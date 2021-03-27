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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу загинули чотири воїни, двох поранено. Терористи обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

За минулу добу загинули чотири воїни, двох поранено. Терористи обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, - ООС

За минулу добу, 26 березня, унаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій чотири українські воїни загинули, двоє зазнали поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню і обстрілюють позиції українських підрозділів. За минулу добу, 26 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На тому ж напрямку, в передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Унаслідок обстрілу чотири захисники зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

"На дії противника військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь", - підкреслили в Міноборони.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї в напрямку позицій Збройних сил України поблизу Верхньоторецька.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"Також російські найманці грубо проігнорували запити української сторони на тишу, продовживши обстріл позицій наших захисників. Вкотре окупанти продемонстрували послідовні кроки, спрямовані на дискредитацію координаційного механізму та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. У медіапросторі найманцями традиційно поширювалися цинічні заяви про події в районі Шумів, тиражувалися фейки і маніпуляції.

Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - заявили в Міноборони.

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Станом на 7:00 27 березня зафіксовано 1 обстріл із боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

Втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Автор: 

Міноборони (7371) обстріл (28486) втрати (4399) ЗСУ (7545) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+47
За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС - Цензор.НЕТ 6518
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27.03.2021 08:31
+42
За минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС - Цензор.НЕТ 7224

співчуття родинам полеглих воїнів...
ГЕРОЇ не вмирають (поки ми їх пам"ятаємо..і пам"ятаємо за що вони полягли !!! )
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27.03.2021 08:34
+31
Кто то может напомнить ослам предназначение ВСУ? Или это мы на кого то напали и должны придерживаться приращения огня? А свою землю кто должен возвращать? Театр абсурда...
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27.03.2021 08:35
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ти не сюди залізло хинови, моксель, московит, яких петя криватий у 1721 році назвав росіянами.Валяй в тайгу пити стєкломой, настояний на бур'янах. Європейці ненавидять вас - фашистів і терористив.
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27.03.2021 11:19 Відповісти
йди додому, водкі нєт, чувирло мокшинське.
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27.03.2021 11:27 Відповісти
чебурятко вдавилося своїм йадом)))
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27.03.2021 11:22 Відповісти
https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych


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https://twitter.com/IvanIhorovych

Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych


Що робить командир, коли по його військах б'є артилерія? Ви подумаєте, що підтримує моральний стан своїх хлопців і віддає наказ бити у відповідь, але ні, він біжить жалітися до закордонних родичів, один з яких лобзався з ворогом в його столиці, а інша просуває ворожу трубу.
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27.03.2021 11:42 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1375567580707098627 11 ч

Какими надо быть дебилами чтобы во время войны отдать страну балагану Квартал 95???!!! Подставили ребят на фронте,вот что украинцы сделали!
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27.03.2021 11:43 Відповісти
Пєця і Зєля - одна шобла. Якщо кажете про клоуна, не забувайте казати і про мародера
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27.03.2021 11:46 Відповісти
згоден
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27.03.2021 11:50 Відповісти
Та і половина військових голосували за клоуна, їм російський, ворожий головнокомандувач і Беня-медведчуковський канали сказали, що спасе країну клоун і налили купу фейків на їх головнокомандувача, які і до цього часу повторюють депутути від партії зелених бездарів.
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27.03.2021 11:51 Відповісти
сепари уйо.....ки
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27.03.2021 11:43 Відповісти
Ага, все 73%
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27.03.2021 22:38 Відповісти
В країні з нормальною владою підняли б в повітря безпілотники і знищили б усі позиції артилерії орків. А наші "байрактари" в ангарах згниють. Загинули Воїни - тільки статистику "пєрємірія" членограю підпортили
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27.03.2021 12:40 Відповісти
Говорят что не обстрел минометами...
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27.03.2021 13:17 Відповісти
Позволили части населения считать войну с Россией не своим кровным делом.Когда Порох пытался ввести ВП в Киеве еще до ковида- взвыли мажоры -негде тусоваться , я уеду в Лондон!Быдло победнее пророссийское прячется за ОПЗЖ, чтобы не попасть на войну. Тоесть беда не наша общая,а чья-то.Мы откосим,а они пусть гибнут.А унас три гражданства и работа или бизнес с рашкой,но нам все должны мир и пивасик.Президент!,все должны проити через войну!Многих это отрезвит.(У меня знакомый за полгода из ватника стал нормальным).
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27.03.2021 14:34 Відповісти
Не моё, но согласенВера Измайлова

https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41

@veraizmaylova41


Загинув солдат- закрили всі пропускні пункти ! воду, світло, газ.... на невизначений час .....О ЦЕ ДІЄ ! ЦЕ САНКЦІЇ !....
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27.03.2021 16:27 Відповісти
Пропускные пункты и так закрыты кацапами, а вот насчет воды, электроэнергии и самое главное денег, которыми мы спонсируем оккупантов выплачивая пенсий и пособий на 20млрд.грн в год (больше чем на закупку и ремонт вооружения для армии во время войны) полностью согласен. И к этому добавить еще нужно массовые аресты ваты и сепаров из зажопы, московского сатаната и т.д. и сроки лет по 20-30давать, а не условные как сейчас.
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27.03.2021 16:47 Відповісти
Пока "стрелки" и "стрелялки" противника не будут молниеносно уничтожаться высокоточным оружием( которое ЕСТЬ в Украине НО НЕ ЗАКУПАЕТСЯ в ВОЙСКА на передовой,почему то(?). Закупаются Даны( 40 лет как устаревшие"польскосоветские коробочки" и куда-то исчезают миллиарды,а на СОТНИ миллионов ДОСТАТОЧНО было бы закупить УКРАИНСКОЕ оружие,но нет,его НЕ закупают,УПОРНО не закупают!) Так если стрелки будут знать что с вероятность сто процентов он станет или трупом или калекой то стрелять перестанут. Война закончится,господин президент. Дайте им в морду,пусть после капли украинской крови проливаются их,литры. А для этого надо поставить задачу что бы украинское( ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ разработок в мире) ПОКУПАЛИ в войска. Надо отрабатывать системы подавления огня противника,ну или жуйте сопли,а наши бойцы будут умываться кровью. Нужны НЕ ДЕЛЯГИ в МО,а УКРАИНЦЫ с девизом УКРАИНА ПОНАД УСЕ( даже понад громадное бабло) У Вас есть ВСЕ рычаги,что бы заставить работать КАК надо даже эту мразь,которая жирует на крови( это ОНИ УБИВАЮТ,хоть и косвенно наших бойцов или из-за дурости,некомпетентности,предательства,коррупционности,какая разница?)
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27.03.2021 17:50 Відповісти
зеленский собрался позвонить путину по поводу гибели наших военных.

И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?

Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...
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27.03.2021 19:20 Відповісти
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