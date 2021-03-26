Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція
Учасник протестів біля Офісу Президента Сергій Філімонов, якого звинувачують у хуліганстві, стверджує, що акція була не політичною, а мистецькою.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
."Це була акція мистецька і це був абсолютно мирний процес. У мистецтві є термін, яким це можна описати - це тотальна інсталяція або перфоманс", - сказав Філімонов під час включення в ефір.
Далі він, очевидно, зачитав такі визначення: "Головною метою інсталяціє є створення в певному обсязі експозиційного простору, в якому за рахунок нових контекстів і нетривіальних синтетичних і композиційних рішень виникає унікальне багатовимірне семантичне поле. А перфоманс - це одна з форм аціонізма, де твором вважають дії автора, за якими глядач може споглядати в режимі реального часу".
"Те, що ви бачили - це мирна абсолютно акція, де не пролита жодна крапля крові", - додав він.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента.
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это перформенс или инсталяция????
если поймают - перформенс
если нет - инсталяция
2. Поляки за наругу над державними символами на кілок би посадили - а в нас це "перфоменс"
1. Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.
1. Объектом преступления является авторитет украинского государства, подрывается в случае посягательства на государственные символы.
Способами надругательства могут быть уничтожение или повреждение флага (герба) путем его сжигания, ломки, раскрашивания...
До XVIII века язык Московии не считался никем в мире русским языком, а назывался конкретно языком московитов, московитским.
Русским языком до этого времени назывался именно и только украинский язык.
Язык Московии - московитский язык - не признавался до этого времени европейскими лингвистами (в том числе славянских стран) даже славянским языком, а относился к финским говорам.
Мелетий Смотрицкий, белорусский просветитель, работавший в Вильно и Киеве, автор изданной в 1619 году в Евье «Граматіки словенскія правильное синтагма» создавал научные основы языка русинов. Как и в «Грамматике» Л. Зизания, он четко отличал болгарский церковный язык от нашего: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лети. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовять здрады». Ясно абсолютно (как и далее по его книге), что русским языком автор считает нынешний украинский язык
По- друге: вільне волевиявлення 73-92% виборців - це "наруга на Державними та Національними символами"???
...В вас що, зовсім кришку з макітри зірвало від передоза р**нками???
"Цифру волевиявлення" 92% можна побачити на офіційному сайті ЦВК по виборам у ВР.
"Двічи" "зека хама" не бачив. Може ви маєте на увазі Шапкокрада та "однот***вого"?
Шапкокрада та папєрєдника вибирали майже один і той же "контінгент" - якщо не вірете подивиться "мапу виборів".
До речі папєрєднік не мав ніякого стосунку до українців: малано/молдавано/пацак.
У россиян присутствует нетерпимость к другим религиям, презрение к чужим народностям, высокомерное мнение о себе. Все иностранцы, посещавшие Московщину в XV-XVIII вв., единогласно говорят, что москвитяне презирают чужие веры и народности. Цари, которые в этом отношении стояли впереди массы, омывали свои руки после прикосновения иностранных послов христианских вероисповеданий.
Немцы, допущенные жить в Москве, подвергались презрению, духовенство стояло против общения с ними. Патриарх, неосторожно благословив их, требовал, чтобы они отличались заметнее от православных наружным видом, чтобы впредь не получить нечаянно благословения.
Латинская, лютеранская, армянская и другая всякая вера, чуть только отличная от православной, считались у россиян проклятою. Россияне считают себя единственным избранным народом в вере, и даже не вполне расположены к единоверным народам - грекам и украинцам. Чуть только что-нибудь было несходно с их правилом, то заслуживало презрения, считалось ересью. Россияне на все чужое смотрят свысока. Очевидно, иметь такой взгляд на все неминуемо помогло россиянам покорение их татарами.
В Украине иначе. Издавна Киев, потом Владимир Волынский, были сборными пунктами местопребывания иностранцев разных вер и народов. Украинцы с незапамятных времен привыкли слышать у себя чужую речь и не дичатся людей с другой внешностью и с другими нравами.
В украинских городах греки, армяне, жиды, немцы, поляки, угры находили вольный приют, ладили с местными. Поляки, забравшись в Киевскую землю в качестве пособников князя Изяслава, пленились веселостью жизни в чужой земле. Этот дух терпимости, отсутствие национального высокомерия перешел впоследствии в характер козачества и остался в народе до сих пор.
В козацкое общество мог приходить всякий. Не спрашивали, кто он, какой веры, какой нации. Когда Поляки роптали, что козаки принимают к себе разных бродяг и, в том числе, еретиков, убегавших от преследований духовного суда, козаки отвечали, что у них издавна так ведется, что каждый свободно может прийти и уйти.
По іншим - "щукайте та обрящєтє (слов*янске)"
Чи може комуняку Фа/ріон - керманича кружка "Марксістко - Ленінской естетікі"???
То ви не можете зрозуміти, що Німеччина "мати та батько" Кацапстану, а "мати та батьки" ніколи не бросять свою "дитину". Бійки "до крові" - так, але не більше. Тім паче що від "дитини" має гарний гешефт
Там и включать не надо.
Отвлекают внимание охлоса от войны, невиданной коррупции и воровства, тарифов, цен и самое главное--предательства в ОПе--ВАГНЕРГЕЙТА!
На одне запитання відповім: те, що я розумію і бачу, не розчаровує мої надії. Не все виходить. Багато помилок, які оперативно признаються і поправляються.( Не помиляються тільки, знаєте хто.) Бачу рух в багатьох ,законсервованих на довге зберігання, речах. Щиро бажаю успіхів! ( повірте на слово- я безпартійний)
І про святе:твоя скотська проопозиція " ..йди разом з своїм зе і подивись в очі родичам загиблих Воїнів(під час зеперемир"я) ", я хотів би переадресувати тобі і твоїм роботодавцям з однією різницею - подивіться в очі загиблих Воїнів за всю війну.
Дёшево, красиво и весело.
Сразу видно.
Есть анекдот:
Чем отличается инсталляция от перформанса?
Если ты, допустим, на$рал человеку под дверь, а потом уже позвонил в звонок - это инсталляция. А вот если ты сначала человеку позвонил, а когда он вышел из квартиры, то ты сел перед ним и на$рал, - это уже перформанс.