Згортання місії ОБСЄ на Донбасі зіграє на руку лише Росії, - МЗС
МЗС України вважає неприйнятним блокування деякими членами ОБСЄ рішення про продовження на рік мандата Спеціальної моніторингової місії, який закінчується 31 березня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства.
"Вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей "нормандського формату" критично ускладниться без моніторингу місії", - зазначають у МЗС.
У міністерстві підкреслюють, що у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації. Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.
"Російські окупаційні адміністрації постійно чинили перешкоди у діяльності СММ, повністю блокували доступ її спостерігачів до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмежували можливості спостереження на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, насамперед у районах, прилеглих до державного українсько-російського кордону, заважали фіксації порушень прав людини", - нагадали українські дипломати.
Також наголошується, що МЗС України вдячне Шведському головуванню ОБСЄ і державам-партнерам за зусилля з метою досягнення консенсусу щодо продовження мандата СММ.
"Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - підсумували в МЗС.
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пиво і віскі "жиганить" ,а їхати на територію ЛНР .Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?".
« Спостерігачі ОБСЄ "не хочуть" їхати на територію, яку контролюють проросійські бойовики.» Москаль