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Згортання місії ОБСЄ на Донбасі зіграє на руку лише Росії, - МЗС

Згортання місії ОБСЄ на Донбасі зіграє на руку лише Росії, - МЗС

МЗС України вважає неприйнятним блокування деякими членами ОБСЄ рішення про продовження на рік мандата Спеціальної моніторингової місії, який закінчується 31 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей "нормандського формату" критично ускладниться без моніторингу місії", - зазначають у МЗС.

У міністерстві підкреслюють, що у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації. Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.

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"Російські окупаційні адміністрації постійно чинили перешкоди у діяльності СММ, повністю блокували доступ її спостерігачів до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмежували можливості спостереження на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, насамперед у районах, прилеглих до державного українсько-російського кордону, заважали фіксації порушень прав людини", - нагадали українські дипломати.

Також наголошується, що МЗС України вдячне Шведському головуванню ОБСЄ і державам-партнерам за зусилля з метою досягнення консенсусу щодо продовження мандата СММ.

"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - підсумували в МЗС.

Автор: 

ОБСЄ (3504) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+12
На смену ОБСЕ должно прийти НАТО
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27.03.2021 03:58
+11
А введение европейских-американских миротворцев на донбасс - не судилось порношуту договорится? Или у него приказ кремля - уничтожить как можно дольше наших воинов через "перемирия" в которых нашим солдатам запрещено стрелять в свою защиту?
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27.03.2021 06:14
+7
"Ану, клоун, покажи якийсь смішний трюк)"

Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД - Цензор.НЕТ 1170
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27.03.2021 01:05
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"Ану, клоун, покажи якийсь смішний трюк)"

Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД - Цензор.НЕТ 1170
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27.03.2021 01:05 Відповісти
На смену ОБСЕ должно прийти НАТО
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27.03.2021 03:58 Відповісти
А введение европейских-американских миротворцев на донбасс - не судилось порношуту договорится? Или у него приказ кремля - уничтожить как можно дольше наших воинов через "перемирия" в которых нашим солдатам запрещено стрелять в свою защиту?
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27.03.2021 06:14 Відповісти
Які європейці і американці будуть сьомий рік сидіти під обстрілами. Миротворці це локшина яку вішали при Порошенко і вішають при Зе. Тільки Українська армія захистить нас, але для цього потрібен інший президент
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27.03.2021 12:33 Відповісти
ОБСЕ мониторит только наши позиции, в лугандон их не пускают, что же сыграет на руку рассиси? Такое впечатление , что наши власти играют на руку рассиси, и никак иначе.
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27.03.2021 08:39 Відповісти
обсє то шобла бездарних дармоїдів, нах нікому не потрібних
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27.03.2021 08:47 Відповісти
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі
пиво і віскі "жиганить" ,а їхати на територію ЛНР .Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?".

« Спостерігачі ОБСЄ "не хочуть" їхати на територію, яку контролюють проросійські бойовики.» Москаль
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27.03.2021 08:56 Відповісти
какой толк Украине с прорасейского ОБСЕ,как таксистов,для частного извоза террористов и целеуказателей украинских позиций ?
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27.03.2021 09:53 Відповісти
В фильме известного румынского режиссёра Серджиу Николаеску "Комиссар полиции обвиняет", великолепно показан уровень приличия и та дистанция, которая должна отделять порядочного человека от всякой мрази.
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27.03.2021 12:45 Відповісти
Московский улус не мытьём,так катаньем разваливает ОБСЕ,НАТО и ЕС.Каждое государство сейчас преследует свои шкурные интересы.Таких государств,обласканных улусом немного,но они очень последовательны в проулусском курсе.США и то трудно совладать с ними,но я надеюсь твердая позиция США всё таки образумит алчных.
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27.03.2021 13:07 Відповісти
рашка вже давно купила ОБСЄ ,а їхні "спостерігачі" є розвідниками ,котрі зливають дирам інфу про ВСУ.Від послуг цієї організації давно пора відмовитись.Від їхніх звітів користі небагато,а сепари не допускають ОБСЄ на свої об'єкти.
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27.03.2021 19:49 Відповісти
 
 