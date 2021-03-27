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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

17 424 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 752 дитини і 420 медпрацівників.

Читайте також: У світі не зафіксували жодної смерті від COVID-вакцинації, - Степанов

Також за минулу добу шпиталізовано 4 747 осіб, летальних випадків - 290, одужали 7 124 людини, проведено 123 500 тестувань за добу (зокрема, методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530).

Читайте також: Очікуємо, що можемо вийти на 25 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли  1 632 131 людина, видужали 1 297 282 особи, летальних випадків - 31 751, проведено 7 945 044 ПЛР-тести.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та у Києві (1 226).

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Привіт із Буковел, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 843
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27.03.2021 08:48
+7
начинайте тестировать картошку в АТБ - будет еще больше
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27.03.2021 08:56
+5
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2252
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27.03.2021 08:54
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Привіт із Буковел, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 843
показати весь коментар
27.03.2021 08:48 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2252
показати весь коментар
27.03.2021 08:54 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7309
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27.03.2021 08:56 Відповісти
зебіл та його команда ще одного боінга збили...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 290 человек, зафиксированы 17 424 новых случая заражения, 7 124 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3890
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27.03.2021 08:55 Відповісти
начинайте тестировать картошку в АТБ - будет еще больше
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27.03.2021 08:56 Відповісти
Да, презик Танзании папайю уже натестировал. Передовой танзанийский ученый, опровергувший досижения немецких.
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27.03.2021 10:25 Відповісти
а ничо что все тесты лажа
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27.03.2021 09:27 Відповісти
І корон багато завжди було, тіки їх по іменах не знали.
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27.03.2021 09:43 Відповісти
Зеленский не умрет от короны!

...и своей смертью тоже...
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27.03.2021 10:01 Відповісти
від тої їжі що в Україні людей в рази більше вмирає і хворіє
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27.03.2021 10:23 Відповісти
Не з нашим щастям
В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало - Цензор.НЕТ 1512
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27.03.2021 10:32 Відповісти
Їжте дітки шаурму, будете здорові!
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27.03.2021 11:45 Відповісти
Головне - аби Ви не забували про це, коли Швидка відмовиться Вас госпіталізувати через відсутність вільних місць в лікарнях!
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27.03.2021 11:37 Відповісти
В нас ще з осені лежачим з запаленям відмовляли в лікарні лікуватись і діагноз ніхто не ставив. Я на свої очі бачив, а брали лиш без свідомості за хароші гроші
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27.03.2021 15:37 Відповісти
Я не знаю, де це "В Вас", а в Одесі реально вільних місць в Ковідних відділеннях нема!
Маму півтора тижні тому госпіталізували, але їй поталанило - якраз в інфекційній лікарні звільнилось місце, а ця лікарня є найкращою серед ковідних. Маму за тиждень поставили на ноги - в лікарів, медсестер, санітарок реально золоті руки і великі серця... в цьому відділенню, по їх словам, вже всі медики перехворіли, але все ж працюють, і то на совість!
Але ось сьогодні мою фейсбучну знайому вже не беруть з такими самими ураженнями легенів, бо тупо нема куди везти.
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27.03.2021 16:14 Відповісти
Порадьте їй дуже жирну морську рибу і цибулю там є те що проти ковіду. в нас в листопаді й грудні таке було тупо люди вмирали і місць не було, тепер наче як починається знову
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27.03.2021 17:31 Відповісти
Я їй купив файні спортивні вітаміни, які позиціонуються як для жінок віком 50+. В них окрім самих вітамінів, причому в набагато більшій номенклатурі, аніж в звичайних аптечних, є ще комплекс мікроелементів, навіть такі рідкі, як ванадій, хром і тому подібні, а ще комплекс найнеобхідніших амінокислот і біологічно активних речовин.
Подібні вітаміни для чоловіків 50+ я показав своїй сімейній лікарці, то вона була шокована їхнім складом!
Моя маму вже вилікували, але ці вітаміни допоможуть їй щвидко і добре відновитись.
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27.03.2021 19:17 Відповісти
пишіть вже ковід усім померлим, щоб було "1700 померлих від ковід щодня"
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27.03.2021 10:57 Відповісти
Зачем Вы перекручиваете? Чем Вы недовольны?
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27.03.2021 11:24 Відповісти
А хто це ковідних звав в Буковель з усієї Європи і всієї України? Хто рекламував Буковель? Як того мальчіна ім'я? А не бажають лижі того мальчіка принести до Мосейсучки на маланський какаканал? А не бажає на них Херащенко свастику намалювати?
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27.03.2021 11:42 Відповісти
После прочтения статьи стало совсем непонятно.Чем вызвано такое количество госпитализированных и высокая смертность.Тем,что людям с хроническими заболеваниями затруднили доступ к медицинским услугам, сделав их платными,и люди вынуждены лечиться самостоятельно фальсифицированными лекарствами которые ни черта не помогают, в итоге оказываются в тяжёлом состоянии в реанимации,или у нас действительно коронавирус, который был с нами много лет,а сейчас его просто научились обнаруживать,и грех не воспользоваться ситуацией нагнетая панику.
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27.03.2021 12:37 Відповісти
наверно асфальта в прошлом году мало положили, надо больше
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27.03.2021 16:15 Відповісти
 
 