За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 939 осіб, загалом - 192 264, - Степанов
За минулу добу, 26 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 17 939 осіб, 192 264 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 192 263 особи, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 226 випадків/1 650 щеплень;
Вінницька область – 724 випадки/830 щеплень;
Волинська область – 370 випадків/280 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок/1 320 щеплень;
Донецька область – 802 випадки/770 щеплень;
Житомирська область – 813 випадків/690 щеплень;
Закарпатська – 353 випадки/420 щеплень;
Запорізька область – 599 випадків/590 щеплень;
Івано-Франківська область – 373 випадки/629 щеплень;
Київська область – 1 273 випадки/1 70 щеплень;
Кіровоградська область – 172 випадки/460 щеплень;
Луганська область – 167 випадків/340 щеплень;
Львівська область – 1 407 випадків/1 060 щеплень;
Миколаївська область – 454 випадки/600 щеплень;
Одеська область – 1 282 випадки/400 щеплень;
Полтавська область – 673 випадки/700 щеплень;
Рівненська область – 553 випадки/650 щеплень;
Сумська область – 567 випадків/1 080 щеплень;
Тернопільська область – 628 випадків/590 щеплень;
Харківська область – 1 132 випадки/390 щеплень;
Херсонська область – 174 випадки/1 190 щеплень;
Хмельницька область – 822 випадки/640 щеплень;
Черкаська область – 548 випадків/710 щеплень;
Чернівецька область – 516 випадків/270 щеплень;
Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Вакцинацію проводили 180 мобільних бригад з імунізації і 493 пункти імунізації.
Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 356 308 осіб.
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Фото вчерашние:
если кацапы реально попрут, то будет очень и очень бо-бо, нам бо-бо
есть инфа, что США готовы этим летом предоставить Украине статус Особого Союзника
кацапам нужно успеть до того, потом уже будет невозможно
а украинские президенты - Зе или Порох или еще кто-то - будут под него подстраиваться, если не хотят получить полноформатное кацапское вторжение
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