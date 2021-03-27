Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень
Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю Bloomberg.
Губернатор Сан-Паулу Жоау Доріа заявив, що випробування препарату мають початися в квітні, відразу після схвалення регулюючих органів.
Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.
В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися насамперед всередині країни, а вже потім до нього відкриють доступ для інших держав.
Проте виробники розраховують, що розроблена в Бразилія вакцина допоможе побороти вірус у країнах третього світу.
"Пандемію можна взяти під контроль у Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", - підкреслює глава інституту Бутантан Дімас Ковас.
"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", - додав він.
За словами Коваса, випробування препарату на тваринах були успішними. Він зазначив, що розроблений препарат безпечний. Крім того, він буде дешевшим порівняно з вакцинами, що вже застосовуються.
Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо лише однієї дози ButanVac.
Раніше бразильський інститут Бутантан взяв участь у розробці вакцини Coronavac спільно з китайською компанією Sinovac Biotech.
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Сейчас сколько денег не выделяй, а вакцину не создать, тупо потому что некому и негде это делать.
Проще готовую купить
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
Как на цензоре.
На работу Министерства обороны в бюджете предусмотрено на 127 миллионов гривен (или на 0,1%) меньше, чем в 2020 году - 117,5 миллиарда гривен.
не застуканными быть на месте:
явки, пароли, чужие дачи,
и дома надо быть в десять.
А мы могли бы служить в разведке,
мы могли бы играть в кино!
Мы как птицы садимся на разные ветки
и засыпаем в метро.
"На запитання, як можна було б зробити тести на фазах 1, 2 і 3 всього за три місяці, Ковас аргументував те, що процеси можна "скоротити" через те, що вакцина використовує відому технологію, таку ж, як грип, і попередній досвід застосування Бутантану з тестуванням CoronaVac."... подивимось...
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина ), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам
"Мы не будем ждать нашу. Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.
"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс (испытания вакцины), и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он(только цитаты - и ничего больше)
Невже Україна не могла розробити за цей час свою вакцину?
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Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.
Чем больше будет вакцин производиться - тем больше вероятность, что и нам достанется что-то приличное...
Протон-5...тю, Спутник-5 и гайда, а хоть и к таукитайцам)...
0-2 Оспа Туберкулез Полиомиелит Корь Дифтерия, коклюш, столбняк
3-5 Полиомиелит 6-8 Туберкулез Полиомиелит Дифтерия, столбняк
9-13 Дифтерия, столбняк
14-17 Туберкулез Полиомиелит Столбняк
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-55081371
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