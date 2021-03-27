МОЗ незабаром повідомить про нові контракти з постачання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом повідомить про нові контракти щодо закупівель вакцини проти COVID-19, яку буде поставлено в Україну у 2021 році.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас вже законтрактовано 22 млн доз вакцин - 14 млн від виробників, 8 млн у межах COVAX. Найближчими днями ми оголосимо про укладення контрактів із термінами поставок у поточному році", - сказав він.

Міністр підкреслив, що з квітня очікуються поставки в рамках COVAX, а з літа 2021 року - поставки вакцини Novavax.

Степанов додав, що Україні для формування колективного імунітету необхідно 50 млн доз вакцин.

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