За минулу добу загинули чотири воїни, двох поранено. Терористи обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

За минулу добу, 26 березня, унаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій чотири українські воїни загинули, двоє зазнали поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню і обстрілюють позиції українських підрозділів. За минулу добу, 26 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На тому ж напрямку, в передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Унаслідок обстрілу чотири захисники зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

"На дії противника військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь", - підкреслили в Міноборони.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї в напрямку позицій Збройних сил України поблизу Верхньоторецька.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"Також російські найманці грубо проігнорували запити української сторони на тишу, продовживши обстріл позицій наших захисників. Вкотре окупанти продемонстрували послідовні кроки, спрямовані на дискредитацію координаційного механізму та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. У медіапросторі найманцями традиційно поширювалися цинічні заяви про події в районі Шумів, тиражувалися фейки і маніпуляції.

Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - заявили в Міноборони.

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Станом на 7:00 27 березня зафіксовано 1 обстріл із боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

Втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.