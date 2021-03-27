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Новини Репресії в окупованому Криму
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"Репортери без кордонів" закликали звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" висловили стурбованість у зв'язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка і закликали його звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, в організації зазначили, що про тортури щодо Єсипенка може свідчити його інтерв’ю російському державному телеканалу "Крим 24", в якому він підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії і нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

"Єсипенко був помітно блідий і ледве міг говорити, коли давав свідчення – яке майже напевно було отримане під примусом – в інтерв’ю місцевому російському телеканалу "Крим 24", яке більше схоже на поліцейський допит",  -  йдеться у повідомленні, оприлюдненому 26 березня.

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За словами керівника відділу "Репортерів без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Жанни Кавельє, поширення подібного "зізнання" є порушенням журналістської етики.

"Подібна практика також заборонена статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ратифікованого Росією й Україною. Ми побоюємося, що "зізнання" Владислава Єсипенка було отримано під тиском, і стурбовані психологічним і фізичним тиском, якого зазнав цей журналіст. Ми також засуджуємо заборону на доступ до нього адвоката і закликаємо до його негайного звільнення", - наголосила вона.

Головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк раніше заявляв, що Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання. За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, з яким він розмовляв. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було.

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Автор: 

Крим (14153) Репортери без кордонів (24) Єсипенко Владислав (41)


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Топ коментарі
+4
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 9597
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27.03.2021 09:12
+2
катцапия страна террорист. взять для них человека в заложники как два пальца об асфальт...
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27.03.2021 09:07
+1
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 634
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27.03.2021 09:19
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катцапия страна террорист. взять для них человека в заложники как два пальца об асфальт...
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27.03.2021 09:07 Відповісти
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 9597
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27.03.2021 09:12 Відповісти
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 4916
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27.03.2021 09:20 Відповісти
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 634
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27.03.2021 09:19 Відповісти
та мы его не кормим. так, трохи каленого железа на анус ему нада налить, шоб сфинктер расслабить этому черту
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27.03.2021 09:22 Відповісти
Чубатому расслабь, а то вон какой напрягся весь,снизу😁
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27.03.2021 09:30 Відповісти
ну ты и не долугое))))
зы.тузы. Я люблю когда меня цитируют зебилы и делают скриншоты, это доставляет
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27.03.2021 09:35 Відповісти
А еще тебе нравится Вадим Рабинович, ну а что он до 2014 года баллотировался у ВР от ЛГБТ партии.
Яке їхало, таке здибало...
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27.03.2021 09:37 Відповісти
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27.03.2021 09:20 Відповісти
что не смешно это россия
"Репортеры без границ" призвали освободить арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 7195
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27.03.2021 09:21 Відповісти
Так ты же будешь плакать коровьими слезами и устами распятого младенца кричатт о "русофобии"
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27.03.2021 09:26 Відповісти
интересно, хоть кто-то обращает внимание на такие призывы ?
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27.03.2021 09:25 Відповісти
Подібні контори мають хоч для вигляду імітувати якусь діяльність.
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27.03.2021 09:31 Відповісти
Нехрен туда шастать.
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27.03.2021 15:39 Відповісти
 
 