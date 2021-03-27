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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 939 осіб, загалом - 192 264, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 939 осіб, загалом - 192 264, - Степанов

За минулу добу, 26 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 17 939 осіб, 192 264 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 192 263 особи, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 226 випадків/1 650 щеплень;
Вінницька область – 724 випадки/830 щеплень;
Волинська область – 370 випадків/280 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок/1 320 щеплень;
Донецька область – 802 випадки/770 щеплень;
Житомирська область – 813 випадків/690 щеплень;
Закарпатська – 353 випадки/420 щеплень;
Запорізька область – 599 випадків/590 щеплень;
Івано-Франківська область – 373 випадки/629 щеплень;
Київська область – 1 273 випадки/1 70 щеплень;
Кіровоградська область – 172 випадки/460 щеплень;
Луганська область – 167 випадків/340 щеплень;
Львівська область – 1 407 випадків/1 060 щеплень;
Миколаївська область – 454 випадки/600 щеплень;
Одеська область – 1 282 випадки/400 щеплень;
Полтавська область – 673 випадки/700 щеплень;
Рівненська область – 553 випадки/650 щеплень;
Сумська область – 567 випадків/1 080 щеплень;
Тернопільська область – 628 випадків/590 щеплень;
Харківська область – 1 132 випадки/390 щеплень;
Херсонська область – 174 випадки/1 190 щеплень;
Хмельницька область – 822 випадки/640 щеплень;
Черкаська область – 548 випадків/710 щеплень;
Чернівецька область – 516 випадків/270 щеплень;
Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь  відсутні.

Вакцинацію проводили 180 мобільних бригад з імунізації і 493 пункти імунізації.

Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 356 308 осіб.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Криворученко Степан (2) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 5633
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27.03.2021 09:32
+1
нету поводов для переживаний. зеля заглянул в шоколадный глаз пуйла, так шо всьо идет по плану
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27.03.2021 09:38
+1
лично мне пофиг и на зелю, и на пороха, и на эти детские разборки между ними
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
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27.03.2021 09:40
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 5633
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27.03.2021 09:32 Відповісти
Эшелоны росвойск двинулись к украинской границе!
Фото вчерашние:

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 2835

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 9711
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27.03.2021 09:32 Відповісти
нету поводов для переживаний. зеля заглянул в шоколадный глаз пуйла, так шо всьо идет по плану
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27.03.2021 09:38 Відповісти
лично мне пофиг и на зелю, и на пороха, и на эти детские разборки между ними
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
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27.03.2021 09:40 Відповісти
если сп-2 построят, то у пуйла не будет причин не напасть на Украину. рынки сбыта газа в западную европу будут, а наша ГТС уже до жопы... вот когда достроят, если, тогда и нада переживать, а пока нету поводов для печали
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27.03.2021 09:44 Відповісти
ты ошибаешься
есть инфа, что США готовы этим летом предоставить Украине статус Особого Союзника
кацапам нужно успеть до того, потом уже будет невозможно
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27.03.2021 09:45 Відповісти
Байден был бы хорошим мужиком при Порошенко, но не при зеленском, так что не стоит держать карман шире, птица счастья туда не залетит...
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27.03.2021 09:48 Відповісти
Байден не может быть при ком-то, он при американском народе
а украинские президенты - Зе или Порох или еще кто-то - будут под него подстраиваться, если не хотят получить полноформатное кацапское вторжение
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27.03.2021 10:12 Відповісти
Л/с едет на Донбасс в планкарте, а такое стоит под открытым небом.
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 7948
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27.03.2021 09:33 Відповісти
Долі відсотку
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27.03.2021 09:34 Відповісти
...завершил вакцинацию - 1 человек - Дункан Мак-Клауд. (В живых должен остаться только один)
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27.03.2021 09:42 Відповісти
Here we are, born to be kings
We're the princes of the universe
Here we belong, fighting to survive
In a world with the darkest powers
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27.03.2021 09:51 Відповісти
Хоть 100500,только не зеПЕД...
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27.03.2021 09:54 Відповісти
Когда смотрю на Степанова и на Зеленского За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов - Цензор.НЕТ 1642
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27.03.2021 09:57 Відповісти
В Німеччині майже 300000 вакцин вколюють за добу і вважають, що то дуже мало і повільно. А наші величні тішаться 192тис. за кілька тижнів.
https://impfdashboard.de/
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27.03.2021 14:24 Відповісти
За такую вакцинацию расстреливать надо.
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27.03.2021 18:53 Відповісти
Воно то, канєшна, ніхто не віноват.
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27.03.2021 22:37 Відповісти
 
 