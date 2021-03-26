Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нинішнє загострення на Донбасі. Він розповів, що терміново проводить консультації з радниками лідерів "нормандської четвірки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав - учасниць Нормандського формату. Найближчим часом Президент України Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн Нормандського формату.
Також поставимо це питання на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.
Вважаємо критично важливим повернутися до беззастережного виконання домовленостей щодо режиму припинення вогню, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням.
Просування з будь-яких інших питань не має сенсу, якщо не виконується базова безпекова умова. Україна вважає основою подальших ефективних переговорів відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його нових порушень".
Зауважимо, в "нормандську четвірку" входять Україна, Німеччина, Франція і Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
проводящий встречи с советниками стран нормандской четверки?
хто его в туда делегировал?
Повангую на тему ковідом.Європа вводить паспорти вакцинації,у нас її майже немає,тут Степашка сказав що вітаємо якщо приватні особи будуть привозити і вакцинувати Тобто приватні особи можуть найти вакцини а міністерства ні.Висновок вакцинації будуть робити приватні зелені фірмочки щоб вас пустили до европи на працю чи відпочинок інших варіантів нема.Бабло рікою якщо мільйони українців працюють за кордоном.
Похоже консультируется чем лучше отшкрябать краску со стены ОПы
Смысл?
Обращаться нужно к тому, кто и организовал эти обстрелы.
К кремлёвскому ублюдку , так как убийца - ОН !
И говорить с ним нужно соответствующе !! А не блеять и заглядывать туда , куда заглядывают зачастую проктологи !
Вы представляете, что будет, если кацапы начнут наступление???
зеленый под коксом и в памперсах, хомчак --"маладой" папаша под боком у жены.
Без команды сверху огонь не открывать....
Что вы наделали, "лишьбынеПорохи"???
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1375518845658537988 9 ч
Гадаєте ******** Зеленський тільки що на фейсбуці в своєму пості сказав, хто вбив 4 наших військових?
Ні. Каже, ми їх втратили. Не Росія їх вбила, а втратили.
А Семенченко, Шевченко, Стретенко, Войны АТО находящиеся в тюрьмах -это враги.
Судьи, прокуроры ватно - сепарские сажают патриотов, и выпускают ватников.
Твари доиграитесь.
Зеленский прибыл, сел на стул:
- Братва, сегодня пир!
Я Путину в глаза взглянул
И в них увидел мир!
Его глаза - большой магнит,
Взгляд светел, солнцелик.
А что разведка говорит,
Поверьте, пьяный бзык!
Доклады о войне - дурдом!
Даст Путин мир нам вновь!..
… Ответишь, Вова, пред судом,
За хлопцев наших кровь!
За то, что с Патрушевым пил,
Страну желая сдать,
И хлопцам нашим запретил
Огнем ответ давать!