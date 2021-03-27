Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України". Указ про його призначення був підписаний колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" опубліковано 27 березня на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду".

"З метою гарантування дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України, відповідно до Закону України "Про національну безпеку України", згідно з яким демократичний конституційний лад є одним із фундаментальних національних інтересів України, а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради України у зв'язку із сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, затверджену Постановою Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року № 240-ІХ, у якій підкреслено, що узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17 частини першої, частини третьої статті 106 Конституції України, статей 3 і 13 Закону України "Про національну безпеку України", постановляю: скасувати указ президента України від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України"; указ президента України від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України", - йдеться в тексті указу.

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом усунув главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.