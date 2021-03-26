Єрмак терміново проводить консультації з радниками глав країн "нормандської четвірки" через ситуацію на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нинішнє загострення на Донбасі. Він розповів, що терміново проводить консультації з радниками лідерів "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав - учасниць Нормандського формату. Найближчим часом Президент України Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн Нормандського формату.

Також поставимо це питання на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Вважаємо критично важливим повернутися до беззастережного виконання домовленостей щодо режиму припинення вогню, досягнутих в минулому році і, головне, - посилити ефективний контроль за їх виконанням.

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Просування з будь-яких інших питань не має сенсу, якщо не виконується базова безпекова умова. Україна вважає основою подальших ефективних переговорів відновлення у повному обсязі режиму припинення вогню і недопущення його нових порушень".

Зауважимо, в "нормандську четвірку" входять Україна, Німеччина, Франція і Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.