"Репортери без кордонів" закликали звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" висловили стурбованість у зв'язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка і закликали його звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, в організації зазначили, що про тортури щодо Єсипенка може свідчити його інтерв’ю російському державному телеканалу "Крим 24", в якому він підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії і нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

"Єсипенко був помітно блідий і ледве міг говорити, коли давав свідчення – яке майже напевно було отримане під примусом – в інтерв’ю місцевому російському телеканалу "Крим 24", яке більше схоже на поліцейський допит", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому 26 березня.

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За словами керівника відділу "Репортерів без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Жанни Кавельє, поширення подібного "зізнання" є порушенням журналістської етики.

"Подібна практика також заборонена статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ратифікованого Росією й Україною. Ми побоюємося, що "зізнання" Владислава Єсипенка було отримано під тиском, і стурбовані психологічним і фізичним тиском, якого зазнав цей журналіст. Ми також засуджуємо заборону на доступ до нього адвоката і закликаємо до його негайного звільнення", - наголосила вона.

Головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк раніше заявляв, що Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання. За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, з яким він розмовляв. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було.

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