"Ми побачимо з вами вільну Ічкерію, вільний Татарстан. Ми побачимо Крим у складі України", - Данілов. ВIДЕО

Світ незабаром ще "побачить вільну Ічкерію, вільний Татарстан і Крим у складі України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Ми не знаємо, що відбуватиметься в Росії. Я можу з упевненістю сказати - і вже неодноразово про це говорив, - що ми побачимо з вами вільну Ічкерію, ми побачимо з вами вільний Татарстан, ми побачимо з вами Крим у складі України. Це буде обов'язково за нашого життя", - поділився думкою Данілов.

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Чеченську Республіку Ічкерія була проголошена у 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної РСР, що пізніше спровокувало Першу і Другу чеченські війни між РФ і ЧРІ, за підсумками яких у Чечні була встановлена ​​російська влада.

Керівництво Росії розглядає лідерів Ічкерії як терористів. В Україні існує батальйон імені першого президента ЧРІ Джохара Дудаєва, члени якого беруть участь у боях із російськими окупаційними військами на Донбасі.

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