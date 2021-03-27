В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало
17 424 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня 2021 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, захворіли 752 дитини і 420 медпрацівників.
Також за минулу добу шпиталізовано 4 747 осіб, летальних випадків - 290, одужали 7 124 людини, проведено 123 500 тестувань за добу (зокрема, методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 632 131 людина, видужали 1 297 282 особи, летальних випадків - 31 751, проведено 7 945 044 ПЛР-тести.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та у Києві (1 226).
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...и своей смертью тоже...
Маму півтора тижні тому госпіталізували, але їй поталанило - якраз в інфекційній лікарні звільнилось місце, а ця лікарня є найкращою серед ковідних. Маму за тиждень поставили на ноги - в лікарів, медсестер, санітарок реально золоті руки і великі серця... в цьому відділенню, по їх словам, вже всі медики перехворіли, але все ж працюють, і то на совість!
Але ось сьогодні мою фейсбучну знайому вже не беруть з такими самими ураженнями легенів, бо тупо нема куди везти.
Подібні вітаміни для чоловіків 50+ я показав своїй сімейній лікарці, то вона була шокована їхнім складом!
Моя маму вже вилікували, але ці вітаміни допоможуть їй щвидко і добре відновитись.