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МОЗ незабаром повідомить про нові контракти з постачання вакцини проти COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я найближчим часом повідомить про нові контракти щодо закупівель вакцини проти COVID-19, яку буде поставлено в Україну у 2021 році.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас вже законтрактовано 22 млн доз вакцин - 14 млн від виробників, 8 млн у межах COVAX. Найближчими днями ми оголосимо про укладення контрактів із термінами поставок у поточному році", - сказав він.
Міністр підкреслив, що з квітня очікуються поставки в рамках COVAX, а з літа 2021 року - поставки вакцини Novavax.
Степанов додав, що Україні для формування колективного імунітету необхідно 50 млн доз вакцин.
Топ коментарі
+3 Yakov Yakov
показати весь коментар27.03.2021 00:34
+2 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар27.03.2021 00:47
+1 5 копійок
показати весь коментар27.03.2021 00:24
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Что нам скажет кремлёвская консерва?
Ну привык я так. Але це в жодному випадку не є свідоцтвом того, що я не володію українською мовою. Я задовольнив твою цікавість?
Можно подумать что ты пишешь на молдавском!