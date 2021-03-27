За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 939 осіб, загалом - 192 264, - Степанов

За минулу добу, 26 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 17 939 осіб, 192 264 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 192 263 особи, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 226 випадків/1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/1 70 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Вакцинацію проводили 180 мобільних бригад з імунізації і 493 пункти імунізації.

Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 356 308 осіб.