Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень

Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

Губернатор Сан-Паулу Жоау Доріа заявив, що випробування препарату мають початися в квітні, відразу після схвалення регулюючих органів.

Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.

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В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися насамперед всередині країни, а вже потім до нього відкриють доступ для інших держав.

Проте виробники розраховують, що розроблена в Бразилія вакцина допоможе побороти вірус у країнах третього світу.

"Пандемію можна взяти під контроль у Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", - підкреслює глава інституту Бутантан Дімас Ковас.

"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", - додав він.

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За словами Коваса, випробування препарату на тваринах були успішними. Він зазначив, що розроблений препарат безпечний. Крім того, він буде дешевшим порівняно з вакцинами, що вже застосовуються.

Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо лише однієї дози ButanVac.

Раніше бразильський інститут Бутантан взяв участь у розробці вакцини Coronavac спільно з китайською компанією Sinovac Biotech.