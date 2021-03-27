УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6396 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 439 92

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень

Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

Губернатор Сан-Паулу Жоау Доріа заявив, що випробування препарату мають початися в квітні, відразу після схвалення регулюючих органів.

Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату.

Читайте також: Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

В інституті Бутантан підкреслюють, що препарат буде використовуватися насамперед всередині країни, а вже потім до нього відкриють доступ для інших держав.

Проте виробники розраховують, що розроблена в Бразилія вакцина допоможе побороти вірус у країнах третього світу.

"Пандемію можна взяти під контроль у Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", - підкреслює глава інституту Бутантан Дімас Ковас.

"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", - додав він.

Читайте також: МОЗ незабаром повідомить про нові контракти з постачання вакцини проти COVID-19, - Степанов

За словами Коваса, випробування препарату на тваринах були успішними. Він зазначив, що розроблений препарат безпечний. Крім того, він буде дешевшим порівняно з вакцинами, що вже застосовуються.

Є ймовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо лише однієї дози ButanVac.

Раніше бразильський інститут Бутантан взяв участь у розробці вакцини Coronavac спільно з китайською компанією Sinovac Biotech.

Автор: 

Бразилія (279) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
дебилы те кто 30 лет разваливал науку.
Сейчас сколько денег не выделяй, а вакцину не создать, тупо потому что некому и негде это делать.
Проще готовую купить
показати весь коментар
27.03.2021 07:21
+3
А наши дятлы вместо того что бы продолжить финансирование своей вакцины забилы болт.И ноль на финансирование.Страны пытаются создать свою а наши покупают чужую грязь.Ну не д!билы?
показати весь коментар
27.03.2021 04:34
+3
Кацапи кажуть що з допомогою щеплень західні імперіалісти інфікують православних російських діточок аутизмом та гомосексуалізмом.
показати весь коментар
27.03.2021 06:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зебики, когда украинская вакцина пойдет в массовое производство?
показати весь коментар
27.03.2021 03:21 Відповісти
уточните какая именно из двух-трех супер-вакцин наобещанных в прошлом году? ))))
показати весь коментар
27.03.2021 09:18 Відповісти
А наши дятлы вместо того что бы продолжить финансирование своей вакцины забилы болт.И ноль на финансирование.Страны пытаются создать свою а наши покупают чужую грязь.Ну не д!билы?
показати весь коментар
27.03.2021 04:34 Відповісти
дебилы те кто 30 лет разваливал науку.
Сейчас сколько денег не выделяй, а вакцину не создать, тупо потому что некому и негде это делать.
Проще готовую купить
показати весь коментар
27.03.2021 07:21 Відповісти
Не правда ,есть люди готовы это сделать при определенном финансировании ,паяц с ними встречался пообещал денег ,но потом дороги из шлака решил строить.
показати весь коментар
27.03.2021 07:30 Відповісти
правда, а "люди готовы это сделать при определенном финансировании" - это сказка про белого бычка
показати весь коментар
27.03.2021 07:32 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrainskuyu-vakcinu-ot-covid-19-gotovyat-k-testirovaniyu-na-lyudyah-no-snachala-nuzhno-izgotovit-100-tysyach-doz-stepanov ,читай овца ,вы ж их понавыберали .
показати весь коментар
27.03.2021 07:46 Відповісти
общие слова. Да и к тому-же петя бы орал что своя вакцина - это не вакцина. Он за китайскую.
показати весь коментар
27.03.2021 09:47 Відповісти
Алекс, дружыще, ну не тужься - твоё дерьмо никто не купит!
показати весь коментар
27.03.2021 10:02 Відповісти
Не беспокойся за меня. Лучше убери после себе, то что ты загадил. Больше пользы будет как для тебя лично, так и для общества.
показати весь коментар
27.03.2021 11:12 Відповісти
Твоё гавно - никто не купит.
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
показати весь коментар
27.03.2021 11:35 Відповісти
И это им внушил хряк петро!!! с йьулей. Петя способен на все ради дискридитации власти чтоб снова до кресла добраться.
показати весь коментар
27.03.2021 12:09 Відповісти
Походу кондитер тебя еще и потрахивает, пока ты дрыхнешь😀
показати весь коментар
27.03.2021 14:58 Відповісти
ты скажи что исхудавший пьётр не говорил что "гімно привезли" ?
показати весь коментар
27.03.2021 16:47 Відповісти
Ты - идиот.
""Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. "
показати весь коментар
28.03.2021 11:19 Відповісти
А чего не на арабском привёл отрывок? Или пьётр речь толкал на рузьге? чи ти кацап, та не розумыєш української мови?
показати весь коментар
27.03.2021 16:50 Відповісти
Ты - идиот. Отрывак из русскоязычной ваерсии сайта.
Как на цензоре.
показати весь коментар
28.03.2021 11:21 Відповісти
Він ж за Пафйзер ніби...
показати весь коментар
27.03.2021 10:46 Відповісти
Петя против всех. Но пиар обязывает.
показати весь коментар
27.03.2021 11:10 Відповісти
Показывали этих "людей", главный у них, который из сорняка делает вытяжки и продает как лекарство от всего, в т.ч. от рака.
показати весь коментар
27.03.2021 08:13 Відповісти
Опять завел старую шарманку про папаредников. Что зеленые недоумки за два года создали? Только все ломают и наживаются. А на выходы один треп в видосиках
показати весь коментар
27.03.2021 07:38 Відповісти
ты читать совсем не умеешь? Мозгов 30 лет отсчитать не хватает?
показати весь коментар
27.03.2021 07:40 Відповісти
Та еще вспомни про Сталина и генетику, про Хрущева и кибернетику. Еще раз для зебилов - что сделала команда Зе-е-е- за два года? Ха год пандкемии? Степанов в Индию слетал, да пальтишком за 23 штуки баксов прибарахлился.
показати весь коментар
27.03.2021 07:46 Відповісти
Наука, наукові школи, коли їх 30 років вбивають хронічним недофінансуванням, неможливо відтворити за 2-3 роки. За цей час можливо підготувати тільки якісних "перфоманщиків".
показати весь коментар
27.03.2021 08:36 Відповісти
Наука в совке была только как прилагательное к оборонке. Поэтому свой скулеж про 30 лет "убийства" оставь для своих корешей - ватных совкодрочеров
показати весь коментар
27.03.2021 08:48 Відповісти
І до чого ця тирада?
показати весь коментар
27.03.2021 09:31 Відповісти
до того шо ти ватний совкодрочер очевидно
показати весь коментар
27.03.2021 10:43 Відповісти
Поліграф Поліграфович...Де ви тільки знаходите такі виразні порівняння? Очевидно вас в дитинстві навчили.
показати весь коментар
27.03.2021 10:57 Відповісти
Навіть добре пам'ятаю як країну покинула останній професійний іхтіопаразітолог. Ще доволі молода жінка репродуктивного віку та з багажем унікальних знань.
показати весь коментар
27.03.2021 09:20 Відповісти
І коли це сталося?
показати весь коментар
27.03.2021 09:32 Відповісти
1990. Поїхала у штати.
показати весь коментар
27.03.2021 09:33 Відповісти
Так это ССР еще был
показати весь коментар
27.03.2021 10:42 Відповісти
Так. В інституті урології тоді був японській прилад, що визначав за декілька годин бактеріальний патоген та антибіотик, що його давить. Зараз на це потрібно не менше тижня. І не факт, що визначать правильно.
показати весь коментар
27.03.2021 10:49 Відповісти
Сама наука себя и разваливала Ты даже не догадуешься какое бабло стригли директора институтов на аренде. А Аграрная академия всегдя являлась держателем самого крупного пула сельхозземель, которые тихой сапой сдавала в аренду.
показати весь коментар
27.03.2021 10:41 Відповісти
На своей науке на пальто за 23 тыс. долларов не купишь и миллион на откате в карман не положишь.
показати весь коментар
27.03.2021 07:42 Відповісти
Зависть -вбиває!
показати весь коментар
27.03.2021 08:32 Відповісти
Нары ждут. Слышь мокша. Завязывай косить под украинца. У тебя бегущая строка на лбу, что ты руцький хрюндель. Путин - *****! Ла-ла-ла!
показати весь коментар
27.03.2021 08:51 Відповісти
Цікаво, а під кого косиш ти? Патріота? Захисника України? Борця за правду? Тоді, хоча б зміни мову і чисто " рузький" стиль своїх висерів. У тебе за вухами проглядується "великая и неделимая".
показати весь коментар
27.03.2021 08:56 Відповісти
На сьогодні в світі тільки 5 держав, які створили і випускають вакцину. А наші "дятли" замість того, щоб продовжувати фінансувати створення своєї вакцини, фінансують війну по захисту держави. Але цього зовсім не розуміють деякі дятли.
показати весь коментар
27.03.2021 09:53 Відповісти
Откуда только такие идиоты вылазят? Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень - Цензор.НЕТ 9586
На работу Министерства обороны в бюджете предусмотрено на 127 миллионов гривен (или на 0,1%) меньше, чем в 2020 году - 117,5 миллиарда гривен.
показати весь коментар
27.03.2021 10:55 Відповісти
І що? Про що це говорить? Що ти узрів, пильний ти наш?
показати весь коментар
27.03.2021 11:13 Відповісти
Так про какую оборону ты пасть разеваеш? Про четверых наших погибших? Или про "вагнеровцев". А может про, то как украинскую землю без боя козломордым сдали? Короче. Зебилом был. есть и родишься снова - баобабом
показати весь коментар
27.03.2021 11:49 Відповісти
Поставив карапку? Іди потягни бояришника, товариш Федотоф, закуси рукавом і розпишися у "вєдомости".
показати весь коментар
27.03.2021 11:53 Відповісти
Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень - Цензор.НЕТ 8900
показати весь коментар
27.03.2021 12:30 Відповісти
Все, що можна було розробити, вже розроблено. Далі тільки відкриття велосипеда.
показати весь коментар
27.03.2021 06:07 Відповісти
Прямо сейчас прочитал, на УКРНЕТе: это вакцина для бедных стран Третьего Мира. Недавно Макрон сказал что в Мире- Третья Мировая война вакцин. Никогда, ранее, я бы не смог предположить что такая Третья Мировая уничтожит людишек поболее, чем Первая и Вторая- вместе взятые. А вот сейчас- я в этом убежден. Лютый кабздец!
показати весь коментар
27.03.2021 06:32 Відповісти
Кацапи кажуть що з допомогою щеплень західні імперіалісти інфікують православних російських діточок аутизмом та гомосексуалізмом.
показати весь коментар
27.03.2021 06:58 Відповісти
Кстати, я недавно набрел на один ресурсик странный, где каца-молодняк тусуется. Просто набрал, в поисковике: "сайты для поболтать". Ну и выпала эта хрень. Так там педиков- валом! Просто убойное количество! На меня там сразу с вопросиками набросились: я "би" или гетеро? Пришлось свалить побыстрее. Та что дело не в вакцинации.
показати весь коментар
27.03.2021 07:06 Відповісти
текила+пейот приглашают вас в польёт............
показати весь коментар
27.03.2021 06:55 Відповісти
Степка з менделихою тоже скоро свою збацають.
показати весь коментар
27.03.2021 07:29 Відповісти
ей проще - всего два твита )))
показати весь коментар
27.03.2021 09:20 Відповісти
Я мабуть почєкаю на вакціну спеціалістів з Колумбії.
показати весь коментар
27.03.2021 08:46 Відповісти
та да! не дочекаетесь))) та вся спецбортом по старым знакомым адресам распространяется через давно отлаженые каналы..и лечит фсё!
показати весь коментар
27.03.2021 09:21 Відповісти
Наша с ней основная задача -
не застуканными быть на месте:
явки, пароли, чужие дачи,
и дома надо быть в десять.

А мы могли бы служить в разведке,
мы могли бы играть в кино!
Мы как птицы садимся на разные ветки
и засыпаем в метро.
показати весь коментар
27.03.2021 10:50 Відповісти
побажаємо успіху науковцям у клінічних дослідженнях... занадто амбітно щодо липня...
"На запитання, як можна було б зробити тести на фазах 1, 2 і 3 всього за три місяці, Ковас аргументував те, що процеси можна "скоротити" через те, що вакцина використовує відому технологію, таку ж, як грип, і попередній досвід застосування Бутантану з тестуванням CoronaVac."... подивимось...
показати весь коментар
27.03.2021 09:03 Відповісти
октябрь 2020.
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина ), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам
"Мы не будем ждать нашу. Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.
"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс (испытания вакцины), и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он(только цитаты - и ничего больше)
показати весь коментар
27.03.2021 09:27 Відповісти
Він сказав те, як його проінформували. Тут нічого дивного немає.
показати весь коментар
27.03.2021 09:36 Відповісти
(только цитаты - и ничего больше)
показати весь коментар
27.03.2021 11:04 Відповісти
Cachaca
показати весь коментар
27.03.2021 09:35 Відповісти
У этих уже клянчили или где?
показати весь коментар
27.03.2021 09:39 Відповісти
Зелені чмошники разом зі своїми шістками -хамами у мене одне питання.

Невже Україна не могла розробити за цей час свою вакцину?

**

Біомедичний інститут Бутантан у бразильському штаті Сан-Паулу готовий почати випробування власної вакцини проти коронавірусної інфекції ButanVac, початок застосування якої заплановано на липень.
показати весь коментар
27.03.2021 09:59 Відповісти
Ура.
Чем больше будет вакцин производиться - тем больше вероятность, что и нам достанется что-то приличное...
показати весь коментар
27.03.2021 10:03 Відповісти
Тим, хто каже, що у нас вакцину не здатні робити - у одному Києві Фармак, Борщагівський і Дарницький хімфармзаводи щороку нові ліки виводять на ринок! Тому не треба гнати на науку - потрібно лише дати завдання і забезпечити фінансування, а не закатувати ковідні бабки в асфальт!
показати весь коментар
27.03.2021 10:52 Відповісти
вакцинна мафія зробила з населення наркоманів
показати весь коментар
27.03.2021 10:58 Відповісти
Відкрию страшний секрет, при совку вакцинацій різних було більше В РАЗИ...
показати весь коментар
27.03.2021 11:15 Відповісти
а на рабсее их до сих пор - больше. К примеру: Спутник-5 - бывшая от ЯЩУРА... Пхи , чи не новость...
показати весь коментар
27.03.2021 11:40 Відповісти
к слову: Ящур - инфекционная, остро протекающая болезнь парнокопытных животных. Для человека вирус не опасен, но заразиться им можно. В связи с этим Государственная ветеринарная инспекция Приморского края дает несколько рекомендаций, как себя обезопасить( Протон-5... тю, Спутник-5 и гайда, а хоть и к таукитайцам)...
показати весь коментар
27.03.2021 11:47 Відповісти
А вакцини були такі самі? Прибуток від них був такий самий? Про "В рази" - неточність, м'яко кажучи.
показати весь коментар
27.03.2021 11:48 Відповісти
Чому?При совку от від віспи поголовно вакцинували, зараз ні... Та й узагалі, при совку відмови від прививок були вийнятковими випадками. Тому так, таки в рази!
показати весь коментар
27.03.2021 11:54 Відповісти
Год рождения: 1975Прививки(обязательные до 17 лет)
0-2 Оспа Туберкулез Полиомиелит Корь Дифтерия, коклюш, столбняк
3-5 Полиомиелит 6-8 Туберкулез Полиомиелит Дифтерия, столбняк
9-13 Дифтерия, столбняк
14-17 Туберкулез Полиомиелит Столбняк

Разом - 13 щеплень.

Зараз.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55081371

Разом - 25 щеплень.
показати весь коментар
27.03.2021 12:00 Відповісти
разве шо в разы, от инакомыслия . Укололи и - на дурку.
показати весь коментар
27.03.2021 12:04 Відповісти
Степанов уже в пути? С кравчучкой...
показати весь коментар
27.03.2021 18:49 Відповісти
 
 