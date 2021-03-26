Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція

Учасник протестів біля Офісу Президента Сергій Філімонов, якого звинувачують у хуліганстві, стверджує, що акція була не політичною, а мистецькою.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

."Це була акція мистецька і це був абсолютно мирний процес. У мистецтві є термін, яким це можна описати - це тотальна інсталяція або перфоманс", - сказав Філімонов під час включення в ефір.

Далі він, очевидно, зачитав такі визначення: "Головною метою інсталяціє є створення в певному обсязі експозиційного простору, в якому за рахунок нових контекстів і нетривіальних синтетичних і композиційних рішень виникає унікальне багатовимірне семантичне поле. А перфоманс - це одна з форм аціонізма, де твором вважають дії автора, за якими глядач може споглядати в режимі реального часу".

"Те, що ви бачили - це мирна абсолютно акція, де не пролита жодна крапля крові", - додав він.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента.

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