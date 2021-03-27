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МОЗ незабаром повідомить про нові контракти з постачання вакцини проти COVID-19, - Степанов

МОЗ незабаром повідомить про нові контракти з постачання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом повідомить про нові контракти щодо закупівель вакцини проти COVID-19, яку буде поставлено в Україну у 2021 році.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас вже законтрактовано 22 млн доз вакцин - 14 млн від виробників, 8 млн у межах COVAX. Найближчими днями ми оголосимо про укладення контрактів із термінами поставок у поточному році", - сказав він.

Міністр підкреслив, що з квітня очікуються поставки в рамках COVAX, а з літа 2021 року - поставки вакцини Novavax.

Степанов додав, що Україні для формування колективного імунітету необхідно 50 млн доз вакцин.

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Автор: 

вакцина (4419) шоу Шустера (309) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
при янелохе министром может быть только ссученый дилетант и аферист, как степашка.
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27.03.2021 00:34
+2
Тут по этой теме что-то говорить то и некуй, но вот полюбуйтесь на этого министра ****** в кабмине Зеленого чучела и на секунду представьте что там такие ВСЕ министры во главе с премьером !!! Просто этого поца мы очень часто видим и слышим из-за Ковид-вакцинации а других поменьше !!! Но они там все такие как Степашка - братья по разуму !!! Или Мы чет будем решать - или нам писта...
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27.03.2021 00:47
+1
Юлька замочила Степашку в сортирі і сказала шо так і було.
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27.03.2021 00:24
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Юлька замочила Степашку в сортирі і сказала шо так і було.
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27.03.2021 00:24 Відповісти
при янелохе министром может быть только ссученый дилетант и аферист, как степашка.
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27.03.2021 00:34 Відповісти
Тут по этой теме что-то говорить то и некуй, но вот полюбуйтесь на этого министра ****** в кабмине Зеленого чучела и на секунду представьте что там такие ВСЕ министры во главе с премьером !!! Просто этого поца мы очень часто видим и слышим из-за Ковид-вакцинации а других поменьше !!! Но они там все такие как Степашка - братья по разуму !!! Или Мы чет будем решать - или нам писта...
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27.03.2021 00:47 Відповісти
А що , нормальна людина піде працювати до зе ? Або тупориле , або закінчений негідник , який і матір рідну за гроші продасть . Тому я й не вірю жодному "покаянному" "слузі" - там не може бути нормальної людини . А щодо професіоналізму то хіба мало рябошапок , мілаванових , богданів , шмингалів ? Ну і стєпанов - треба додуматися поставити того , хто жодного дня не працював навіть фельдшером !
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27.03.2021 06:41 Відповісти
А у нас сосиалистическое правительство "нашло" деньги в бюджете,на приобретение вакцины "по цене 175 леев". РОВНО столько,сколько стоит руССкая бражка Спутник. Потому что Пфайзер и АстраЗенека стоят дороже! Вот такой ненавязчивый сервис!
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27.03.2021 06:00 Відповісти
А еслит мамалыгу внутривенно?
Что нам скажет кремлёвская консерва?
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27.03.2021 11:39 Відповісти
Я знал что у тебя потекут слюни,покраснеют глаза и раздуются шаровары! А почему ты,козлина вонючая,не пишешь на украинском языке? Лишняя хромосома мешает тебе,даун? Учи Украинский язык ТУПИЦА!
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27.03.2021 18:49 Відповісти
Мой милый Флуераш, я пишу по русски потому, что мне так удобнее.
Ну привык я так. Але це в жодному випадку не є свідоцтвом того, що я не володію українською мовою. Я задовольнив твою цікавість?
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28.03.2021 11:38 Відповісти
Тебе удобнее писать на руССком? Потому,что челюсть у тебя московитская? Ее свернули в особом отделе ПВО мацквы,во времена сссры? И ты остался сломленным навсегда? Знаем таких. Такие как ты,потом живут всю жизнь на четвереньках!
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28.03.2021 12:13 Відповісти
Вот интересно - ты сумасшедший или просто дурак?
Можно подумать что ты пишешь на молдавском!
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28.03.2021 12:40 Відповісти
Я не пишу на румынском потому что сайт УКРАИНСКИЙ,и тут мало людей кто понимал бы румынский или французский. Поскольку на украинском я понимаю ( 80 -90 %),но писать не получится,то вынужден писать на русском,потому что писать надо,обязательно надо вытирать ноги об кремлевских холопов. Таких как ты.
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28.03.2021 17:09 Відповісти
А если мамалыгу внутривенно?
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29.03.2021 11:09 Відповісти
Я всегда говорил,что ты козел вонючий. Почему ты ни разу не сделал попытку опровергнуть мое утверждение? Потому что ты с этим согласен?
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29.03.2021 14:17 Відповісти
А если мамалыгу внутривенно?
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29.03.2021 16:04 Відповісти
Только козлам вонючим,ходячим на четвереньках перед русскими,и которые лизали жопу особистам в ПВО мацквы! Так ты не отрицаешь,что ты козел вонючий? Почему? Потому что так и есть?
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29.03.2021 18:35 Відповісти
Подействовала!
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29.03.2021 18:58 Відповісти
Когда выйдешь пасти свежую лебеду,разгружай шаровары от кизяка,а то получишь перегруз.
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29.03.2021 19:02 Відповісти
Цей чувак вчора хвалився , що вже купує вакцину в китайців ! Ти , б..дь , ще кажанів з китаю привези ! Впевнений , вацинуватися треба . Але не їхніми шмурдяками . Може хтось підкаже , де можна нормально вакцинуватися ?
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27.03.2021 06:47 Відповісти
куртку из индийского ишака себе купи
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27.03.2021 10:03 Відповісти
А это потому, что за это кое кто хорошо приплатил... - вот и не "выявили связей"
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27.03.2021 11:05 Відповісти
с рашкой?
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27.03.2021 11:37 Відповісти
 
 