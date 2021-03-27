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Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України". Указ про його призначення був підписаний колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" опубліковано 27 березня на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду".

"З метою гарантування дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України, відповідно до Закону України "Про національну безпеку України", згідно з яким демократичний конституційний лад є одним із фундаментальних національних інтересів України, а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради України у зв'язку із сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, затверджену Постановою Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року № 240-ІХ, у якій підкреслено, що узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17 частини першої, частини третьої статті 106 Конституції України, статей 3 і 13 Закону України "Про національну безпеку України", постановляю: скасувати указ президента України від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України"; указ президента України від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України", - йдеться в тексті указу.

Читайте також: Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом усунув главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КС (1427) суд (11683) наказ (445) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+51
Просто дебилизм.
Теперь все решения КС с 2013 незаконны в том числе и решение по роспуску ВР
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27.03.2021 09:57
+43
А что ТАК можно было?
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27.03.2021 09:45
+25
C каких делов?Указ просто отменен,а не признан незаконным.Соответственно,решения КС обратной силы не имеют
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27.03.2021 10:10
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Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС - Цензор.НЕТ 5162
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27.03.2021 20:12 Відповісти
кобелева отмените
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27.03.2021 16:02 Відповісти
Все эти игрища зебилов вокруг Конституционного суда связаны в первую очередь с рассмотрением закона о дерибане ЗЕМЛИ, при этом решение должны были вынести явно не в пользу мародеров и банд зельцмана-вальцмана и их закордонных партнеров из мвф. При этом зебилы особо и не скрывают, что судейская мафия их устраивает, и расправляются они только с теми "судьями" которые мешают им в открытую дерибанить и уничтожать страну.
Ну и особо нехороший момент во всем этом это то, что клоун уже не в первый раз откровенно плюет на законы и Конституцию подписывая юридически никчемные указы, а это все может окончится для страны очень плохо (помнится янукоовощ так же этим любил заниматься и решил, что схватил бога за бороду и ему теперь все дозволенно).
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27.03.2021 17:05 Відповісти
Все гораздо проще уважаемый. Тупицкий просто проворовался и начал пакостить.
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27.03.2021 20:09 Відповісти
В країні має правити військова хунта а не "квартальні" придурки!
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27.03.2021 18:47 Відповісти
Сорок душ посменно воют. раскалились до бела...
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27.03.2021 19:50 Відповісти
А мне уже просто интересно ,что должен сделать Зеленский чтобы тут на него не воняли? Наверно отдать все свои деньги и самому сесть в тюрьму.?))))))) Вы хоть понимаете ,что такими отзывами ему рейтинг поднимаете?)))))) В интернете алкашей и ********* таких как вы почти нет.
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27.03.2021 20:15 Відповісти
Молодец, Зеленский. Похоже, здесь с точки зрения закона все чисто.
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27.03.2021 20:51 Відповісти
Володимирович, та на куй вже відміни земне тяжіння... Ну реально важко з ним пересуватись!
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27.03.2021 20:59 Відповісти
тю... да лишили бы его гражданства да и все, делов то...
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27.03.2021 21:06 Відповісти
Лишить гражданства этого Тупицу и отправить в Ростов к Овощу в качестве соседа по коттеджному посёлку.
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28.03.2021 09:04 Відповісти
Я уже 100 раз писал. проще всего было провести обыск у Тупицкого и найти у него кило кокаина и на этом основании посадить на 10 лет в тюрьму и отстранить от должностьи судьи в полном соответствии закону и интересам Украины. И другим судьям было-бы неповадно. это единственный работающий вариант навести порядок судебной власти Украины. Думаю народ это поддержит. Только вот для такого нужно создать настоящуюю Службу Безопасности Украины а не фейковую как сейчас. Надо начинать с СБУ-чтобы она была не филиалом ФСБ и не коммерческой структурой барыг как сейчас,а состояла из патриотов Украины
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27.03.2021 22:22 Відповісти
А уволить Попревича Виктора Михайловича, посадившего Стерненко на 7 лет с конфискацией за якобы 300 грн, Зеленский не желает?
Отменить https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2015#Text УКАЗ 82/2015 від 14.02.2015 подписанный Порошенко?
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27.03.2021 22:25 Відповісти
для початку потрібно скасувати подання ВККС Президенту в частині призначення Попревича. Інакше такий указ буде черговим порушенням законодавства.
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28.03.2021 09:18 Відповісти
Чисто-формально этот Попревич законов не нарушал посадив Стерненко на 7 лет. У Судьи есть такое право субьективное:давать минимальный или максимальный срок учитывая все обстоятельства дела. Он дал максимальный и в данном случае это не справедливо учитывая что Стерненко действовал не из корыстных побуждений. Но похищение ,запугивание и физические повреждения(пусть и легкие)-это тяжелая уголовная статья. Стерненко нужно было телефон выключать и у пациента тоже чтобы доказательств не было. Я кстати поддерживаю действия Стерненко,но он все делал спонтанно,непродумманно-и это наука другим патриотам. Проблема в том что в ЕС не любят похищений и пыток и поэтому перспектива подать аппеляцию в ЕСПЧ по данному делу-очень сомнительная. Разве что новый Президент сделает амнистию или возьмет на поруки. Лично мне очень жаль Стерненко
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29.03.2021 13:50 Відповісти
нужно просто перестать судить ! т.е. сразу... в расход !
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27.03.2021 22:45 Відповісти
Чого розквакалися? У давньогрецькій міфології це називалося розрубати Гордіїв вузол.
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27.03.2021 23:08 Відповісти
ну да, конечно, Вова то Александрович по папе.
проффессор Зеленский оказывается не математик, а рубильщик !


вот только то что сделал Вова, в славянском фольклоре, в отличие от греческой мифологии, называется "сломать йух об дуба"

а еще Вовачке не мешало бы знать, что
"Перелом полового органа трудно с чем-либо спутать. В момент разрыва тканей слышен характерный хруст - это трескается белочная оболочка кавернозных тел.
Каким только напастям не подвергается главный предмет гордости всех мужчин.

Половой член можно натереть, защемить, ушибить, вывихнуть и даже сломать.
https://medportal.ru/enc/sexology/erection/18/
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27.03.2021 23:34 Відповісти
Смеешься? Ты видел шо он с роялем сделал? Вон и куча поклонников таланта набежала
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28.03.2021 01:35 Відповісти
ТАМ БЫЛ НЕ РОЯЛЬ А ПИАНИНО -- ДЛЯ РОЯЛЯ У ШИМПАН-ЗЕ ЕЩЕ НЕ ДОРОСЛО
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28.03.2021 07:27 Відповісти
зеленский из дурачков, самовлюбленных наполеончиков)))
Была куча способов более законных сдыхаться тупицкого, но дурне выбрало самый тупой, неправосудный и на 100% проигрышный в ЛЮБОМ суде...
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28.03.2021 01:22 Відповісти
правильно.
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28.03.2021 01:44 Відповісти
ЯК МОЖНА ВІДМІНИТИ УКАЗИ ЧУЖИХ ПРЕЗИДЕНТІВ ?
Це Зе дебіло хфантастика
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28.03.2021 01:50 Відповісти
очень просто, овощ судом уже определен преступником, в указе именно это и является аргументом, перечитайте еще раз указ, там все расписано.
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28.03.2021 11:48 Відповісти
Всйо розписано це не аргумент - як що клоун кудись залазе не знаючи броду,
то буде продовження
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28.03.2021 14:25 Відповісти
пора уже нашему гидранту пересмотреть указы богдана хмельницкого и данилы галицкого . но тупая кизда шмендель вряд ли знает кто они такие
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28.03.2021 07:32 Відповісти
Бабло хай повернуть до бюджету з 2013 року, яке отримали у виді заробітної плати...
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28.03.2021 07:55 Відповісти
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