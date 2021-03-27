Згортання місії ОБСЄ на Донбасі зіграє на руку лише Росії, - МЗС

МЗС України вважає неприйнятним блокування деякими членами ОБСЄ рішення про продовження на рік мандата Спеціальної моніторингової місії, який закінчується 31 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей "нормандського формату" критично ускладниться без моніторингу місії", - зазначають у МЗС.

У міністерстві підкреслюють, що у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації. Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.

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"Російські окупаційні адміністрації постійно чинили перешкоди у діяльності СММ, повністю блокували доступ її спостерігачів до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмежували можливості спостереження на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, насамперед у районах, прилеглих до державного українсько-російського кордону, заважали фіксації порушень прав людини", - нагадали українські дипломати.

Також наголошується, що МЗС України вдячне Шведському головуванню ОБСЄ і державам-партнерам за зусилля з метою досягнення консенсусу щодо продовження мандата СММ.

"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - підсумували в МЗС.