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За добу в Києві підтверджено 1 226 нових випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, - Кличко
У Києві за минулу добу підтверджено 1226 нових випадків захворювання на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram.
За його інформацією, за минулу добу зафіксовано 39 летальних випадків від коронавірусної інфекції (загалом 3 274).
151 пацієнта госпіталізовано з CОVID-19, 581 людину госпіталізовано з підозрою на коронавірус і пневмонію.
Водночас 464 людини одужали за минулу добу (загалом 10 4617 подолали COVID-19).
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Тунгусский метеорит
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Viktor Zotov
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