирали президентом наче Зєлєнского. 🤔 Хоча все правильно - коли голосуєш "лиш би не Порошенко", то країною рулить лиш би хто, але не Порошенко. А якщо серйозно, то схоже на присвоєння владних повноважень у не передбачений Конституцією спосіб.
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27.03.2021 07:05 Відповісти
Самый супер пупер «величний лідер **********» не нашёл времени для таких переговоров - отправил завхоза.
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26.03.2021 23:59 Відповісти
Як в сценаріі прописано ,так і робиться !!! Не заважайте грати відведену роль недоречними репліками !!!)))
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27.03.2021 00:01 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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26.03.2021 23:59 Відповісти
Країною керує завгосп ..
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27.03.2021 00:01 Відповісти
Країною керує зрадник і ФСБний сучий потрох !
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27.03.2021 00:41 Відповісти
Ось ми побачили реально реакції на більш менш скрутний виклик.І що ми бачимо то що президента немає він ніщо якісь кацапській завхози рулять країна в руїнах економіка подихає з ковідом все проспали кожен сам як може.Але це і немає долі процента які виклики стояли в 2014 і як би тоді не було б Пороху вже б про Україну і не згадали.
Повангую на тему ковідом.Європа вводить паспорти вакцинації,у нас її майже немає,тут Степашка сказав що вітаємо якщо приватні особи будуть привозити і вакцинувати Тобто приватні особи можуть найти вакцини а міністерства ні.Висновок вакцинації будуть робити приватні зелені фірмочки щоб вас пустили до европи на працю чи відпочинок інших варіантів нема.Бабло рікою якщо мільйони українців працюють за кордоном.
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27.03.2021 00:02 Відповісти
*****, кто это чучело уполномачивал вести переговоры? Кто эту хрень выбирал вообще?? Его задача - точить карандаши и подавать кофе клоуну, а не вести междунородную политику! Фак, гребаный цЫрк!!!
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27.03.2021 00:03 Відповісти
Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата

Похоже консультируется чем лучше отшкрябать краску со стены ОПы
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27.03.2021 00:11 Відповісти
Ну шо, *********** - ніколи, доручив завхозу...
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27.03.2021 00:17 Відповісти
Пнньрудився. Білі доріжки тестувпв мабудь. Тому навіть заяви зробити не може.
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27.03.2021 07:08 Відповісти
Украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел своих позиций артиллерией противника. Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обратился в лидерам "нормандской четверки" с просьбой остановить обстрелы. Состоянием на 21-30 ни руководство Германии, ни руководство Франции на звонки Зеленского не реагировали. Это и есть новая военная доктрина подписанная человеком бегавшим от повесток на призыв и выступавшего с концертами перед боевиками . Зеленский опять дезертировал. На этот раз от выполнения своих прямых обязанностей. (с)
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27.03.2021 00:22 Відповісти
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км. Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область) .. (с)
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27.03.2021 00:25 Відповісти
срачнее
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27.03.2021 00:25 Відповісти
Перепрошую... 35 років тому, мій прапорщик якось сказав - яке *** формене ***дство у вас в очах.... Тоді я не зрозумів і реготав, за що отримав люлей... Зараз гадаю,що в цьому щось є... Прапор завжди прав!
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27.03.2021 00:30 Відповісти
Зеленский обратился к лидерам N4 с просьбой сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Смысл?
Обращаться нужно к тому, кто и организовал эти обстрелы.
К кремлёвскому ублюдку , так как убийца - ОН !
И говорить с ним нужно соответствующе !! А не блеять и заглядывать туда , куда заглядывают зачастую проктологи !
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27.03.2021 00:39 Відповісти
Звертатися треба до того , хто має вагу в цьому світі і кого слухають всі ці Європейські лідери - СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ . І робити це так , як робив Порошенко . Якби не зебіли , вже б давно там були б НОРМАЛЬНІ миротворці і не гинули б кращі Українці . А те , хто там "звертається" зе , чи якийсь єрмак з кравчуком - ну ніякої різниці .
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27.03.2021 06:24 Відповісти
сейчас слушаю передачку телепопрошайки славика шустрого - дай денег. Теперь я точно могу утверждать что люси арстович обычный анальный питорас.
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27.03.2021 00:40 Відповісти
Провести консультацію щодо початку проведення консультацій з питань консультацій..... Так тримати!!
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27.03.2021 00:52 Відповісти
Замість спавжнього лідера України вибране дурне , неосвітчене , сцикливе та злопам"ятне чудо . За всі біди разом з ним несуть відповідальність ВСІ(!) зебіли .
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27.03.2021 06:29 Відповісти
А какой отношения к дипломатии имеет руководитель ОПУ? Этим как бы должен заниматься сам не лох, ну или хотя бы МИД
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27.03.2021 01:18 Відповісти
Сцыкуна и близко нет---на отдыхе оно...
Вы представляете, что будет, если кацапы начнут наступление???
зеленый под коксом и в памперсах, хомчак --"маладой" папаша под боком у жены.
Без команды сверху огонь не открывать....
Что вы наделали, "лишьбынеПорохи"???
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27.03.2021 01:35 Відповісти
Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4930
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27.03.2021 06:53 Відповісти
Чи хтось пам'ятає хто був в Порошенко керівником його офісу? Сперше якийсь слащавий маланчік, котрого він звільнив...
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27.03.2021 01:59 Відповісти
Ігор Райнін. Зараз в ОПЗЖ.
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27.03.2021 05:32 Відповісти
"Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе". Це чергове порушення Конституції Укрвїни від ЗЕдента. Він вже не то що на імпічмент наколядував, а й на кримінальну статтю. Якщо це в черговій раз проковтнути, то будемо мати собі власного "хутіна" на довічний термін царювання. Бо в нього вже немає вибору. Або за грати, або...
Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6463
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27.03.2021 04:21 Відповісти
Шапіто шоу триває.
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27.03.2021 05:35 Відповісти
гнусная рожа
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27.03.2021 06:04 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6004 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1375518845658537988 9 ч

Гадаєте ******** Зеленський тільки що на фейсбуці в своєму пості сказав, хто вбив 4 наших військових?
Ні. Каже, ми їх втратили. Не Росія їх вбила, а втратили.
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27.03.2021 06:06 Відповісти
То не Зєлєнскій писав. Зєлєнскій не пише - він відосики знімає. Вірніше - відосики. Які відсосують 73 відсотки тих, хто його вибрали. Головне, що за останнім опитуванням Рейтингу 20 з лишком відсотків все ще готові за нього голосувати.
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27.03.2021 07:15 Відповісти
зеленский долбит ...
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27.03.2021 08:14 Відповісти
"Это просто какой-то позор!".
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27.03.2021 06:16 Відповісти
ермак, шефир, демченко, татаров, подоляк, портнов, медведчуки, шуфричи, рабиновичи - это патриоты ***.
А Семенченко, Шевченко, Стретенко, Войны АТО находящиеся в тюрьмах -это враги.
Судьи, прокуроры ватно - сепарские сажают патриотов, и выпускают ватников.
Твари доиграитесь.
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27.03.2021 06:38 Відповісти
А как там обмен пленными от Дерьмака с дня на день? До нового года всех должны были обменять. Господи как же они надоели со своим тотальньным враньем
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27.03.2021 06:50 Відповісти
"Когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну" ( Зеленский о Путине в интервью Интерфаксу ).
Зеленский прибыл, сел на стул:
- Братва, сегодня пир!
Я Путину в глаза взглянул
И в них увидел мир!

Его глаза - большой магнит,
Взгляд светел, солнцелик.
А что разведка говорит,
Поверьте, пьяный бзык!

Доклады о войне - дурдом!
Даст Путин мир нам вновь!..
… Ответишь, Вова, пред судом,
За хлопцев наших кровь!

За то, что с Патрушевым пил,
Страну желая сдать,
И хлопцам нашим запретил
Огнем ответ давать!
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27.03.2021 08:04 Відповісти
зеленский шкура
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27.03.2021 08:15 Відповісти
А почему завхоз здания на Банковой а не Министр иностранных дел?
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27.03.2021 08:23 Відповісти
А не отправить ли Ермака покорять сибирь ,как его прадед....
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27.03.2021 08:45 Відповісти
Нагадаю, каравану пох(((
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27.03.2021 09:16 Відповісти
а шо по этому поводу думает папа карло- каломыйский?
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27.03.2021 09:29 Відповісти
Покличте ще буфетника з ОПи хай теж саміт проведе.. він теж на ФСБ підробляє.
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27.03.2021 10:29 Відповісти
Ну звісно,більше ж нікому...
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27.03.2021 10:33 Відповісти
Охренеть-завхоз обсуждает вопросы войны и мира!
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27.03.2021 19:35 Відповісти
правильно.
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28.03.2021 01:49 Відповісти
 
 