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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві підтверджено 1 226 нових випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, - Кличко

За добу в Києві підтверджено 1 226 нових випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу підтверджено 1226 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram.

За його інформацією, за минулу добу зафіксовано 39 летальних випадків від коронавірусної інфекції (загалом 3 274).

151 пацієнта госпіталізовано з CОVID-19, 581 людину госпіталізовано з підозрою на коронавірус і пневмонію.

Водночас 464 людини одужали за минулу добу (загалом 10 4617 подолали COVID-19).

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

Автор: 

карантин (18172) Київ (19469) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да закройте Киев от села! Миллион в день вьезжают и выезжают! Это просто клоака заразы!
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27.03.2021 11:36 Відповісти
Кличко надо канонизировать
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27.03.2021 12:54 Відповісти
А чего намордник и куртку снял?
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27.03.2021 13:53 Відповісти
Откуда он эту инфу только берет? Я понимаю что надо что то сказать. А они как всегда абы шо. Лишь бы сказать.
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27.03.2021 15:51 Відповісти
 
 