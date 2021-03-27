За добу в Києві підтверджено 1 226 нових випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу підтверджено 1226 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram.

За його інформацією, за минулу добу зафіксовано 39 летальних випадків від коронавірусної інфекції (загалом 3 274).

151 пацієнта госпіталізовано з CОVID-19, 581 людину госпіталізовано з підозрою на коронавірус і пневмонію.

Водночас 464 людини одужали за минулу добу (загалом 10 4617 подолали COVID-19).

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